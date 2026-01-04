La Cavalcata Dei Re Magi ad Airola all’Epifania con 100 figuranti e cavalieri

Ph Facebook Associazione "San Pasquale"

Ad Airola, nel beneventano, nel giorno dell’Epifania un Corteo Storico che rievoca l’arrivo dei Magi nel centro storico della cittadina caudina che sarà attraversata da centinaia di figuranti in costume d’epoca con la banda della città

Il giorno 6 Gennaio 2026 alle ore 16.00 ad Airola, nel beneventano, si svolgerà la “Cavalcata dei Magi” una bella e suggestiva rievocazione storica in costume che si tiene come da tradizione il giorno dell’Epifania.

Un bell’evento che celebra il cammino dei Re Magi con un vivace e colorato corteo di oltre 100 figuranti in costume, tra musica e tradizioni, ripetendo la magia dell’arrivo dei Magi nelle vie della cittadina caudina, con la partecipazione di oltre cento persone e di tante associazioni locali: un’esperienza spirituale e culturale molto sentita nella zona.

Tutto il centro storico di Airola coinvolto nella festa

Il Centro Storico della cittadina caudina sarà attraversato dal lungo corteo in costume con centinaia di figuranti, che rievoca l’arrivo dei Magi. Un bell’evento che inizia alle 16 con l’arrivo dei Magi, che partiranno dai vari rioni diversi per incontrarsi nel Palazzo Montevergine, che per l’occasione si trasformerà nella Reggia di Erode.

La “cavalcata dei Magi ” sarà accompagnata dalla Banda concertistica Città di Airola “Giacomo Puccini” ed il corteo storico sarà composto da 9 cavalli e da circa 100 figuranti con in testa i Re Magi a cavallo e proseguirà poi fino alla Grotta, allestita nell’Oasi della Pace, dove si terrà la cerimonia dell’offerta dei doni.

Qui quest’anno, per la prima volta, verrà anche allestito un presepe vivente con scene relative agli antichi mestieri, grazie alla partecipazione di Angelo Pirozzi, esperto di arte presepiale.

Dalla grotta la Sacra Famiglia, i re Magi, i Cavalieri, i Dignitari, gli Armigeri, i Musici e il popolo di Dio, dopo l’adorazione del bambino, si porteranno nella chiesa di San Pasquale dove ci sarà il momento liturgico del bacio del bambino Gesù.

