Sagra del Fagiolo di Controne 2025: ingresso libero, taverne nel borgo e sapori degli Alburni

Ph Sagra del Fagiolo di Controne

Dopo il grande successo di novembre ritorna a Controne, nel periodo natalizio, la Sagra del buon Fagiolo di Controne con 2 giorni di festa con tanto buon cibo, musica e balli per una festa speciale che si terrà nell’ultimo weekend dell’anno. Controne, negli Alburni, è una terra di olio e fagioli che grazie alla sua particolare fertilità ha permesso la coltivazione di fagioli di qualità rinomate con buccia sottile e facilità di cottura.

La Sagra del Fagiolo di Controne torna di nuovo nel weekend “natalizio” del 27 e 28 dicembre 2025, dopo il successo di novembre, con un nuovo programma e novità a tema: tra gli ospiti Errico Porzio, uno dei pizzaioli più seguiti e amati d’Italia, sarà a Controne sabato 27 dicembre, presente per tutta la giornata della Sagra del Fagiolo di Controne.

Per questa speciale edizione natalizia della Sagra del Fagiolo di Controne il giorno 28 dicembre, dalle 10,30, ci saranno gli Sbandieratori Ebolitani “Portadogana” con un nuovo evento pronto a riportarvi indietro nel tempo, tra atmosfere suggestive, emozioni autentiche e quel tuffo nel Medioevo che sa sempre di magia.

Fagioli di qualità rinomate a Controne con buccia sottile e facilità di cottura.

Controne è una terra di olio e fagioli, un luogo particolare tra campi e uliveti, alimentati da fresche sorgenti che arrivano fino alle pendici del massiccio degli Alburni e che, grazie alla sua particolare fertilità, ha permesso la coltivazione di fagioli di qualità rinomate con buccia sottile e facilità di cottura.

Una coltivazione tradizionale che si tramanda da centinaia di anni e che ha permesso di ottenere varietà diverse tra cui il fauciariello (di colore terreo e con piccole striature, la cui forma ricorda la falce), il lardariello, il suscella e il minichella tutti di colore terreo-bruno e leggermente picchiettati, e poi lo straordinario fagiolo bianco che sarà il protagonista della sagra del weekend. Un fagiolo piccolo dai semi bianchissimi, di forma tondeggiante e leggermente ovoidale, senza macchie né occhi.

Tante bontà alla sagra del Fagiolo Bianco di Controne

E dopo il successo dell’evento di Novembre con 4 giorni di festa a Controne la festa ritorna con una speciale edizione “natalizia” il 27 e 28 dicembre 2025. Una bella sagra, che si svolge da 41 anni e che permetterà di assaggiare i piatti tipici della zona preparati con il bianco di Controne e conditi con olio extra vergine di oliva ottenuto da coltivazioni autoctone come la Rotondella e la Carpellese. Una vera eccellenza gastronomica il Fagiolo Bianco che, alla sagra, si potrà provare al tozzetto (una fresella condita con olio extravergine e fagioli lessi) oppure con la scarola, nella pasta e fagioli, o ancora a condimento delle làgane (una pasta fresca fatta in casa).

Per questa speciale edizione “natalizia” il borgo si animerà con un ricco percorso enogastronomico nel centro storico, con taverne allestite all’interno di cantine, vicoli, portoni e cortili, in un contesto molto suggestivo. Le taverne avranno le loro specialità come la taverna Lagane e Fagioli, quella Tubetti e Fagioli, Salsiccia e fagioli, Tozzetto e fagioli e quella Stelle, Pizza e fagioli.

Maggiori Informazioni: sagra del Fagiolo Bianco di Controne

https://www.facebook.com/sagrafagiolocontrone

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.