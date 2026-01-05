Presepe Vivente Case Trezza 2026 a Cava de’ Tirreni: date, orari e ingresso libero

Ph facebook Presepe Vivente nell'Antico Borgo Case Trezza di Cava de' Tirreni - Sa

19^ edizione per il bel presepe vivente che si tiene nell’Antico Borgo Case Trezza a Cava de’ Tirreni. Un evento molto scenografico diviso in due parti: una rievocativa della Nascita di Gesù in base alle Sacre Scritture, l’altra, invece, un’espressione del presepe tipico napoletano

Anche quest’anno si stanno tenendo le belle rappresentazioni del Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza, frazione di Cava de’ Tirreni vicino Salerno. Dopo il grande successo di quelle del 1,3 e 4 gennaio, le prossime rappresentazioni si terranno nei giorni 6 e 10 gennaio 2026 a partire dalle 17 e fino alle 21 sempre con ingresso libero.

Un bell’evento organizzato dal Comitato Amici del Presepe, che propone molte scene popolate da circa centocinquanta personaggi, e che prevede l’accompagnamento dei visitatori la presenza con un “cicerone”.

I partecipanti verranno divisi in piccoli gruppi e la guida spiegherà il significato delle scene e dei vari personaggi secondo la tradizione napoletana.

Un bel Presepe Vivente nell’Antico Borgo con 150 figuranti

Il Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza è diviso in due parti: una rievocativa della Nascita di Gesù in base alle Sacre Scritture, l’altra, invece, è un’espressione del presepe tipico napoletano. Non mancherà anche un’area espositiva di prodotti locali con piccola area food.

Un presepe che impegna moltissimo tutta la comunità parrocchiale del Borgo Case Trezza che partecipa, da quasi vent’anni, alla costruzione e preparazione delle scenografie creando la comunità, e costruendo rapporti, condividendo la gioia dello stare insieme.

