MenuMenu

Concerto gratuito nel Duomo di Napoli: il “Messiah” di Georg Friedrich Händel

ndv-duomo-di-napoli-esterno-scaled.jpg

© Napoli da Vivere

Un concerto gratuito nel Duomo di Napoli con una delle più  famose opere corali della musica. Un evento che vuole realizzare un’esperienza artistica e spirituale di alto valore per la cittadinanza ed allo stesso tempo valorizzare il grande patrimonio artistico e storico della città

 

Lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 18:00 nel Duomo di Napoli si terrà un concerto gratuito, per coro e orchestra, che ci permetterà di ascoltare una delle più belle opere corali di tutta la musica occidentale.

© Napoli da Vivere

 

Un concerto straordinario e suggestivo nell’ambito delle festività natalizie, per offrire un’esperienza artistica e spirituale di alto valore per la cittadinanza ed allo stesso tempo valorizzare il grande patrimonio artistico e storico della città.

© Napoli da Vivere

Sul palco l’orchestra Neapolis Philharmonia diretta dall’orchestra il Maestro Pasquale Valerio, direttore d’orchestra di fama internazionale, con il coro “Exultate” diretto dal maestro Davide Troia.

Ph Daniele Mari

L’evento è promosso dall’Arcidiocesi di Napoli e la Fondazione AdAstra e da altri partner, con il patrocinio morale del Comune di Napoli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Maggiori informazioni – Comune di Napoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.


scroll to top