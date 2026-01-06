‘A Festa ‘E Sant’Antuono e la sfilata dei carri a Macerata Campania

Ph Facebook esta dei Carri di Sant'Antuono, Macerata Campania

Ritorna a Macerata Campania una delle più grandi feste popolari e religiose della Campania “‘A Festa ‘E Sant’Antuono”

Grandi festeggiamenti dal 10 al 18 gennaio 2026 a Macerata Campania in provincia di Caserta, per ‘A Festa ‘E Sant’Antuono, la festa di S.Antonio Abate, una delle più grandi feste popolari e religiose della Campania.

Una bella festa che prevede anche la sfilata di tantissimi carri di Sant’Antuono, “Le Battuglie di Pastellessa”, che a partire da sabato 10 gennaio animeranno il paese al suon di botti, tini e falci, e sfilate fino all’atteso gran finale di domenica 18 gennaio 2026.

Il programma dei due weekend per la festa dei Carri

Nel primo weekend la festa inizia venerdì 9 gennaio 2026 con la Notte dei Carri , e poi sabato 10 gennaio la prima sfilata tra le 17.00 e le 24.00. Domenica 11 gennaio altra sfilata dalle 10.30 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 24.00 e poi durante la settimana ci sarà un giorno di riposo. Si ricomincia il 13 e il 15 gennaio con i giochi tradizionali dalle 19.00 alle 24.00.

Nel secondo weekend venerdì 16 gennaio 2026 si terrà la benedizione dei mezzi agricoli e poi la bella sfilata, tra le 19.00 e le 24.00, mentre sabato 17 gennaio si terrà sfilata dalle 11.00 alle 14.00 che sarà seguita dai fuochi in piazza De Gasperi e poi ancora, in pomeriggio la sfilata dalle 17.00 alla mezzanotte. La festa si chiude domenica 18 gennaio 2026 con la sfilata finale, dalle 10.30 alle 14.00 e con la premiazione dalle 17.00 alle 24.00.

I Carri di Sant’Antuono a Macerata Campania

A Macerata Campania tantissimi cittadini e fedeli ogni anno uniscono le proprie forze per la preparazione dei Carri affinché ci sia una buona riuscita di questo appuntamento ed in particolare per le sfilate dei carri allegorici.

I Carri di Sant’Antuono, sono carri con alcuni tratti caratteristici, legati alla tradizione maceratese. Sui carri si ritrovano sempre le palme, le botti, i tini, le falci, i mazzafuni, cioè il maglio con cui si percuote la botte, le mazzarelle i piccoli piccoli bastoni di legno con le quali suonare i tini, Su questi carri ci sono gruppi di musicanti “bottari” (“battuglie di pastellessa”) che suonano botti, tini e falci, con i quali ripropongono l’antica sonorità maceratese, conosciuta con il nome di “A’ musica e Sant’Antuono”.

Assieme alla Festa dei Carri a Macerata Campana si svolgerà anche la Festa Parrocchiale dedicata a Sant’Antonio Abate. A questo link troverete il programma completo

