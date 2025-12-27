Il Presepe Vivente di Agerola nell’antico borgo di Campora con 300 personaggi in costume

Ph Facebook Presepe Vivente Agerola

Ritorna il Presepe Vivente di Agerola organizzato nel borgo di Campora: un appuntamento con il più antico presepe vivente in stile napoletano del 700 che si tiene da oltre 30 anni. E non mancherà un percorso gastronomico tipico della zona

Nei giorni del 26 e 27 Dicembre 2025 e poi ancora il 2, 3 e Gennaio 2026 dalle ore 17 alle 20, si potrà ammirare il suggestivo Presepe Vivente di Agerola organizzato dalla Parrocchia di San Martino di Campora e dalla Pro Loco nella suggestiva frazione di Campora. Anche per questa edizione il presepe vivente sarà animato da 300 personaggi in costume d’epoca in una stupenda location naturale con un percorso, con nuove scene. e con uno speciale menu degustazione che accompagnerà i visitatori tra le scene.

Il presepe di Agerola si svolge nel borgo di Campora ed è il presepe vivente in stile napoletano del 700 più antico della zona: è composto da tantissime scene “reali” con la popolazione del posto che partecipa in costume a questa bella festa. Ed anche quest’anno, lungo il percorso tra una scena e l’altra, gli ospiti potranno gustare gli antichi sapori di Agerola con un menù degustazione che comprende: Bocconcino di fior di latte, Bruschetta agli antichi sapori, Montanara, Pasta e patate con Provolone del Monaco, Acqua e vino Zeppola natalizia

Il Presepe Vivente di Agerola nel borgo di Campora

Il Presepe Vivente ad Agerola nasce nel 1975 con un Parroco e un gruppo di giovani nella Parrocchia di San Martino Vescovo di Campora. Negli anni la rappresentazione ha riscosso un grande successo e, a seguito dei lavori di ristrutturazione del sentiero lungo l’alveo del Penise, si è spostato in quel luogo aumentando le scene della Natività.

Oggi vengono narrate le principali scene come l’Annunciazione a Maria a Nazareth, la visita di Maria alla cugina Elisabetta sino al concepimento di Giovanni, l’annuncio a Giuseppe, il viaggio verso Betlemme per il primo censimento, la Nascita di Gesù Cristo, l’Adorazione dei pastori avvertiti del Mistero dall’ Angelo, l’annuncio ai re Magi e l’Adorazione. Nel tempo il presepe Vivente di Agerola è diventato un bel momento di socializzazione tra la comunità e tutti i visitatori Da non perdere.

Previsto il Parcheggio nel Cimitero Comunale di Via Mazzini con Servizio navetta disponibile Per info scrivere al numero whatsapp 376 299 2651

