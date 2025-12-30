Festa della Befana 2026 a Città della Scienza di Napoli

- Total0
Una festa per grandi e piccoli “Aspettando la Befana” per festeggiare la Befana a Napoli a Città della Scienza, un luogo dove si potrà vivere una giornata che accende la curiosità e il desiderio di scoprire il mondo con occhi nuovi tra storie, miti e curiosità scientifiche.
Domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, a Napoli a Città della Scienza una “Grande festa Aspettando la Befana” dove “la Befana sui trampoli accoglierà piccoli e grandi con storie, miti e curiosità scientifiche.
Previsti laboratori creativi e di scoperta per tutte le età e science Show su chimica e colori ma tutta la giornata sarà una giornata di festa travolgente. Non mancheranno artisti di strada, trampolieri e spettacolari show scientifici su chimica e colori, dove grandi e piccoli potranno vivere un ultimo momento di gioia collettiva prima del rientro a scuola.
La“Grande festa Aspettando la Befana” chiude un periodo di intensi eventi a Città della Scienza che si conferma sempre più un luogo dove la cultura non ha confini e dove trovare interessanti e divertimenti attività per grandi e piccoli. Per chi non vuole aspettare la festa di domenica 4 gennaio già nei giorni del 2 e 3 gennaio sarà possibile per i più piccoli partecipare a laboratori golosi e attività di riuso creativo. Un modo dolce e consapevole per insegnare la sostenibilità ambientale attraverso la manualità, creando calze e pupazzi di neve con materiali di recupero.
La “Grande festa Aspettando la Befana” di domenica 4 gennaio 2026 con laboratori e attività
Domenica 4 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 16.00 si terrà una grande festa della Befana per piccoli e grandi Città della Scienza. Previsti tanti laboratori creativi e di scoperta adatti a tutte le età e science Show su chimica e colori. Ci sarà un Biglietto unico € 8 sia per adulti che per bambini che si potrà acquistare anche online sul sito ufficiale.
I principali laboratori disponibili per domenica 4 gennaio 2026 sono i seguenti.
Al Centro Congressi troveremo:
- Face painting – 10.00–16.00 – per Tutti
- La Befana Vien di Notte – 10.00–16.00 per 3–6 anni
- Befana, ti do una mano!! – 10.00–16.00 per 3–6 anni
- Una calza di dolcezze – 10.00–16.00 per 3–6 anni
- La Cometa della Befana – 10.00–16.00 per 7–10 anni
- L’Arte in Movimento – 10.00–16.00 per 7–10 anni
- Befana Fai Da Te – 10.00–16.00 per 7–10 anni
- Befana Volante – 10.00–16.00 per 11–13 anni
- Catapultiamo la Befana – 10.00–16.00 – 11–13 anni
Alla Sala Archimede ci sarà:
- Salta in sella con la Befana – ore 11.00 e 14.00 – per Tutti
Alla Sala Averroè ci sarà:
- Calze, calzette, dolci e pipette! – ore 12.30 e 15.30 per Tutti
Per informazioni e prenotazioni
- il Contact Center di Città della Scienza:Tel. (+39) 081 7352.222
- Sito ufficiale – Città della Scienza: festa befana
