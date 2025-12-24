4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 26 al 28 dicembre 2025

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana visite guidate a Napoli e in Campania con eventi per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi della nostra terra

Anche per questo weekend dal 26 al 28 dicembre 2025 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite ogni giorno allo straordinario Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

Le luminarie natalizie ormai rischiarano le vie di Napoli. E anche il sottosuolo napoletano a Natale rivela la sua dimensione più autentica. Il LAPIS Museum si veste a festa con un calendario di appuntamenti che celebrano la tradizione: dalla mostra dedicata al Presepe Napoletano del ‘700 all’esposizione d’arte contemporanea Joan Mirò – Per poi arrivare all’anima al piano basilica, che accompagneranno visitatori e napoletani per tutto il periodo delle festività. Un percorso dove duemila anni di storia si intrecciano con lo spirito natalizio che rende Napoli unica al mondo. La discesa negli ambienti ipogei della Basilica della Pietrasanta introduce al Museo dell’Acqua, testimonianza del genio ingegneristico della Neapolis greco-romana. Attraversata la Sala della Luna – memoria delle origini precristiane del sito – il percorso conduce al Decumano Sommerso, luogo che ha vissuto uno dei momenti più drammatici della storia cittadina. Qui, tra il 1940 e il 1944, la popolazione napoletana cercò scampo dalle bombe che martoriavano la superficie. La Sala dei Racconti invece si affida alle proiezioni olografiche per far riemergere le voci di chi sopravvisse a quegli anni. Uomini e donne raccontano l’alternanza tra il panico dei raid aerei e la quotidianità rubata alla guerra. La Sala dei Bombardamenti chiude questo capitolo con una proiezione immersiva che restituisce l’angoscia di una popolazione sotto assedio, culminando in un monito di pace che risuona con particolare intensità in questo periodo di festa. In questi spazi saturi di memoria storica, proprio nel cuore del Natale napoletano, vive la mostra sul presepe del ‘700 con Il Presepe Cortese – L’Eredità di Carlo III un’immersione totale nella vigilia di Natale alla Corte di Carlo III di Borbone, nel momento di massimo splendore della città partenopea. L’allestimento celebra la stagione d’oro dell’arte presepiale napoletana tra Settecento e primo Ottocento, quando Napoli era capitale sovrana e catalizzava l’attenzione dei viaggiatori colti del Grand Tour. Il pubblico potrà addentrarsi nel mondo del presepe settecentesco napoletano scoprendone i significati nascosti e l’eccellenza storico-artistica. Un universo di simbolismi astrologici, apotropaici e spirituali fanno di questa tradizione l’essenza stessa del Natale partenopeo che ha conquistato il mondo intero. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum accoglie i visitatori tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Dal lunedì al venerdì ci sono sei visite guidate: 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30. Sabato e domenica i turni diventano cinque: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. Il LAPIS Museum è aperto per tutte le festività natalizie con un programma ricco di appuntamenti speciali. Per conoscere gli orari di apertura e chiusura straordinaria durante il periodo natalizio, seguite i canali social ufficiali del museo dove troverete aggiornamenti costanti. La prenotazione è caldamente consigliata, soprattutto durante le festività natalizie. È possibile prenotare comodamente tramite messaggio WhatsApp al numero 08119230565, inviare una email a info@lapismuseum.com o acquistare direttamente su www.lapismuseum.com senza costi di prevendita. Regalatevi o regalate un’esperienza indimenticabile nel cuore della Napoli sotterranea: il modo più autentico per vivere lo spirito del Natale partenopeo. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

26 e 27 dicembre – Festival delle Scale con passeggiate e trekking tra le pedamentine di Napoli

Fino al 6 gennaio 2026 ritorna la bella festa del Festival delle Scale di Napoli 2025, una XIV edizione del tour alla scoperta delle scale della città tra trekking urbano, passeggiate narrate, musica e incontri lungo le scale della città. A Napoli esistono oltre duecento percorsi tra gradini, rampe, scale e gradonate che attraversano obliquamente la città segnando il territorio e le connessioni tra luogo, forma urbana, paesaggio e mobilità. Napoli è una città verticale aperta sul mare e sul golfo e questa sua conformazione ha caratterizzato l’evoluzione urbana del centro cittadino e della sua espansione verso l’alto. Per il prossimo weekend 26 dicembre, 11:00 – “Come l’acqua che scorre …prosa fluida in Pedamentina” – Appuntamento: Piazzale San Martino. Info: whatsapp 3914143578 Contributo associativo Prenotazione obbligatoria. 27 dicembre,11:30 – Trekking diVino. Da via Foria al Belvedere del Moiariello con brindisi di Fine anno – Appuntamento: Via Foria ex Caserma Garibaldi – Info: Solo messaggi whatsapp 3494597997 – Contributo associativo – Prenotazione obbligatoria. Maggiori informazioni – festival delle scale di Napoli

26,27,28 dicembre – I Misteri di Napoli: Visite gratuite alla scoperta dei misteri legati alla sacralità di Napoli

Dal 7 novembre al 28 dicembre 2025 a Napoli si terrà l’evento gratuito organizzato dal Comune di Napoli dal titolo I Misteri di Napoli , a cura della fondazione Il Canto di Virgilio. Previsti otto tour, con 32 visite guidate gratuite alla scoperta dei misteri legati alla sacralità di Napoli. Un evento che si terrà in diversi quartieri, dal Centro Antico a Fuorigrotta a San Giovanni a Teduccio dove si potranno esplorare chiese, conventi, confraternite, palazzi e fondaci, arricchiti da incontri di approfondimento e performance inedite, in cui scrittori, artisti e studiosi racconteranno la dimensione sacra e misteriosa della città. Non mancherà con la partecipazione straordinaria di Maurizio De Giovanni. Nel prossimo weekend: 26, 27, 28 dicembre 2025 – ottavo itinerario – Ultimo tour al Cavone: tra l’Infrascata, Limpiano e Pontecorvo, scorre una delle vene d’acqua sotterranee, un luogo dove la pietra è viva e la memoria scorre come un fiume invisibile. Sabato 27 alle 19, approfondimento su “Il mistero e il sacro dell’amore”. Ne discutono, nel Teatro Bolivar, Maurizio De Giovanni e Stefano Valanzuolo. A seguire la performance “L’antico amore”, di e con Maurizio De Giovanni, e con Marianita Carfora, Alfredo Mundo, Alessio Sica, Marco Zurzolo, Rocco Zaccagnino. Regia di Annamaria Russo. Come partecipare alle visite gratuite I Misteri di Napoli

Sabato 27 dicembre – Giro giro Napoli: Visite Guidate Gratuite per Bambini nei Monumenti di Napoli

Continua Giro giro Napoli 2025 fino al 27 dicembre 2025 e, ogni sabato, propone quattro siti d’arte e cultura che accoglieranno visite guidate e laboratori interattivi gratuite, offrendo ai piccoli ospiti un’esperienza coinvolgente alla scoperta di tesori nascosti, storie affascinanti e leggende partenopee. Per il prossimo weekend visite il 27 dicembre – Certosa e Museo di San Martino – Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato – Ruota degli Esposti nella Real Casa dell’Annunziata – Napoli 2500 – Napoli del ‘900 Per le visite guidate tutte le informazioni sul sito ufficiale e sul link che troverete sul post . Giro Giro Napoli 2025: visite guidate gratuite

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città:

