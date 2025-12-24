Concerto gratuito nel Duomo di Napoli: il “Messiah” di Georg Friedrich Händel

© Napoli da Vivere

Un concerto gratuito nel Duomo di Napoli con una delle più famose opere corali della musica. Un evento che vuole realizzare un’esperienza artistica e spirituale di alto valore per la cittadinanza ed allo stesso tempo valorizzare il grande patrimonio artistico e storico della città

Lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 18:00 nel Duomo di Napoli si terrà un concerto gratuito, per coro e orchestra, che ci permetterà di ascoltare una delle più belle opere corali di tutta la musica occidentale.

Un concerto straordinario e suggestivo nell’ambito delle festività natalizie, per offrire un’esperienza artistica e spirituale di alto valore per la cittadinanza ed allo stesso tempo valorizzare il grande patrimonio artistico e storico della città.

Sul palco l’orchestra Neapolis Philharmonia diretta dall’orchestra il Maestro Pasquale Valerio, direttore d’orchestra di fama internazionale, con il coro “Exultate” diretto dal maestro Davide Troia.

L’evento è promosso dall’Arcidiocesi di Napoli e la Fondazione AdAstra e da altri partner, con il patrocinio morale del Comune di Napoli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Maggiori informazioni – Comune di Napoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.