Biglietti per “Fake News” di Alessandro Siani a Napoli: tutte le repliche al Teatro Diana

Più di 35 date e un mese di rappresentazioni per il nuovo spettacolo di Alessandro Siani dal titolo “Fake News” e poi un lungo giro in Italia. Si inizia con una tre giorni ad Avellino al Teatro Gesualdo e poi al Teatro Diana di Napoli con già tanti Sold Out

Include #linkaffliato

Dopo il grande successo ad Avellino il dal 19 al 21 dicembre il nuovo spettacolo di Alessandro Siani dal titolo Fake News arriva a Napoli al Teatro Diana del Vomero dal 25 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026 prima di iniziare un lungo tour in tutta Italia tra le città di Bari, Roma, Bologna, Milano e anche a Zurigo in Svizzera.

🎭 Spettacolo a Napoli • Posti numerati • Acquisto online Alessandro Siani con “Fake News”: scegli la data e blocca i posti Se vuoi una serata che ti fa staccare davvero, questo è il titolo giusto:

ritmo, satira e risate (quelle vere) — con repliche tra fine dicembre e gennaio. 🎟️ Acquista biglietti su TicketOne📅 Controlla date e disponibilità Nota: link affiliato — acquistando tramite questo link potremmo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Un nuovo divertentissimo spettacolo teatrale per Alessandro Siani, che torna sui palchi di tutta Italia con “Fake News”, scritto, diretto e interpretato da lui stesso.”Fake News” arriva dopo il successo di “Fiesta”, lo spettacolo che festeggiato i 20 anni di carriera di Siani che ora propone con “Fake News” un lavoro del tutto inedito,

Già tante date sold out fino a fine gennaio per “Fake News”

“Fake News”, per cui Siani ha preso spunto anche dalla sua recente esperienza in TV con Off Line, proposta su Amazon Prime, ha già tanti Sold Out per le vendite di biglietti con anche doppi spettacoli nella stessa giornata e non solo a Napoli ma anche negli spettacoli a Bari, Roma, Bologna, Milano, Avellino e Zurigo.

Come si intuisce dal titolo lo spettacolo ci parlerà della disinformazione che ci bombarda quotidianamente e sottopone le persone ad uno stress per distinguere il vero dal false. Ogni giorno social network, telegiornali, radio e tutti i mezzi di comunicazione distribuiscono notizie, minuto per minuto e le fake news possono anche condizionare comportamenti e reazioni delle persone.

Siani nel suo nuovo spettacolo presenta con ironia e intelligenza le tante contraddizioni del giorno d’oggi. Un grande monologo teatrale, “nel luogo in cui la finzione è realtà pura: il teatro”, come dice Siani alternando comicità, satira e momenti di riflessione.

Fake News di Alessandro Siani a Napoli: fai click e blocca i posti Quando: dal 25 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026 (repliche multiple)

dal 25 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026 (repliche multiple) Dove: Teatro Diana, Vomero (Napoli)

Teatro Diana, Vomero (Napoli) Biglietti: da €32 a €55 + prev. • circuito online: TicketOne

da €32 a €55 + prev. • circuito online: Consiglio: scegli prima la data, poi il settore: risparmi tempo e decidi meglio 🎟️ Acquista su TicketOne



📍 Verifica disponibilità adesso

Disclosure affiliazione: Questo articolo contiene link affiliati. Se acquisti tramite questi link, potremmo ricevere una commissione.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.