Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli: programma fino ad aprile 2026

Ph Teatro dei Piccoli - Luisa Pinto

Riprendono fino ad aprile 2026 gli spettacoli del Teatro dei Piccoli a Napoli con rappresentazioni e divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni. Il programma fino ad Aprile 2026

Riprende per l’anno 2026, fino al 18 aprile la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Una stagione ricca di spettacoli, e già iniziata a novembre 2025, che presenta tantissimi titoli in prevalenza nelle giornate festive, e poi in replica nei giorni feriali per le scuole di ogni ordine e grado.

Gli spettacoli si tengono nel teatro della Mostra d’Oltremare e sono tutti interessanti proposte culturali per bambini, ragazzi e adolescenti realizzate da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, I Teatrini, Progetto Sonora d’intesa con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Doppio ingresso per il pubblico: quello pedonale da Viale Usodimare, in auto è consigliato l’ingresso da Via Terracina 197, Quick Parking di Mostra d’Oltremare (parcheggio convenzionato con il teatro).

Biglietto unico per spettacolo a 9 euro con possibilità di CARD a 5 ingressi 40€ o per 10 ingressi 70€ (con preacquisto) – Informazioni e prenotazioni 081 18903126 | 3270795871 | info@teatrodeipiccoli.it | apertura biglietteria 60 min prima dell’inizio

Programma spettacoli Gennaio – Aprile 2026

GENNAIO

sabato 3 – ore 11 – LA BEFANA VIEN DI NOTTE – età 3+ – La Mansarda Caserta

domenica 4 – ore 11 – 1,2,3… STELLA! – età 2+ -Teatro Verde, Roma

martedi 6 – ore 11 – LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI – età 3+ Crest, Taranto

sabato 10 – ore 11 – WALT DISNEY CONCERT – età 3+ Progetto Sonora, Napoli concerto per l’infanzia (parte 2)

sabato 17 – ore 11 – LEGAMI – età 5+

sabato 24 – ore 11 L’ORSETTO GIOELE – età 3+ Fratelli di Taglia,Rimini

domenica 25 – ore 11 – A TEMPO” DI BIMBO concerto per L’infanzia – età 3+ – Progetto Sonora, Napoli

sabato 31 – ore 11 – UNO GNOMO CHIAMATO CUCUZZOLO – età 3+ – Ruotalibera Teatro, Roma

FEBBRAIO

domenica 1 – ore 11 – I BRUTTI ANATROCCOLI – – età 3+ – Stilema, Torino

venerdì 6 – ore 19.30 – PIA E DAMASCO- Cronache dal dopoguerra – – età 14+ Emergency Ong Onlus.

sabato 7 – ore 11 – MUSICA E MOVIMENTO concerto per l’infanzia.- età 3+ – Progetto Sonora,

domenica 8 – ore 11 – LA BELLA E LA BESTIA – età 3+ – La Contrada, Trieste

sabato 14 – ore 11 – KISS. Storia di un bacio perduto e ritrovato – età 5+ Fondazione Sipario Toscana, Pisa

domenica 15 – ore 11 – CONCERTO DI CARNEVALE concerto per l’infanzia -età 3+ – Progetto Sonora, Napoli

sabato 21 – ore 11 – CANI GATTI E PRINCIPESSE – età 3+ – Teatrino dei Fondi, San Miniato

sabato 28 – ore 11 – RITMI E DANZE DEL MONDO concerto per l’infanzia – età 3+ – Progetto Sonora, Napoli

MARZO

domenica 1 – ore 11 – TOC TOC — età 3+ – La Luna nel Letto, Bari

sabato 7 – ore 11 – L’ORCHESTRA DEI PICCOLI suona con me – età 3+ – Progetto Sonora, Napoli

domenica 8 – ore 11- CIRCO MIRANDA – età 5+ Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale, Perugia

sabato 14 – ore 11 – ROSALUNA E I LUPI – età 5 + – Progetto g.g./Accademia Perduta/Romagna Teatri, Fori

domenica 22 – ore 11 CONCERTO DI PRIMAVERA concerto per l’infanzia – – età 3+ Progetto Sonora, Napoli

sabato 28 – ore 11 – LA SINFONIA DEI GIOCATTOLI età 3+ – Teatro dei Colori Avezzano

domenica 29 – ore 11- LUNA E ZENZERO – età 3 + – TGTP Ancona

APRILE

venerdi 10 – ore 19,30 -THE CURSE OF HOTEL MORGUE in English, interactive – età 8+ – The Play Group, Gran Bretagna

sabato 18 – ore 11 – LA BAMBOLA E LA BAMBINA – età 6+ Giallo Mare Minimal Teatro, Firenzel La Luna nel Letto, Bari

INFO E PRENOTAZIONI 081 18903126 | 3270795871 | info@teatrodeipiccoli.it | apertura biglietteria 60 min prima dell’inizio- Parcheggio auto ingresso da via Terracina 197 – ingresso pedonale via Usodimare (vicino zoo) – Controllare sempre il sito ufficiale per eventuali variazioni

