Le Pacchianelle di Vico Equense 2026: la sfilata-presepe itinerante dell’Epifania (6 gennaio)

115ª edizione per le Pacchianelle lo storico e grande presepe itinerante con tantissimi partecipanti che si svolge con un corteo che raggiungerà il centro di Vico Equense dalle colline con tanti personaggi in costume e che si ispira al presepe napoletano del 700

Martedì 6 gennaio 2026 dalle ore 14.30 si terrà a Vico Equense la storica sfilata delle Pacchianelle, per la sua 115ª edizione con partenza dalla Chiesa di San Vito per il centro cittadino, evento che chiuderà l’XI Edizione de “l’Incanto del Natale” il programma delle manifestazioni Natalizie 2025/2026 a Vico Equense.

Una tradizionale sfilata che viene proposta ogni anno il giorno 6 gennaio e che prevede un corteo di circa 300 persone tutte vestite con abiti “dei pastori”. Tanti adulti e bambini con i loro animali, come le caprette e le pecore, e poi le bambine, le Pacchianelle, sempre vestite come pastori che scendono dalle frazioni collinari del comune costiero. Un bel corteo che attraverserà vie e piazze simbolo di Vico Equense, trasformando la città in un grande presepe per raggiungere il centro città. E sulle strade la gente li aspetta per vedere questo particolarissimo presepe vivente itinerante che si ripete dagli inizi del 1900.

Un evento che è nato agli inizi del 1900

La sfilata delle Pacchianelle sembra che risalga al 1909 quando un frate della congregazione dei Padri Minimi di San Vito organizzò questo evento che, da allora viene ripetuto ogni anno nel giorno dell’Epifania.

Una bella sfilata di oltre 300 figuranti tra adulti e bambini con tanti animali e tante bambine, le Pacchianelle, che danno il nome alla sfilata. Tutti vestiti con gli abiti dei pastori come nel presepe napoletano del ‘700, che scendono dalle colline di Vico portando tanti doni al Bambin Gesù. I doni sono in tema con la sfilata e sono contenuti in ceste tipiche piene di frutta, ortaggi, formaggi e prodotti del luogo.

Il lungo corteo viene accompagnato dai suoni delle zampogne e dalle ciaramelle che rendono molto suggestiva la tradizionale sfilata delle Pacchianelle.

Un evento inserito nel patrimonio culturale immateriale della Regione Campania

L’evento è organizzato da anni dai Padri Minimi di San Vito con varie associazioni locali e il patrocinio del Comune di Vico Equense ed inserito negli eventi natalizi del Comune di Vico.

Dal 2020 La sfilata delle “Pacchianelle” è stata inserita nell’elenco del patrimonio culturale immateriale della Regione Campania. Nel registro è indicato il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni, alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana, così come definite dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

