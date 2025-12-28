Presepe Vivente 2025 a Fornacelle di Vico Equense, in costiera sorrentina

Ph Facebook Presepe Vivente Fornacelle

Un presepe vivente che si svolge da anni e coinvolge tutto il piccolo borgo che si anima con le scene di vita quotidiana ispirate alla Natività e con quelle degli antichi mestieri. Previsti anche tanti animali e, alla fine del percorso, stand con prodotti tipici e di artigianato

Nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2025 e poi ancora nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 presso la località Torricella a Vico Equense si terrà un bellissimo e magico Presepe Vivente di Fornacelle con ingresso gratuito,

La piccola frazione si trasformerà in uno scenario incantato grazie al Presepe Vivente, un evento che si ripete da anni, sempre con un grande successo di partecipanti di tutte le età. Una bellissima e ricchissima edizione da non perdere.

Un appuntamento imperdibile per la fine dell’anno e l’inizio dell’anno successivo

Il presepe si svolge in località Torricella a pochi passi dalla piazza di Fornacelle frazione di Vico Equense ed è alla sua 10°edizione. All’uscita del presepe troverete vari stand con prodotti tipici locali ed artigianato.

Il Presepe Vivente di Fornacelle di Vico Equense è organizzato da anni dalla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, e coinvolge tutto il piccolo borgo che si anima con le scene di vita quotidiana ispirate alla Natività e con quelle degli antichi mestieri. Tutta la piccola borgata di Fornacelle si trasforma in un luogo senza tempo, dove la magia del Natale prende vita con il Presepe Vivente.

Tutti i vicoli e gli angoli del borgo si anima tra luci soffuse, e profumi di antichi mestieri con un percorso emozionante che tocca il cuore di grandi e piccoli. Durante le serate, all’uscita del presepe, sarà offerto un assaggio di zeppole tipiche napoletane.

Scopri il Presepe Vivente di Fornacelle: Magia e Tradizione

Quando: 1, 2, 3,4, 5 e 6 gennaio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Dove: Località Torricella, frazione Fornacelle, Vico Equense (NA).

Biglietti: Ingresso libero. Donazioni volontarie ben accette.

Parcheggi: presenti ben 3 parcheggi auto e 1 parcheggio per moto e garantita l'accessibilità per persone con disabilità

Maggiori informazioni: Per dettagli su parcheggi e servizi, visita il sito ufficiale del Presepe Vivente di Fornacelle.Facebook

