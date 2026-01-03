Sanità-Tà-Tà 2026: notte bianca al Rione Sanità con tanti concerti gratuiti

ph Facebook Sanità TàTa

Torna la notte bianca al Rione Sanità che animerà l’intero quartiere con tanti concerti gratuiti con più di 30 artisti. Ci sarà anche street food, visite guidate ed eventi culturali

Sabato 3 gennaio 2026 dalle 18.30 torna Sanità-Tà-Tà 2026, la notte bianca del Rione Sanità, la grande notte della musica con tanti artisti e concerti gratuiti in tutto il quartiere. Sanità-Tà-Tà è alla sua VIII edizione e tutto il quartiere resterà aperto con negozi, pizzerie e tanti altri che saranno aperti fino a tardi e un piano traffico per limitare l’accesso alle auto. Questa edizione 2026 sarà dedicata al Maestro Mimmo Jodice e al grande James Senese, due figure simbolo della città, scomparsi di recente.

Non mancheranno Bande musicali e artisti di strada che accompagneranno i visitatori fino a Piazza Sanità, dove il palco centrale ospiterà più di trenta artisti in una grande festa condivisa.

La grande festa è finanziata dal Comune di Napoli e organizzata dalla Municipalità 3 con tante istituzioni, associazioni e commercianti della zona per aprire ai grandi eventi il Rione Sanità e il Borgo Vergini con tanta musica, street food, visite guidate ed eventi culturali.

Un grande palco in Piazza Sanità con tanti artisti

In Piazza Sanità il grande palco che vedrà il grande concerto gratuito con tanti artisti che si alterneranno. Annunciati sul palco per Sanità-Tà-Tà 2026 Gianni Simioli, Mauro Nardi, Ida Rendano, Maurizio Capone, Nicola Caso, Emiliana Cantone, Marsica, Mr Hyde, Ivan Granatino, Vesuviano, Jelecrois, Jhosef, Radice, Andrea Heros, Gaié, Angelo DT1, Chiodo Fisso, Zerofiltro, Cristina Manzo, Mattewh, Noyezno, Stefania Lay, Addolorata, Lina Maddaloni, Daniele Sorrentino, Marco Calone, Erry Mariano. Mediapartner Radio Marte.

Musica in tutto il quartiere e siti culturali aperti

Per Sanità-tà-tà 2026 oltre al grande palco di Piazza Sanità ci sarà anche tanta musica dal vivo e dj set diversi punti del quartiere: via Fuori Porta San Gennaro, Piazzetta Crociferi, via Vergini, via Cristallini, via Misericordiella, via Sanità Gradon i,

via i, Previste visite, su prenotazione, ad alcune delle principali attrazioni turistico-culturali del quartiere quali: Acquedotto Augusteo del Serino, Catacombe di San Gaudioso, Basilica di Santa Maria della Sanità, Jago Museum, SMMAVE Misericordiella.

Aperte tante botteghe, pizzerie e locali di street food.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.