Vincenzo Comunale a Napoli con “Prima Pagina”: date, orari e biglietti al Teatro Acacia (8–11 gennaio 2026)

- Total0
- Facebook0
- Twitter0
- Pinterest0
- Email0
Inizia da Napoli in nuovo tour di Vincenzo Comunale con “Prima Pagina” un monologo generazionale scritto e diretto da lui stesso e che presenta nei teatri in Italia e all’estero dopo i successi televisivi di Zelig e le Iene
A Napoli, al Teatro Acacia del Vomero, dall’8 all’11 gennaio 2026 ci sarà Vincenzo Comunale con il nuovo spettacolo di stand-up comedy “Prima Pagina”. Per il comico napoletano il tour per le varie città d’Italia e all’estero comincerà proprio dalla sua città, Napoli, al Teatro Acacia con quattro serate speciali con ticket che vanno da 20 a 25 euro più i diritti di prevendita.
Il napoletano Vincenzo Comunale è tra i comici più conosciuti del momento in particolare tra le nuove generazioni ed ha partecipato in TV show conosciutissimi come “Zelig”, “Le Iene”, oltre a tanti tour in Italia e all’estero.
“Prima Pagina”, il nuovo spettacolo di Vincenzo Comunale
Grande attesa per il nuovo spettacolo di Comunale, “Prima Pagina”, che verrà presentato proprio a Napoli all’Acacia e che non deluderà i tanti suoi fans. Un nuovo monologo, scritto e diretto da lui, che racconta della sua vita e di quello che si aspetta, tra paura ed entusiasmo di cominciare sempre qualcosa di nuovo, tra storie personali a problemi. Uno show che racconta anche della città ma senza stereotipi e che darà anche spazio all’improvvisazione e al dialogo con il pubblico trasformando ogni spettacolo in qualcosa di originale ed unico.
Vincenzo Comunale partirà per l’estero dopo gli spettacoli al Teatro Acacia, “Prima Pagina”, tra la Svizzera, e poi in Italia a Milano, Torino e Roma e poi il tour sarà di nuovo in Europa, a Bruxelles e poi a Barcellona. A Napoli le rappremtazioni nei giorni sguenti:
- giovedì 08 gennaio 2026 ore 21:00
- venerdì 09 gennaio 2026 ore 21:00
- sabato 10 gennaio 2026 ore 18:00
- sabato 10 gennaio 2026 ore 20:30
- domenica 11 gennaio 2026 ore 18:00
🎟️ Biglietti “Prima Pagina” (Vincenzo Comunale) – Napoli
Vuoi chiudere la serata con una dose di stand-up al Teatro Acacia? Controlla disponibilità e scegli la replica migliore.
Acquista i biglietti su VivaTicket
Disclaimer affiliazione: questo box contiene link affiliati. Se acquisti tramite questi link, Napoli da Vivere può ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per te.
© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.
- Total0
- Facebook0
- Twitter0
- Pinterest0
- Email0