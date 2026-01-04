I Presepi Viventi e le Feste in Campania fino all’Epifania 2026

Ph Facebook Presepe vivente Albori di Vietri sul Mare

Tanti presepi viventi in varie cittadine della Campania, dal mare alla montagna, con rappresentazioni che si terranno fino al giorno dell’Epifania

Il presepe vivente è una rappresentazione che vuole ricordare, con l’impiego di figuranti umani, la nascita di Gesù in una scenografia che viene costruita per ricostruire la vicenda della natività. Si svolge in tanti borghi e cittadine della Campania e, di seguito vi segnaliamo quelli da non perdere fino all’Epifania

A Napoli il Presepe vivente all’Eremo dei Camaldoli

Il Presepe Vivente della Pace nel Mondo si terrà quest’anno per sei giorni all’Eremo dei Camaldoli a Napoli, uno dei luoghi più suggestivi della città, in collaborazione con le suore Brigidine. Già svolte molte rappresentazioni da non perdere quelle del 4 e 6 gennaio 2026, dalle ore 18, all’Eremo dei Camaldoli Il Presepe Vivente della Pace nel Mondo a cura dell’associazione culturale Babulia. il Presepe vivente all’Eremo dei Camaldoli

Il Presepe Vivente del ‘700 napoletano nel borgo di Vaccheria di Caserta

Ritorna anche quest’anno il presepe Vivente del ‘700 napoletano che si sviluppa su un percorso di circa un 1 km tra le antiche vie del borgo della Vaccheria e il bosco adiacente. Già svolte varie rappresentazioni da non perdere quelle dei giorni 4 e 6 Gennaio 2026 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 ed è previsto un ticket d’ingresso di 4 euro da pagare in loco. Il Presepe Vivente del ‘700 napoletano nel borgo di Vaccheria di Caserta

Il Presepe Vivente di Agerola nell’antico borgo di Campora con 300 personaggi in costume

Ritorna il Presepe Vivente di Agerola organizzato nel borgo di Campora: un appuntamento con il più antico presepe vivente in stile napoletano del 700 che si tiene da oltre 30 anni. E non mancherà un percorso gastronomico tipico della zona. Già svolte varie rappresentazioni da non perdere quelle dei giorni 2 e 3 Gennaio 2026 dalle ore 17 alle 20, Presepe Vivente di Agerola

Presepe Vivente di Albori nel borgo della Costiera Amalfitana

Un bel Presepe vivente in Costiera Amalfitana che farà vivere al visitatore delle emozioni uniche grazie alle suggestive atmosfere richiamanti la Palestina. Si svolge nel suggestivo Borgo di Albori a Vietri sul Mare, per la sua 46ª edizione.Da non perdere l’ultima rappresentazione del 6 gennaio 2026 dalle ore 17:00 alle ore 21:00. Presepe Vivente di Albori

Presepe Vivente 2025 a Fornacelle di Vico Equense, in costiera sorrentina

Un presepe vivente che si svolge da anni e coinvolge tutto il piccolo borgo che si anima con le scene di vita quotidiana ispirate alla Natività. Già svolte varie rappresentazioni da non perdere quelle dei giorni 3, 5 e 6 gennaio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 presso la località Torricella a Vico Equense con ingresso gratuito il Presepe Vivente di Fornacelle

Atrani è luce: anche un presepe vivente tra gli eventi natalizi in costiera amalfitana

Il borgo di Atrani a Natale si trasforma in un coloratissimo e bellissimo un presepe sul mare e propone un programma di eventi gratuiti tra cui il Presepe Vivente, l’arrivo di Babbo Natale e della Befana e il concerto di NOA, Gil Dor e Solis String Quartet . Da non perdere il 3 gennaio dalle 16 alle 20 Il Presepe Vivente di Atrani alla sua II edizione Atrani eventi natalizi

Il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca: ingresso gratuito

Ritorna il suggestivo presepe vivente con oltre 300 figuranti in costume d’epoca a Gragnano nel borgo di Caprile. I visitatori si immergeranno nell’atmosfera della Napoli del settecento. Già svolte varie rappresentazioni da non perdere quelle dei giorni 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026 dalle 17:00 alle 20:00. Ed anche per questa 12^ edizione l’evento sarà ad ingresso libero e gratuito. Il Presepe Vivente a Gragnano

La sfilata delle Pacchianelle: lo storico presepe vivente itinerante di Vico Equense

Martedì 6 gennaio 2026 dalle ore 14.30 si terrà a Vico Equense la storica sfilata delle Pacchianelle, per la sua 115ª edizione con partenza dalla Chiesa di San Vito per il centro cittadino. Una tradizionale sfilata che viene proposta ogni anno il giorno 6 gennaio e che prevede un corteo di circa 300 persone tutte vestite con abiti “dei pastori”. Tanti adulti e bambini con i loro animali, come le caprette e le pecore, e poi le bambine, le Pacchianelle, sempre vestite come pastori La sfilata delle Pacchianelle

Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza a Cava de’ Tirreni

Anche quest’anno si terranno le belle rappresentazioni del Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza, frazione di Cava de’ Tirreni vicino Salerno. Dopo il grande successo di quelle del 26, e 27 dicembre 2025, le prossime rappresentazioni si terranno nei giorni 3,5, 6 e 10 gennaio 2025 a partire dalle 17 e fino alle 21 sempre con ingresso libero.Presepe Vivente nell’Antico Borgo Case Trezza

La Cavalcata Dei Re Magi ad Airola all’Epifania con 100 figuranti e cavalieri

Il giorno 6 Gennaio 2026 alle ore 16.00 ad Airola, nel beneventano, si svolgerà la “Cavalcata dei Magi” una bella e suggestiva rievocazione storica in costume che si tiene come da tradizione il giorno dell’Epifania. Un bell’evento che celebra il cammino dei Re Magi con un vivace e colorato corteo di oltre 100 figuranti in costume, tra musica e tradizioni, ripetendo la magia dell’arrivo dei Magi nelle vie della cittadina caudina, con la partecipazione di oltre cento persone e di tante associazioni locali: La Cavalcata Dei Re Magi ad Airola

