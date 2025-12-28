Il Presepe Vivente del ‘700 napoletano nel borgo di Vaccheria di Caserta

Ph Facebook Presepe Vivente del '700 Napoletano - Vaccheria, Caserta

Ritorna anche quest’anno il presepe Vivente del ‘700 napoletano che si sviluppa su un percorso di circa un 1 km tra le antiche vie del borgo della Vaccheria e il bosco adiacente

Si terrà nei giorni del 26-27-28 Dicembre 2025 e poi anche il 4 e 6 Gennaio 2026 il grande Presepe Vivente del ‘700 napoletano nelle vie del borgo della Vaccheria di Caserta e nel bosco adiacente. L’evento dalle ore 16,30 alle ore 19,30 ed è previsto un ticket d’ingresso di 4 euro da pagare in loco. Per i bambini al di sotto dei 6 anni, l’ingresso è gratuito.

Vaccheria è un antico borgo nelle vicinanze di Caserta, in particolare a San Leucio dove, una volta giunti, si prosegue per Vaccheria. Il presepe vivente si tiene da anni e si sviluppa per circa un chilometro coinvolgendo tutto l’antico Borgo: ai lati del presepe vengono ricreate scene, ambienti e visioni bibliche, e il presepe che si realizza, è uno dei più grandi presepi viventi che si svolgono in Campania.

Un presepe vivente che ricalca la tradizione del presepe napoletano del 700

Le scenografie ricalcano la tradizione del presepe napoletano del 700 riproposto nelle scene e negli usi e costumi settecenteschi del luogo, coinvolgendo realmente ogni visitatore in un viaggio emozionante attraverso il tempo. un’avventura scenografica senza precedenti.

Un bel presepe vivente che si svolge da anni e che ricostruisce ogni singola scena, a partire dai bozzetti originali attraverso i quali vengono riprodotti i costumi interamente realizzati a mano con autentici tessuti di San Leucio.

Il presepio è organizzato dalla Pro Loco di Vaccheria ed è previsto un ticket di 4 euro per l’ingresso ma, per i bambini al di sotto dei 6 anni, l’ingresso è gratuito. In occasione del Presepe Vivente sarà attivo un Piano Traffico e Parcheggi che troverete in dettaglio sulla pagina facebook.

Evento Facebook – Presepe vivente a Vaccheria di Caserta

Foto sito ufficiale Presepe Vivente Vaccheria di Caserta

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata