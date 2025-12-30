Il Capodanno 2026 più lungo d’Italia ad Amalfi

Il Capodanno più lungo d’Italia #NYE Amalfi una grande festa per tutta la Costa d’Amalfi, dal pomeriggio del 31 dicembre 2025 alle prime luci dell’alba del nuovo anno, su due piazze, con tanta musica dal vivo, dj set, gruppi Folk amalfitani e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici

Tra il 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026 ad Amalfi, sulla costiera amalfitana si svolgerà il “Capodanno più lungo d’Italia” un’iniziativa che estende i festeggiamenti del fine anno per più giorni con spettacoli, musica e tradizioni che animano le piazze della città.

Il culmine della festa nella notte di San Silvestro con fuochi d’artificio sul mare e musica fino all’alba. Poi ad Amalfi in due Piazze oltre 10 ore di spettacoli con musicisti, dj, artisti, orchestra, e gruppi folk locali per NYE Amalfi – Il Capodanno più lungo d’Italia.

Tra Piazza Flavio Gioia e Piazza Duomo si terrà la lunga notte di Capodanno con spettacoli che continueranno anche il giorno successivo. Di seguito il programma degli eventi principali.

Mercoledì 31 Dicembre 2025

h 15:30, Amalfi – Piazza Duomo – inizia in pomeriggio #NYEAMALFI – Il Capodanno più lungo d’Italia, con la Happy Music Selection di Dj Eddie J Warner, a dare il ritmo e l’entusiasmo che segneranno l’inizio della lunga giornata di festeggiamenti.

h 22:30, Amalfi – Piazza Flavio Gioia #NYEAMALFI – Il Capodanno più lungo d’Italia- Aspettando la Mezzanotte si inizia con il Karaoke di Nicolò De Devitiis, noto volto delle Le Iene, che accompagnerà il pubblico in un crescendo di musica e divertimento fino alla mezzanotte. Non mancherà i l dj set di Fabio Anastasio e la voce di Francesca Faratro. E poi tanta musica anche della tradizione con il Gruppo Folk Amalfitano ’O Guagliunciello, con il calore della cultura locale.

h 00:30, Amalfi – Piazza Duomo – #NYEAMALFI – Il Capodanno più lungo d’Italia – Dopo la mezzanotte si aspetta l’alba in Piazza Duomo di nuovo con Nicolò De Devitiis per una lunga notte di festeggiamenti. Non mancherà la musica dei The Muppets una delle party band italiane più richieste, protagonisti di eventi per brand come Google e Red Bull. La loro musica mescola hit ’70/’80/’90, rock, pop e la dance più attuale e i frontman Martina e Francesco promettono un live travolgente. Durante la notte la Music Selection di Dj Filippo Di Costanzo, fino alle prime luci dell’alba.

Giovedì 1 Gennaio, 2026

Alle ore 12:00 Gran Concerto di Capodanno della S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra Il nuovo anno ad Amalfi si apre con la magia della musica all’Arsenale della Repubblica accoglie il Gran Concerto di Capodanno realizzato in collaborazione con la Società Concerti di Sorrento. Un appuntamento tra bellezza e armonia in uno dei luoghi più suggestivi della città.

