Festa della Befana 2026 a Città della Scienza di Napoli

Una festa per grandi e piccoli “Aspettando la Befana” per festeggiare la Befana a Napoli a Città della Scienza, un luogo dove si potrà vivere una giornata che accende la curiosità e il desiderio di scoprire il mondo con occhi nuovi tra storie, miti e curiosità scientifiche.

Domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, a Napoli a Città della Scienza una “Grande festa Aspettando la Befana” dove “la Befana sui trampoli accoglierà piccoli e grandi con storie, miti e curiosità scientifiche.

Previsti laboratori creativi e di scoperta per tutte le età e science Show su chimica e colori ma tutta la giornata sarà una giornata di festa travolgente. Non mancheranno artisti di strada, trampolieri e spettacolari show scientifici su chimica e colori, dove grandi e piccoli potranno vivere un ultimo momento di gioia collettiva prima del rientro a scuola.

La“Grande festa Aspettando la Befana” chiude un periodo di intensi eventi a Città della Scienza che si conferma sempre più un luogo dove la cultura non ha confini e dove trovare interessanti e divertimenti attività per grandi e piccoli. Per chi non vuole aspettare la festa di domenica 4 gennaio già nei giorni del 2 e 3 gennaio sarà possibile per i più piccoli partecipare a laboratori golosi e attività di riuso creativo. Un modo dolce e consapevole per insegnare la sostenibilità ambientale attraverso la manualità, creando calze e pupazzi di neve con materiali di recupero.

La “Grande festa Aspettando la Befana” di domenica 4 gennaio 2026 con laboratori e attività

Domenica 4 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 16.00 si terrà una grande festa della Befana per piccoli e grandi Città della Scienza. Previsti tanti laboratori creativi e di scoperta adatti a tutte le età e science Show su chimica e colori. Ci sarà un Biglietto unico € 8 sia per adulti che per bambini che si potrà acquistare anche online sul sito ufficiale.

I principali laboratori disponibili per domenica 4 gennaio 2026 sono i seguenti.

Al Centro Congressi troveremo:

Face painting – 10.00–16.00 – per Tutti

La Befana Vien di Notte – 10.00–16.00 per 3–6 anni

Befana, ti do una mano!! – 10.00–16.00 per 3–6 anni

Una calza di dolcezze – 10.00–16.00 per 3–6 anni

La Cometa della Befana – 10.00–16.00 per 7–10 anni

L’Arte in Movimento – 10.00–16.00 per 7–10 anni

Befana Fai Da Te – 10.00–16.00 per 7–10 anni

Befana Volante – 10.00–16.00 per 11–13 anni

Catapultiamo la Befana – 10.00–16.00 – 11–13 anni

Alla Sala Archimede ci sarà:

Salta in sella con la Befana – ore 11.00 e 14.00 – per Tutti

Alla Sala Averroè ci sarà:

Calze, calzette, dolci e pipette! – ore 12.30 e 15.30 per Tutti

Per informazioni e prenotazioni

il Contact Center di Città della Scienza:Tel. (+39) 081 7352.222

Sito ufficiale – Città della Scienza: festa befana

