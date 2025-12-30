Il Presepe Vivente a Gragnano con 300 figuranti in costume d’epoca: ingresso gratuito

Ph Facebook Presepe vivente Caprile

Ritorna il suggestivo presepe vivente con oltre 300 figuranti in costume d’epoca a Gragnano nel borgo di Caprile. I visitatori si immergeranno nell’atmosfera della Napoli del ‘700, quella rappresentata nel classico presepe, “abitata” da figuranti in abiti d’epoca e potranno passeggiare nei vicoli, nei giardini e nelle case del borgo di Caprile di Gragnano

Anche quest’anno si terrà il suggestivo Presepe Vivente nell’antico borgo di Caprile di Gragnano, vicino Napoli nei giorni 3, 4, 5 e 6 gennaio 2026 dalle 17:00 alle 20:00. Ed anche per questa 12° edizione l’evento sarà ad ingresso libero e gratuito.

A Caprile di Gragnano troveremo, in questo straordinario Presepe Vivente, ben 300 figuranti in costume d’epoca per una bella rappresentazione che occupa uno spazio di ben 10.000 metri quadrati di stand e scene allestite nelle case, nei giardini e nei vicoli e che si ripete fin dal 1960.

Il presepe vivente a Gragnano con anche gli ottimi prodotti dell’enogastronomia locale

Il presepe nasce da un’antica tradizione che vede impegnate le comunità delle due parrocchie di San Ciro, a Caprile e di Sant’Agnello ad Aurano che da anni, con tenacia e generosità, ripropongono questo bell’appuntamento che richiama la presenza di migliaia di visitatori da tutta l’area vesuviana, da Napoli e anche da fuori regione.

Il presepe vivente nel borgo di Caprile, a Gragnano fa immergere da subito i visitatori nell’atmosfera della Napoli del ‘700, quella rappresentata nel classico presepe, “abitata” da figuranti in abiti d’epoca. Si potrà passeggiare nei vicoli, nei giardini e nelle case del borgo immergendosi in un mondo che non c’è più, ma che ci ricorda da dove veniamo e chi siamo. Per i visitatori anche assaggi all’interno del presepe e in un’area specifica si potrà gustare la bontà dei prodotti della tradizione enogastronomica locale che si potranno assaggiare gratuitamente lungo il percorso.

Il presepe vivente nel borgo di Caprile gode anche quest’anno del patrocinio del Comune di Gragnano e vede la collaborazione di diverse associazioni della zona e la consulenza del C.E.I.C. (Centro Etnografico campano).

Un evento da non perdere che si terrà nei giorni indicati dalle 17:00 alle 20:00 e sarà disponibile il servizio navetta gratuito per i visitatori. Al Presepe ci sarà l’ingresso libero e un parcheggio gratuito presso la Scuola Media Roncalli e Navette gratuite attive dalle 16:45 alle 19:45.

Presepe Vivente di Caprile 2025-2026

Quando : 26 e 27 dicembre 2025 e 3 , 4, 5 e 6 gennaio 2026

: e 3 Dove : Borgo di Caprile, Gragnano (NA).

: Borgo di Caprile, Gragnano (NA). Biglietti : Ingresso libero. Parcheggio gratuito presso la Scuola Media Roncalli con servizio navette gratuite attive dalle 16:45 alle 19:45.

: Ingresso libero. Parcheggio gratuito presso la Scuola Media Roncalli con servizio navette gratuite attive dalle 16:45 alle 19:45. Maggiori informazioni: organizzazione locale o visita i canali ufficiali del Comune di Gragnano:presepe vivente nel borgo di Caprile

