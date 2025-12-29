Capodanno 2026 a Napoli: 4 giorni di concerti gratis tra Plebiscito, Municipio e Rotonda Diaz (programma e orari)

Capodanno 2026 a Napoli: guida completa al programma ufficiale (29 dicembre–1 gennaio)

Quattro giorni, più location, più musica: il Capodanno 2026 a Napoli si trasforma in una festa “diffusa” che accompagna la città dal 29 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026, con appuntamenti gratuiti tra PalaVesuvio (Ponticelli), Alcott Arena (Fuorigrotta), Piazza del Plebiscito, Piazza Municipio e Rotonda Diaz.

Se stai cercando “dove andare a Capodanno a Napoli” o “orari concerto Plebiscito”, qui trovi una versione chiara, citabile e aggiornata: calendario, artisti, orari, dritte logistiche e regole utili.

Risposte rapide (perfette da salvare)

Quando è il Capodanno 2026 a Napoli? Dal 29/12/2025 al 01/01/2026 .

Dal al . Evento clou? La notte del 31 dicembre con show in Piazza del Plebiscito , più feste in parallelo a Piazza Municipio e Rotonda Diaz .

La notte del con show in , più feste in parallelo a e . Fuochi? Spettacolo pirotecnico da Castel dell’Ovo alle 2:15 .

Spettacolo pirotecnico da alle . Serve biglietto? Gli eventi principali sono gratuiti; per Urban Generation è prevista una pagina di prenotazione posto.

Una grande festa con quattro giorni di musica dal 29 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026

Il Capodanno 2026 a Napoli non si limiterà ad una singola serata, ma offrirà quattro giornate consecutive di eventi gratuiti, dal 29 dicembre al 1 gennaio, distribuiti tra il centro cittadino e le periferie. L’obiettivo è valorizzare l’intera area urbana, proponendo una programmazione diversificata in grado di coinvolgere pubblici eterogenei.

29 dicembre: Neapolitan Power, tributo alla musica napoletana

La manifestazione prenderà avvio lunedì 29 dicembre presso il PalaVesuvio di Ponticelli alle 20 con una serata dedicata a figure rilevanti della tradizione musicale partenopea, ricordando James Senese, Pino Daniele, Peppe Vessicchio e Willy David. L’apertura cancelli è alle19 e inizio concerti alle 20 con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Sul palco:

Ensemble Parthenope – omaggio a Peppe Vessicchio

– omaggio a Peppe Vessicchio Pietro Santangelo Quintet – omaggio a James Senese e ai Napoli Centrale

– omaggio a James Senese e ai Napoli Centrale Eugenio Bennato con Tetyana Sapeshko, Yuliana Pylypiuk e Natalia Shestakova

con Tetyana Sapeshko, Yuliana Pylypiuk e Natalia Shestakova Neapolitan Power Special Session – gran finale con Tony Esposito, Teresa De Sio, Fabiana Martone, Raiz, Gabriele Esposito, Dario Sansone, Roberto Colella, Tommaso Primo, Mauro Gioia, Gianni Lamagna e Napoleone

C’è una navetta gratuita da Piazza Museo e Piazza Borsa (ore 18:00) e tanti parcheggi disponibili in zona.

30 dicembre: Urban Generation, focus sui linguaggi urban e rap

Martedì 30 dicembre sarà dedicato alla nuova generazione e ai linguaggi musicali urban. A Fuorigrotta presso l’Alcott Arena (ex PalaBarbuto) alle 20 si svolgerà un contest centrato su rap ed espressioni contemporanee, con la partecipazione di artisti emergenti e professionisti affermati. Samurai Jay, punto di riferimento nel panorama urban, condurrà la serata.

Artisti Emergenti Selezionati – (Battle Emergenti / Selezioni Live) –

– (Battle Emergenti / Selezioni Live) – Finale Urban Generation

Ospiti Speciali Live Samurai jay, Le One, Paily

Giuria: Luchè, Coco, Lele Blade

31 dicembre: Concerto di Capodanno al Plebiscito e festa anche al Municipio e alla Rotonda Diaz

Tre location per la grande festa del 31 dicembre 2025 a Napoli

Il 31 dicembre alle 22 a Piazza Municipio il “ Dj giovani proposte” condotto da Claudio Cecchetto e Gigi Soriani, inizialmente previsto a Piazza Vittoria.

il “ condotto da Claudio Cecchetto e Gigi Soriani, inizialmente previsto a Piazza Vittoria. Sempre la sera del 31 dicembre 2025, piazza del Plebiscito dalle 22 ospiterà il tradizionale concerto , evento centrale della grande festa di fine anno. Sul palco si esibiranno Elodie, Serena Brancale, Gigi Finizio, LDA, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Daniele Decibel Bellini presentati da Francesco Mastrandea e Peppe Iodice. Una grande festa con tanti interpreti rappresentativi di diversi stili musicali in una serata speciale che vedrà la direzione artistica di Gianni Simioli.

, evento centrale della grande festa di fine anno. Una grande festa con tanti interpreti rappresentativi di diversi stili musicali in una serata speciale che vedrà la direzione artistica di Gianni Simioli. E poi alla Rotonda Diaz dalle 2 2 del 31 dicembre in contemporanea ci sarà un grande show con Kenny Dope Gonzalez, Dj Spen, Janice Robinson, Simone Cavagnuolo, Gianluca Fiore, Paolo e Massimo Generale e Giovanni D’Apuleo

2 del 31 dicembre in contemporanea ci sarà un con Kenny Dope Gonzalez, Dj Spen, Janice Robinson, Simone Cavagnuolo, Gianluca Fiore, Paolo e Massimo Generale e Giovanni D’Apuleo Alle 2,15 i consueti fuochi d’artificio a Castel dell’Ovo

1 gennaio. Festa a piazza Municipio di mattina e sera

Il 1 gennaio 2026 piazza Municipio, alle 12 il «That’s Napoli Live Show » con il maestro Morelli, 16 voci (soprani, mezzosoprani e tenori) e 7 musicisti che proporranno una bella carrellata tra grandi classici della canzone napoletana e hit internazionali

» con il maestro Morelli, 16 voci (soprani, mezzosoprani e tenori) e 7 musicisti che proporranno una bella carrellata tra grandi classici della canzone napoletana e hit internazionali Sempre il giorno 1 gennaio in piazza Municipio » dalle 17 il dj set «Alza il volume, è 2026».

Maggiori informazioni Comune di Napoli

Maggiori informazioni Assessorato al Turismo e alle Attività produttive

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata