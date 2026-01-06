Vincenzo Comunale a Napoli con “Prima Pagina”: date, orari e biglietti al Teatro Acacia (8–11 gennaio 2026)

Inizia da Napoli in nuovo tour di Vincenzo Comunale con “Prima Pagina” un monologo generazionale scritto e diretto da lui stesso e che presenta nei teatri in Italia e all’estero dopo i successi televisivi di Zelig e le Iene

A Napoli, al Teatro Acacia del Vomero, dall’8 all’11 gennaio 2026 ci sarà Vincenzo Comunale con il nuovo spettacolo di stand-up comedy “Prima Pagina”. Per il comico napoletano il tour per le varie città d’Italia e all’estero comincerà proprio dalla sua città, Napoli, al Teatro Acacia con quattro serate speciali con ticket che vanno da 20 a 25 euro più i diritti di prevendita.

Il napoletano Vincenzo Comunale è tra i comici più conosciuti del momento in particolare tra le nuove generazioni ed ha partecipato in TV show conosciutissimi come “Zelig”, “Le Iene”, oltre a tanti tour in Italia e all’estero.

🎤 Stand-up comedy • Teatro Acacia (Vomero) • Posti numerati Biglietti Vincenzo Comunale “Prima Pagina” a Napoli: prenota adesso 4 serate + doppia replica il sabato: scegli la data migliore e blocca i posti prima che restino solo

settori laterali o ultime file. “Prima Pagina” è uno show diverso ogni sera: improvvisazione, dialogo col pubblico e ritmo da vero live. ✅ Info rapide Date: 8–11 gennaio 2026

8–11 gennaio 2026 Orari: 21:00 (8/1, 9/1) • 18:00 e 20:30 (10/1) • 18:00 (11/1)

21:00 (8/1, 9/1) • 18:00 e 20:30 (10/1) • 18:00 (11/1) Prezzi: da 20€ a 25€ + diritti di prevendita 🔥 Perché conviene ora Posti numerati: scegli subito visibilità e settore

visibilità e settore Weekend: domanda più alta (soprattutto sabato doppia replica )

) Perfetto “piano serata”: live + cena al Vomero 🎟️ Acquista biglietti su VivaTicket

📅 Vedi date e disponibilità

Disclaimer affiliazione: questo box contiene link affiliati. Se acquisti tramite questi link, Napoli da Vivere può ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te. Tip: se vuoi massimizzare la resa del live, punta a platea o settori centrali (voce e tempi comici “rendono” di più).

“Prima Pagina”, il nuovo spettacolo di Vincenzo Comunale

Grande attesa per il nuovo spettacolo di Comunale, “Prima Pagina”, che verrà presentato proprio a Napoli all’Acacia e che non deluderà i tanti suoi fans. Un nuovo monologo, scritto e diretto da lui, che racconta della sua vita e di quello che si aspetta, tra paura ed entusiasmo di cominciare sempre qualcosa di nuovo, tra storie personali a problemi. Uno show che racconta anche della città ma senza stereotipi e che darà anche spazio all’improvvisazione e al dialogo con il pubblico trasformando ogni spettacolo in qualcosa di originale ed unico.

Vincenzo Comunale partirà per l’estero dopo gli spettacoli al Teatro Acacia, “Prima Pagina”, tra la Svizzera, e poi in Italia a Milano, Torino e Roma e poi il tour sarà di nuovo in Europa, a Bruxelles e poi a Barcellona. A Napoli le rappremtazioni nei giorni sguenti:

giovedì 08 gennaio 2026 ore 21:00

venerdì 09 gennaio 2026 ore 21:00

sabato 10 gennaio 2026 ore 18:00

sabato 10 gennaio 2026 ore 20:30

domenica 11 gennaio 2026 ore 18:00

🎟️ Biglietti “Prima Pagina” (Vincenzo Comunale) – Napoli Vuoi chiudere la serata con una dose di stand-up al Teatro Acacia? Controlla disponibilità e scegli la replica migliore. Acquista i biglietti su VivaTicket

Disclaimer affiliazione: questo box contiene link affiliati. Se acquisti tramite questi link, Napoli da Vivere può ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per te.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.