Ritorna il Cafè Chantant al Teatro Sannazaro di Napoli con Lara Sansone

Ph Facebook Teatro Sannazaro

Anche quest’anno ritorna al Teatro Sannazaro lo spettacolo di successo ideato da Lara Sansone che porta con se allegria e voglia di vivere, con musica, danza, canto e recitazione per far trascorrere due ore in spensieratezza agli spettatori

Dal 18 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 e poi ancora dal 12 al 22 febbraio 2026 al teatro Sannazaro di Napoli torna il Cafè Chantant my world uno spettacolo di e con Lara Sansone che ha già riscosso tantissimo successo negli anni precedenti e che quest’anno raggiunge i trent’anni di questa formula unica nel suo genere.

Uno spettacolo, ideato a suo tempo da Lara Sansone, che riscuote sempre un grande successo per la sua formula vincente; un lavoro che si muove nel solco della Tradizione tipica del teatro Sannazaro e sempre apprezzatissimo dal pubblico e dove si fondono, con sapiente equilibrio, musica, teatro e ballo.

Un grande spettacolo concepito per regalare alla città un lavoro che possa restare in scena a lungo come succede in alcune capitali europee con il fado o il flamenco o con i musical americani.

💃 Biglietti Café Chantant “My World” – Teatro Sannazaro Il Café Chantant “My World” è uno di quei spettacoli che, se lo perdi, te lo raccontano gli altri per mesi.

Trent’anni di successi, teatro trasformato in caffè concerto, oltre duecento costumi, musica, ballo e ironia in puro stile Sannazaro. Con l’acquisto online puoi: assicurarti subito i tavolini migliori nelle serate clou;

nelle serate clou; bloccare la data perfetta per te e il tuo gruppo;

evitare il rischio di sold out sotto le feste e a febbraio. Se hai voglia di uno spettacolo che sia davvero una festa, questo è il momento di passare dall’idea al biglietto:

i posti migliori non restano liberi a lungo. 🎟️ Acquista ora i biglietti ufficiali su VivaTicket



Questo è un link di affiliazione: acquistando da qui sostieni Napoli da Vivere

senza alcun costo aggiuntivo per te.



Il Teatro Sannazaro, un tempio del varietà a Napoli

Uno spettacolo che è diventato un cult delle feste e non solo sempre coinvolgente, colorato, ricco, esuberante… semplicemente Cafe’ Chantant! Presentato in una sua nuova veste dal titolo My World con oltre duecento costumi sempre nuovi, luci e scenografie faranno da cornice ad una favola che promette leggerezza e coinvolgimento senza tempo.

Uno spettacolo eccezionale che inizia non appena si arriva nel teatro adibito come sempre a sala da caffè concerto dove gli artisti immergono gli ospiti in un’atmosfera surreale e magica, inclusiva e ironica. E il teatro diventerà ancora una volta il luogo dove tutto è possibile. Attori, cantanti, ballerini, musicisti, comici risveglieranno la vostra voglia di vita, la gioia, l’allegria. Una grande festa da non perdere! Uno spettacolo di e con Lara Sansone con Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Toni Guido, Mario Andrisani, Antonio Marino e con l’Orchestra e il Balletto del Café Chantant.

🎟️ Café Chantant “My World” – Info & Biglietti 📅 Date: 18 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026 e 12–22 febbraio 2026

📍 Luogo: Teatro Sannazaro, Via Chiaia – Napoli

💸 Prezzi: da 30€ a 35€, tavolini molto richiesti Vuoi assicurarti i posti migliori? Le repliche vicine alle feste vanno in esaurimento più velocemente. 👉 Acquista ora su VivaTicket



Link affiliato: acquistando da qui supporti Napoli da Vivere senza costi aggiuntivi per te.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.