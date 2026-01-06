Alla Reggia di Caserta una mostra sulle Regine di Napoli

Una mostra internazionale alla Reggia di Caserta dal titolo “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” per conoscere il ruolo esercitato dalle sovrane che, dal Settecento alla prima metà del Novecento, contribuirono alla formazione politica e culturale del Regno di Napoli e dell’Europa fino alla nascita della Repubblica italiana.

In mostra oltre duecento opere provenienti da importanti musei e istituzioni italiane ed europee che contribuiscono a far conoscere l’impegno e il ruolo esercitato dalle sovrane che, dal Settecento alla prima metà del Novecento, contribuirono alla formazione politica e culturale del Regno di Napoli e dell’Europa fino alla nascita della Repubblica italiana.

Quattro dinastie di Regine per Napoli: Farnese, Borbone, Murat e Savoia

Un percorso espositivo che mostra le vicende di quattro dinastie, Farnese, Borbone, Murat e Savoia, presentando figure come Elisabetta Farnese, Maria Amalia di Sassonia, Maria Carolina d’Asburgo-Lorena, Giulia Clary, Carolina Murat, Maria Isabella, Maria Cristina di Savoia, Maria Teresa d’Asburgo-Teschen, Maria Sofia di Baviera e le sovrane della Casa Savoia: Margherita, Elena di Montenegro e Maria José del Belgio.

Una mostra che ci fa conoscere la capacità delle regine di plasmare relazioni politiche e culturali attraverso matrimoni dinastici, cerimoniali di corte, attività educative e interessi personali, contribuendo alla definizione di una rete europea di scambi e influenze.

In mostra a Caserta oltre duecento opere organizzate in sette sezioni tematiche che ci faranno conoscere formazione, alleanze, ruolo pubblico, potere simbolico, vita privata, passioni e gusto, dando al visitatore un’ampia conoscenza della loro presenza nella storia europea.

Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa

La mostra “Regine” è curata dalla Direttrice, Tiziana Maffei e da Valeria Di Fratta,

Reggia di Caserta – Gran Galleria fino al 20 aprile 2026.

Apertura al pubblico dalle ore 9.30 – 18.30 (ultimo ingresso ore 17.30).

Il Martedì e giornate di gratuità chiusa.

La mostra è parte integrante del percorso museale degli Appartamenti Reali, visitabile con abbonamento/biglietto (l’ultimo biglietto utilizzabile anche per la mostra è acquistabile nella fascia oraria 17.00/17.15).

Maggiori informazioni Reggia di Caserta

