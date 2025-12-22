Sal Da Vinci al Teatro Augusteo con “Dalla parte del cuore”: date, info e biglietti

Ph Facebook Sal Da Vinci pagina ufficiale

“Dalla parte del cuore” è il nuovo spettacolo teatrale di Sal Da Vinci, un’esplosione bellissima tra canzoni, teatro e poesia che celebra i suoi oltre 40 anni di carriera con un viaggio tra passato e futuro. Lo spettacolo in scena a Napoli al Teatro Augusteo prima di un lungo giro tra altre città italiane nel 2026.

Da venerdì 19 dicembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026 Sal Da Vinci sarà al Teatro Augusteo di Napoli con il suo nuovo spettacolo “Dalla parte del Cuore”, scritto da lui stesso assieme a Ciro Villano.

Un nuovo spettacolo bello e particolare “Dalla parte del Cuore” un gioco tra passato e futuro dove Sal da Vinci, in compagnia di uno sgangherato equipaggio, ci accompagna verso il XXII secolo.

🎭 Biglietti Sal Da Vinci – "Dalla parte del cuore"

posto e data. Le serate vicine alle feste e i settori centrali sono i primi che

tendono a riempirsi: chi prenota per tempo sceglie, chi arriva tardi si accontenta. Con l’acquisto online su Ticketone puoi: bloccare subito i posti migliori nelle date che preferisci;

nelle date che preferisci; evitare file al botteghino e serate sold out sotto Natale;

sotto Natale; ricevere la conferma immediata, pronta da mostrare all’ingresso. Se hai già in mente la persona con cui andare, questo è il momento giusto per trasformare l’idea

🎟️ Acquista ora i biglietti ufficiali su Ticketone



“Dalla parte del cuore” uno spettacolo bellissimo tra canzoni, teatro e poesia

Le sue belle canzoni accompagneranno il viaggio tra coreografie e luci speciali per uno spettacolo che ci emozionerà per la bella musica e per gli effetti particolari. E come sempre Sal da Vinci, che sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026 dimostrerà la sua grande forza artistica visionaria tra, musica e immaginazione. Tra luci, tecnologia e poesia la forza e la bravura di Sal da Vinci affascinerà anche stavolta gli spettatori assieme alla sua bella musica

Sul palco anche Ernesto Lama, Ciro Villano, una band e un corpo di ballo, con le musiche dirette dal Maestro Pino Perris e coreografie dei fratelli Sacchetti

Prezzi da 38 a 48 Euro in vendita al botteghino del teatro, presso le rivendite e anche su Ticketone

