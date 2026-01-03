I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

© Centro Commerciale Campania - pagina facebook

Prima dell’Epifania iniziano i saldi invernali a Napoli e in tutta la Campania, sia nei negozi che nei grandi Centri Commerciali e si potranno trovare anche sconti fino al 50% e al 70%

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria.

A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, a partire dal 3 gennaio 2026, troveremo la merce in saldo sia nei negozi che nei grandi Centri Commerciali che applicheranno sconti che potranno arrivare anche al 50% ed oltre, fino al 70%.

Il periodo di Saldi 2026 in altre regioni Italiane

Anche quest’anno i saldi sono iniziati il 2 gennaio in Valle d’Aosta mentre sabato 3 gennaio 2026 inizieranno in quasi tutte le altre regioni italiane. Fa eccezione l’Alto Adige, dove inizieranno giovedì 8 gennaio Se vi interessa vi diamo anche una panoramica anche delle altre regioni italiane:

Campania: da sabato 3 gennaio 2026 per 60 giorni

Abruzzo – 3 gennaio – 3 marzo, 60 giorni

Basilicata – 3 gennaio – 1° marzo

Calabria – 3 gennaio – 3 marzo (da confermare)

Emilia Romagna – 3 gennaio, 60 giorni

Friuli Venezia Giulia- 3 gennaio – 31 marzo

Lazio – 3 gennaio – 13 febbraio, sei settimane

Liguria – 3 gennaio – 16 febbraio, 45 giorni

Lombardia – 3 gennaio – 3 marzo

Marche – 3 gennaio – 1° marzo

Molise – 3 gennaio, 60 giorni

Piemonte – 3 gennaio – 28 febbrario, 8 settimane

Puglia -3 gennaio, 60 giorni

Sardegna – 3 gennaio, 60 giorni

Sicilia – 3 gennaio– 15 marzo

Toscana – 3 gennaio, 60 giorni

Umbria – 3 gennaio, 60 giorni

Valle d’Aosta -2 gennaio – 31 marzo

Veneto – 3 gennaio – 28 febbraio

Alto Adige – 8 gennaio – 5 febbraio (Bolzano e Merano) / 7 marzo – 4 aprile (Altri distretti)

