Festa dell’Epifania a Piazza Mercato con la Fiera del Giocattolo: 3 giorni di festa e notte bianca

Tre giorni di festa a Napoli nella storica piazza Mercato con la fiera del giocattolo e della calza ed anche con la notte bianca il 5 gennaio con tanti artisti e concerti gratuiti

A Napoli tra Piazza Mercato e Piazza del Carmine dal 3 al 5 gennaio 2026 si svolgerà la grande festa dell’“Epifania a Piazza Mercato – Fiera del Giocattolo e della Calza” organizzata dal Comune di Napoli (Assessorato al Turismo) assieme alle associazioni locali Assogioca, Antiche Botteghe Mercato, Consorzio Antico Borgo Orefici, Associazione Musicant, Forum Promozione del Territorio Marcato-Orefice.

Previsti 3 giorni di festa tra tante bancarelle e stand pieni di giocattoli, dolci, prodotti natalizi e buon cibo della tradizione napoletana tra musica e animazione per i più piccoli.

L’ultimo giorno di apertura, lunedì 5 gennaio 2026 a Piazza Mercato ci sarà il grande concerto della Notta Bianca con tanti artisti e musica gratuita a partire dalle 21.

L’Epifania a Piazza Mercato – Fiera del Giocattolo e della Calza

La Fiera del Giocattolo e della Calza si terrà a Napoli tra Piazza Mercato e Piazza del Carmine dal 3 al 5 gennaio 2026 con i seguenti orari:

3 gennaio Dalle 15:00

4 e 5 gennaio – Dalle 9:00 a mezzanotte

La tre giorni si concluderà con il grande concerto della Notte Bianca (5 gennaio, dalle 21:00).

Lunedì 5 gennaio 2026 saranno anche possibili visite guidate alle chiese di Sant’Eligio e San Giovanni a Mare alle ore 19-20-23-24

Lunedì 5 gennaio seguirà il grande concerto in Piazza Mercato dalle ore 21:00 con Mavi, Ditelo Voi, Mr. Hyde, Gino Da Vinci

Info – La Fiera del Giocattolo e della Calza a Piazza Mercato

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.