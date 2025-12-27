Racconti al Femminile 2025: Concerti gratuiti a Santa Maria La Nova

Nel centro di Napoli, nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova quattro speciali concerti gratuiti con quattro artiste di livello internazionale da non perdere. Natale a Napoli con i grandi concerti gratuiti

Dal 26 al 29 dicembre 2025 il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova a Napoli ospiterà la rassegna gratuita Racconti al Femminile un evento musicale organizzato da CMN Produzioni Srl e dal Comune di Napoli dedicato alla valorizzazione del talento e della creatività delle donne nella musica.

Nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova si terranno quattro serate con quattro artiste di caratura internazionale capaci di raccontare esperienze, emozioni e prospettive al femminile attraverso linguaggi musicali diversi e originali.

A Santa Maria La Nova per l’edizione 2025 ci saranno Beth Orton, Ada Montellanico, Ginevra Di Marco e Indra Rios Moore.

Racconti al Femminile a Santa Maria La Nova

26 dicembre 2025 ore 19:00 – Beth Orton – Napoli accoglie la voce intensa e poetica di Beth Orton, artista simbolo del connubio tra folk ed elettronica. Un concerto speciale, perfetto per vivere le emozioni delle feste attraverso la sua musica unica e raffinata.

– Napoli accoglie la voce intensa e poetica di Beth Orton, artista simbolo del connubio tra folk ed elettronica. Un concerto speciale, perfetto per vivere le emozioni delle feste attraverso la sua musica unica e raffinata. 27 dicembre 2025 ore 19:00 – Ada Montellanico – con: Enrico Zanisi e Jacopo Ferrazza. Napoli si veste di jazz con la straordinaria voce di Ada Montellanico, tra le interpreti più raffinate della scena italiana. Un concerto che unisce passione, ricerca e poesia, per un Natale in musica indimenticabile.

con: Enrico Zanisi e Jacopo Ferrazza. Napoli si veste di jazz con la straordinaria voce di Ada Montellanico, tra le interpreti più raffinate della scena italiana. Un concerto che unisce passione, ricerca e poesia, per un Natale in musica indimenticabile. 28 dicembre 2025 ore 19:00 – Ginevra Di Marco – con: Francesco Magnelli, Andreino Salvadori e Cristiano Della Monica.Un concerto emozionante che chiude l’anno nel segno della musica grazie alla voce intensa e inconfondibile di Ginevra Di Marco, artista capace di fondere tradizione popolare e sonorità contemporanee.

con: Francesco Magnelli, Andreino Salvadori e Cristiano Della Monica.Un concerto emozionante che chiude l’anno nel segno della musica grazie alla voce intensa e inconfondibile di Ginevra Di Marco, artista capace di fondere tradizione popolare e sonorità contemporanee. 29 dicembre 2025 ore 19:00 – Indra Rios-Moore – Il gran finale della rassegna vede protagonista Indra Rios Moore, voce internazionale capace di intrecciare jazz, soul e spiritualità. Un concerto conclusivo che regalerà a Napoli un’esperienza intensa e indimenticabile.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 19.00 con apertura cancelli alle ore 18.00.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite al link culturacomunedinapoli.eventbrite.com. Le prenotazioni apriranno 7 giorni prima di ciascun evento e ogni utente potrà prenotare fino a un massimo di 2 biglietti.

