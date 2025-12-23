Dignità Autonome di Prostituzione a Napoli: la “Casa chiusa dell’Arte” torna al Teatro Bellini

Ph Flavia Tartaglia

Nuova edizione a Napoli per Dignità Autonome di Prostituzione lo spettacolo ideato da Luciano Melchionna che riporta la sua Casa Chiusa dell’Arte più famosa d’Italia, sempre unica e sempre diversa, nel Teatro Bellini. Previsto anche uno speciale spettacolo la notte del 31 dicembre 2025 con inizio alle 22,30

Torna anche quest’anno dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 il grande spettacolo di Dignità Autonome di Prostituzione nel Teatro Bellini di Napoli. Una nuova grande edizione per lo spettacolo teatrale ideato da Luciano Melchionna dopo il grande successo delle edizioni precedenti.

Più di una decina di anni di successi e oltre 500 repliche, con più di 300 attori, attrici, musicisti (dai 25 ai 50 ogni sera) e centinaia di migliaia di spettatori/clienti per Dignità Autonome di Prostituzione ritorna di nuovo a Napoli. DAdP è lo spettacolo ideato nel 2007 da Luciano Melchionna che ha scardinato le convenzioni classiche del teatro e che torna anche quest’anno a Napoli trasformando il Teatro Bellini in una Casa chiusa dell’Arte.

TEATRO IMMERSIVO • 26 DIC – 11 GEN • SPECIALE 31/12 ORE 22:30 Dignità Autonome di Prostituzione – Biglietti La "Casa Chiusa dell'Arte" torna al Teatro Bellini: ogni sera è diversa, tu scegli la data e vivi l'esperienza da dentro. Repliche: dal 26 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026

dal 26 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 Speciale Capodanno: 31 dicembre 2025, inizio ore 22:30

31 dicembre 2025, inizio ore 22:30 Prezzi: da 25€ Under29 a 39€ Intero (+ prev) | 31/12: 80–110€ (+ prev)

La Casa chiusa dell’Arte al Teatro Bellini

Ed anche quest’anno nel Bellini la Casa Chiusa dell’Arte più famosa d’Italia sarà sempre unica e sempre diversa con attori in vestaglia o giacca da camera che, come cortigiane, sono alla mercè dello spettatore. Gli attori adescheranno e si lasceranno adescare dai clienti/spettatori che, muniti del denaro locale, i dollarini, contratteranno il prezzo delle singole prestazioni con il Papì, Luciano Melchionna tenutario della Casa.

Conclusa la trattativa, lo spettarore/cliente potrà appartarsi con l’attore/cortigiana che lo condurrà negli angoli più remoti del teatro per godere della “prestazione” che consisterà in brevi monologhi o performance del teatro classico e contemporaneo, da Pirandello a Pasolini, da Shakespeare a Hugo da Dostoevskij a Papini, per lo più scritti o riscritti dallo stesso Melchionna: “piccole pillole di piacere”, capaci di offrire allo spettatore “uno stupore nuovamente sollecitato”.

Dignità Autonome di Prostituzione è uno spettacolo di Luciano Melchionna tratto dal format di Betta Cianchini e Luciano Melchionna coproduzione Fondazione teatro di Napoli – Teatro Bellini, Ente Teatro Cronaca VesuvioTeatro. Previsto anche uno speciale spettacolo la notte del 31 dicembre 2025 con inizio alle 22,30.

Recap: Dignità Autonome di Prostituzione al Teatro Bellini — date e biglietti Quando: dal 26 dicembre 2025 all' 11 gennaio 2026

dal all’ Speciale: 31 dicembre 2025 (inizio ore 22:30 )

Teatro Bellini, Napoli

Prezzi: da 25€ Under29 a 39€ Intero (+ prev) | 31/12: 80–110€ (+ prev)

Vendita: biglietti online su VivaTicket

