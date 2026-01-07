Sagre e Feste in Campania nel weekend dall’8 all’11gennaio 2026

Ph Facebook Associazione "San Pasquale"

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania. Nel weekend tanti eventi che sono stati spostati dall’Epifania causa maltempo

Sagre e feste in Campania dall’8 all’ 11gennaio 2026 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Nel weekend anche eventi che dovevano svolgersi nel giorno dell’Epifania e che sono stati spostati nel prossimo weekend causa maltempo Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

‘A Festa ‘E Sant’Antuono e la sfilata dei carri a Macerata Campania

Grandi festeggiamenti dal 10 al 18 gennaio 2026 a Macerata Campania in provincia di Caserta, per ‘A Festa ‘E Sant’Antuono, la festa di S.Antonio Abate, una delle più grandi feste popolari/religiose della Campania. Una bella festa che prevede anche la sfilata di tantissimi carri di Sant’Antuono, “Le Battuglie di Pastellessa”, che a partire da sabato 10 gennaio animeranno il paese al suon di botti, tini e falci, e sfilate fino all’atteso gran finale di domenica 18 gennaio 2026. ‘A Festa ‘E Sant’Antuono a Macerata Campania

La sfilata delle Pacchianelle: lo storico presepe vivente itinerante di Vico Equense

Rimandato per il Maltempo a Domenica 11 gennaio, ore 14.30 martedì 6 gennaio 2026 dalle ore 14.30 si terrà a Vico Equense la storica sfilata delle Pacchianelle, per la sua 115ª edizione con partenza dalla Chiesa di San Vito per il centro cittadino. Una tradizionale sfilata che viene proposta ogni anno il giorno 6 gennaio e che prevede un corteo di circa 300 persone tutte vestite con abiti “dei pastori”. Tanti adulti e bambini con i loro animali, come le caprette e le pecore, e poi le bambine, le Pacchianelle, sempre vestite come pastori La sfilata delle Pacchianelle

Il Presepe Vivente del ‘700 napoletano nel borgo di Vaccheria di Caserta

Rimandato per il Maltempo a Domenica 11 gennaio, ore 16:30 – 19:30(Data di recupero del 4 e 6 Gennaio.)Ritorna anche quest’anno il presepe Vivente del ‘700 napoletano che si sviluppa su un percorso di circa un 1 km tra le antiche vie del borgo della Vaccheria e il bosco adiacente. Già svolte varie rappresentazioni da non perdere le prossime ed è previsto un ticket d’ingresso di 4 euro da pagare in loco. Il Presepe Vivente del ‘700 napoletano nel borgo di Vaccheria di Caserta

Presepe Vivente di Albori nel borgo della Costiera Amalfitana

Per le previste condizioni meteo sfavorevoli, la serata finale dello storico Presepe vivente di Albori, prevista per martedì 6 gennaio verrà RIMANDATA – salvo condizioni meteo favorevoli – a DOMENICA 11 GENNAIO. Un bel Presepe vivente in Costiera Amalfitana che farà vivere al visitatore delle emozioni uniche grazie alle suggestive atmosfere richiamanti la Palestina. Si svolge nel suggestivo Borgo di Albori a Vietri sul Mare, per la sua 46ª edizione.Da non perdere l’ultima rappresentazione alle ore 17:00 alle ore 21:00. Presepe Vivente di Albori

A Napoli concerto e Presepe vivente all’Eremo dei Camaldoli

Altro cambio causa maltempo: Giovedì 8 gennaio 2026 ORE 18:00 Concerto nella Chiesa dell’Eremo dei Camaldoli con i Maestri del Teatro San Carlo – ORE 19:00 Ultima rappresentazione del nostro Presepe Vivente. Il Presepe Vivente della Pace nel Mondo si terrà quest’anno per sei giorni all’Eremo dei Camaldoli a Napoli, uno dei luoghi più suggestivi della città, in collaborazione con le suore Brigidine. Già svolte molte rappresentazioni da non perdere quelle del 4 e 6 gennaio 2026, dalle ore 18, all’Eremo dei Camaldoli Il Presepe Vivente della Pace nel Mondo a cura dell’associazione culturale Babulia. il Presepe vivente all’Eremo dei Camaldoli

La Cavalcata Dei Re Magi ad Airola con 100 figuranti e cavalieri

Per avverse condizioni meteo “La Cavalcata dei Magi” è stata rimandata a domenica 11 gennaio (Battesimo di Gesù) alle ore 16.00 ad Airola, nel beneventano, si svolgerà la “Cavalcata dei Magi” una bella e suggestiva rievocazione storica in costume che si tiene come da tradizione il giorno dell’Epifania. Un bell’evento che celebra il cammino dei Re Magi con un vivace e colorato corteo di oltre 100 figuranti in costume, tra musica e tradizioni, ripetendo la magia dell’arrivo dei Magi nelle vie della cittadina caudina, con la partecipazione di oltre cento persone e di tante associazioni locali: La Cavalcata Dei Re Magi ad Airola

Aspettando la Befana in Piazza Vargas a Boscoreale

Il maltempo ha fatto uno scherzetto, ma la Befana non si arrende! Per questo l’evento “Aspettando la Befana” è rinviato a domenica 11 gennaio 2026, sempre alle ore 10.30 in Piazza Vargas a Boscoreale. La simpatica vecchietta arriverà con qualche giorno di ritardo… ma con la scopa carica di pop corn, zucchero filato e tanto divertimento per grandi e piccini!. Aspettando la Befana a Boscoreale

Avellino Christmas Village, nel centro città tra mercatini, giochi,concerti e degustazioni

Fino all’11 gennaio 2026 nel centro di Avellino, in Piazza della Libertà, ci sarà la grande festa dell’Avellino Christmas Village tra mercatini, giochi e degustazioni. Una seconda edizione piena di mercatini natalizi, artigianato, bontà ed eccellenze da degustare, dove non mancheranno spettacoli, artisti di strada e concerti e degustazioni.Avellino Christmas Village, organizzato dall’Associazione Italia Eventi, è un grande villaggio nel centro città, in Piazza della Libertà, che resterà fino all’11 gennaio e sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 10 a mezzanotte.Nel mercatino natalizio di Avellino Christmas Village troveremo artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia. Nel mercato sarà possibile acquistare e degustare prodotti tipici ed eccellenze locali Avellino Christmas Village

Natale a Bacoli con le Luci d’Artista nella Villa Comunale affacciata sul lago di Miseno

Anche quest’anno sono state accese delle spettacolari Luci d’Artista nella Villa Comunale di Bacoli affacciata sul lago di Miseno. Un Natale a tema Disney con bellissime strutture illuminate che propongono a colori vivaci gli eroi dei fumetti come Topolino, Pluto, e poi i temi natalizi classici come Babbo Natale, le slitte, i folletti, le renne, un albero gigante e i trenini luminosi, tutto nella villa comunale sul lago Miseno. Anche quest’anno, come da 10 anni a questa parte, i giardini pubblici di Bacoli, nel centro della cittadina flegrea potranno essere vissuti anche in inverno per le belle luci d’artista e tante sorprese con tantissimi eventi gratuiti, aperti a tutti. Natale a Bacoli: le Luci d’Artista

Le Luci d’Artista a Salerno: 20^ edizione 2025-26. La mappa con tutte le 36 opere

Anche quest’anno fino al 1 febbraio 2026 la città di Salerno sarà illuminata a festa con le favolose Luci d’Artista che trasformeranno, le strade e le piazze di Salerno, con bellissime installazioni luminose ispirate a miti e favole e natura ed astri. Quest’anno edizione importante, la 20^ per una grande festa che ha trasformato il Natale salernitano negli anni rendendo la città una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio. Le Luci d’Artista a Salerno

Al Vulcano Buono la Pista di Pattinaggio sul ghiaccio

Fino al 15 febbraio al Vulcano Buono per Christmas Dreams ci sarà ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio e poi tanti saldi all’interno del centro commerciale. Nell’Arena centrale ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e altre attrattive Christmas dreams al Vulcano Buono

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di gennaio a Napoli

Anche per gennaio 2026 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date di Napoli dove troveremo i produttori, che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

