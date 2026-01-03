I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

- Total0
Prima dell’Epifania iniziano i saldi invernali a Napoli e in tutta la Campania, sia nei negozi che nei grandi Centri Commerciali e si potranno trovare anche sconti fino al 50% e al 70%
Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria.
A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, a partire dal 3 gennaio 2026, troveremo la merce in saldo sia nei negozi che nei grandi Centri Commerciali che applicheranno sconti che potranno arrivare anche al 50% ed oltre, fino al 70%.
Il periodo di Saldi 2026 in altre regioni Italiane
Anche quest’anno i saldi sono iniziati il 2 gennaio in Valle d’Aosta mentre sabato 3 gennaio 2026 inizieranno in quasi tutte le altre regioni italiane. Fa eccezione l’Alto Adige, dove inizieranno giovedì 8 gennaio Se vi interessa vi diamo anche una panoramica anche delle altre regioni italiane:
Campania: da sabato 3 gennaio 2026 per 60 giorni
- Abruzzo – 3 gennaio – 3 marzo, 60 giorni
- Basilicata – 3 gennaio – 1° marzo
- Calabria – 3 gennaio – 3 marzo (da confermare)
- Emilia Romagna – 3 gennaio, 60 giorni
- Friuli Venezia Giulia- 3 gennaio – 31 marzo
- Lazio – 3 gennaio – 13 febbraio, sei settimane
- Liguria – 3 gennaio – 16 febbraio, 45 giorni
- Lombardia – 3 gennaio – 3 marzo
- Marche – 3 gennaio – 1° marzo
- Molise – 3 gennaio, 60 giorni
- Piemonte – 3 gennaio – 28 febbrario, 8 settimane
- Puglia -3 gennaio, 60 giorni
- Sardegna – 3 gennaio, 60 giorni
- Sicilia – 3 gennaio– 15 marzo
- Toscana – 3 gennaio, 60 giorni
- Umbria – 3 gennaio, 60 giorni
- Valle d’Aosta -2 gennaio – 31 marzo
- Veneto – 3 gennaio – 28 febbraio
- Alto Adige – 8 gennaio – 5 febbraio (Bolzano e Merano) / 7 marzo – 4 aprile (Altri distretti)
