Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri

Una bella mostra gratuita a Napoli all’Albergo dei Poveri per i suoi 2500 anni. Napoli Explosion presenta 33 nuove opere di grandi dimensioni del fotografo napoletano Mario Amura in cui l’artista riprende le luci e i colori della notte di Capodanno dal Monte Faito

Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, fino all’8 marzo 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger.

Per Napoli Explosion a Palazzo Fuga, ci saranno ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, in cui l’artista immortala lo spettacolo luminoso della festa nella notte di Capodanno tra tante luci e colori che riempiono il cielo riprese attorno al Vesuvio: un inno alla città di Napoli per i suoi 2500 anni.

Ogni anno dal Faito Amura “cattura” la grande festa di Capodanno

Ogni anno da 15 anni Mario Amura, assieme alla sua troupe è salito sul Monte Faito catturando queste straordinarie immagini di festa di fine anno, una grande opera di reportage fotografico, straordinariamente pittorico in cui “i fuochi d’artificio diventano nebulose, animali, paesaggi stellari“.

Migliaia e migliaia di fuochi d’artificio che accendono il Golfo e disegnano una coreografia collettiva con immagini che catturano il Vesuvio circondato dalle fantastiche luci dei fuochi d’artificio di fine anno. E per i 2500 anni di Neapolis, l’artista ha creato un allestimento immersivo dominato da un rosso incandescente, che filtra dalle grandi finestre di Palazzo Fuga.

Come visitare la mostra

Dove – Napoli Explosion al Real Albergo dei Poveri, Piazza Carlo III a Napoli

Napoli Explosion al Real Albergo dei Poveri, Piazza Carlo III a Napoli Quando – Dal 15 dicembre 2025 all’8 marzo 2026

– Dal 15 dicembre 2025 all’8 marzo 2026 Orari – Aperta con ingresso: gratuito tutti i giorni 9:00–18:00 (chiuso il mercoledì)

– Aperta con ingresso: gratuito tutti i giorni 9:00–18:00 (chiuso il mercoledì) Maggiori informazioni – Napoli Explosion sito ufficiale

Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli anche la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

Nel grande complesso monumentale voluto dai Borbone e realizzato da Ferdinando Fuga per accogliere i poveri del Regno di Napoli anche un’altra mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo” . La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 gratuitamente e ci offre anche l’occasione di visitare alcuni degli spazi del Real Albergo dei Poveri in anteprima. In mostra tantissimi reperti originali ritrovati durante i lavori di ristrutturazione del grande complesso e appartenuti a persone che hanno vissuto nel grande palazzo. Maggiori informazioni – mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

