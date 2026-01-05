Jazz nel cuore di Santa Maria La Nova: a Napoli un’esperienza sonora unica

Una serata in un sito storico esclusivo riscoprendo il sound irresistibile della musica in chiave jazz in una serata dove l’arte, la musica e il patrimonio storico si fondono in un unico, indimenticabile abbraccio

Sabato 10 gennaio 2026, la maestosità architettonica e il calore della musica jazz si fondono in un evento esclusivo firmato NOMEA. Nella splendida cornice della Chiesa del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, il pubblico sarà avvolto da un’atmosfera di rara eleganza per un concerto di musica in chiave jazz.

Un viaggio musicale senza tempo nella splendida chiesa monumentale di Napoli

Dopo il grande successo del tour in Italia, torna protagonista il trio Jazz Do It, una formazione capace di interpretare l’essenza del jazz con una sensibilità profonda e coinvolgente. La voce di Lisa Iavarone, accompagnata dalla chitarra di Antonio Palumbo e dalla batteria di Emilio Pietropaolo, darà vita a un concerto unico nel maestoso sito storico caratterizzato dal tetto dorato e dalle opere d’arte simbolo della Cultura Partenopea. I musicisti proporranno standard e cover internazionali rielaborate in chiave Jazz con brani iconici che rivivranno in un’interpretazione unica che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale senza tempo.

L’Incanto del Jazz a Santa Maria la Nova tra Storia e Bellezza

L’accoglienza inizia alle ore 17.30, invitando i presenti a un percorso di scoperta che precede l’emozione del live. Passeggiando liberamente tra gli spazi del Complesso Monumentale, gli ospiti potranno ammirare l’armonia del chiostro seicentesco e i tesori d’arte custoditi nel Cappellone di San Giacomo della Marca, lasciandosi affascinare dal rigore dell’Antico Refettorio e dalle suggestioni storiche che rendono unico questo luogo

L’evento è prodotto e ideato da NOMEA, brand internazionale dedicato alla creazione di esperienze culturali di alto profilo e recentemente insignito del prestigioso Premio Nativity in The World durante il 30° Concerto dell’Epifania. Un sigillo di qualità che garantisce una serata dove l’arte, la musica e il patrimonio storico si fondono in un unico, indimenticabile abbraccio.

Come partecipare all’evento l’Incanto del Jazz a Santa Maria La Nova

dove : Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Napoli

: Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Napoli quando : Sabato 10 gennaio 2026

: Sabato 10 gennaio 2026 orari: Ore 17.30 apertura e visita libera | Ore 18.30 inizio concerto

Ore 17.30 apertura e visita libera | Ore 18.30 inizio concerto ticket : Adulti €15 | Ragazzi (6-17 anni) €10 | Bambini (0-5 anni) gratuito

: Adulti €15 | Ragazzi (6-17 anni) €10 | Bambini (0-5 anni) gratuito La prenotazione è obbligatoria per garantire l’esclusività dell’esperienza. WhatsApp: 375 6139180

per garantire l’esclusività dell’esperienza. WhatsApp: 375 6139180 A breve distanza dalle fermate Metro Linea 1 (Università, Toledo) e Linea 2 (Montesanto). Parcheggi privati disponibili in zona.

dalle fermate Metro Linea 1 (Università, Toledo) e Linea 2 (Montesanto). Parcheggi privati disponibili in zona. Maggiori informazioni – Sito ufficiale Nomea Eventi

