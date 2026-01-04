Vincenzo Salemme su RAI 1 in diretta dalla Rai di Napoli con “Ogni promessa è debito”

Lunedì 5 gennaio 2026 su RAI 1 la diretta dall’Auditorium Rai di Napoli di “Ogni promessa è debito” di Vincenzo Salemme: il teatro di Napoli in prima serata sulla RAI

Vincenzo Salemme torna su Rai 1 Lunedì 5 gennaio 2026, alle 21.30, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli con la sua nuova commedia “Ogni promessa è debito”. Dopo un grande successo nei teatri italiani e dopo aver aperto la stagione 2025/26 del teatro Diana a Napoli, Vincenzo Salemme ha presentato la sua nuova commedia “Ogni promessa è debito” in delle rappresentazioni speciali all’Auditorium Rai di Napoli. Quella di lunedì 5 gennaio sarà trasmessa in diretta su RAI 1 alle 21,30 in collaborazione con Rai Cultura in una serata-evento da non perdere comodamente da casa.

Una nuova divertente commedia, scritta e diretta dallo stesso Salemme

Dopo una tournée di successo in giro per i teatri di tutta Italia, Vincenzo Salemme torna su Rai 1 con il suo nuovo imperdibile spettacolo “Ogni promessa è debito”. Una nuova divertente commedia, scritta e diretta dallo stesso Salemme, che racconta di un voto religioso, la promessa di donare una cospicua cifra in danaro alla Santa protettrice del proprio paese fatta da un proprietario di una pizzeria di Bacoli, Benedetto Croce, durante un naufragio. Questi, semisvenuto e privo di sensi per un colpo in testa durante l’incidente, si rivolge a Sant’Anna e lancia il messaggio del dono alla radio di bordo promettendo a Sant’Anna una donazione se riesce a salvarsi: ben 5.557.382 euro e 60 centesimi. Ma il voto vale lo stesso anche se fatto da un sonnambulo in dormiveglia?

Assieme a Vincenzo Salemme sul palco della RAI di Napoli ci saranno Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscarino Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda, Agostino Pannone e Fernanda Pinto.

