Locanda del Monacone: il sapore del Rione Sanità in ogni piatto

Nel ventre di Napoli la “Locanda del Monacone” tra storia, arte, cultura e la tradizione della buona cucina

Contenuto sponsorizzato

Perché scegliere la Locanda del Monacone

Chi decide di mangiare alla Locanda del Monacone non vive solo un’esperienza di gusto, ma partecipa al cambiamento di un intero quartiere. La locanda nasce dalla volontà di restare a Napoli e contribuire al rilancio economico e sociale del Rione Sanità attraverso una cooperativa di giovani del quartiere. Ogni pranzo e ogni cena diventano così un gesto concreto: scegliendoli, gli ospiti aiutano a creare lavoro e a crescere persone libere, consapevoli e radicate nel proprio territorio.

Le storie di Giuseppe, Francesco e Raffaella

Alla base della Locanda del Monacone ci sono tre volti e tre storie che si intrecciano tra i vicoli della Sanità.

Giuseppe

è cresciuto nel quartiere e la sua vita è stata profondamente segnata da questo contesto. Da adolescente ha iniziato a frequentare la chiesa locale, dove ha incontrato il progetto di Don Antonio Loffredo e la Cooperativa La Paranza. Questa esperienza ha segnato la sua crescita personale e sociale, e ancora oggi Giuseppe è una figura attiva nella cooperativa, portando avanti con entusiasmo l’impegno per lo sviluppo e il benessere della comunità.

Francesco

è nato e cresciuto nel cuore pulsante della Sanità, tra storia, colori e tradizioni. Fin da piccolo ha coltivato una forte passione per il disegno, che lo ha portato ad aprire un laboratorio artistico, un luogo dove esprimere se stesso e condividere il proprio talento. Con i suoi amici di sempre, Giuseppe e Raffaella, ha iniziato a sognare un ristorante speciale nel quartiere: non un semplice locale, ma un punto di riferimento sociale e culturale, dove arte, cucina e accoglienza si incontrano.

Raffaella

è arrivata alla Sanità da adolescente, qui ha costruito la sua famiglia e qui ha lavorato per anni in un panificio. Nel tempo ha sviluppato competenze di gestione e organizzazione, diventando una presenza affidabile e appassionata. La sua esperienza nel mondo del pane e dei prodotti da forno si riflette oggi nell’attenzione ai dettagli e nell’accoglienza calorosa che caratterizzano la locanda. Insieme, Giuseppe, Francesco e Raffaella hanno deciso di mettersi in gioco e dare vita a una nuova realtà che unisce cibo, comunità e futuro.

Una cooperativa di giovani per la Sanità

L’idea della Locanda del Monacone nasce dalla volontà di tre giovani coinvolti da oltre vent’anni nei progetti di riqualificazione del quartiere. Dopo anni di impegno sociale, sentivano il bisogno di creare qualcosa di concreto per i ragazzi della Sanità. Oggi la cooperativa conta circa 20 giovani con un’età media di 24 anni, un vero presidio di energia e speranza. Nel quartiere non mancavano pizzerie e pasticcerie famose, ma non esisteva ancora una locanda capace di offrire vera cucina tipica napoletana con un’accoglienza autentica, quella che ti fa sentire subito parte di una famiglia allargata. Così è nata la Locanda del Monacone: un luogo dove residenti e visitatori possono incontrare i sapori e l’ospitalità della Napoli più vera.

I piatti più richiesti dagli ospiti

Il menù della locanda è un omaggio alla tradizione. Tra i piatti più richiesti dagli ospiti spiccano:

Genovese lenta e profumata;

Pasta con patate e provola , cremosa e avvolgente;

Parmigiana di melanzane , ricca e confortante;

Polpette al ragù , dal sapore di casa;

Polipetti alla Luciana , simbolo della cucina di mare partenopea.

Sono piatti che raccontano pranzi della domenica, ricette di famiglia e memorie d’infanzia, e che gli ospiti scelgono e riscelgono per la loro autenticità.

Le specialità di casa

Le specialità che meglio rappresentano la cucina della Locanda del Monacone affondano le radici nella tradizione napoletana più genuina. In carta non mancano mai il ragù alla genovese, le parmigiane e le polpette al ragù, insieme ai dolci simbolo della pasticceria partenopea: pastiera e torta caprese. Ogni piatto è frutto di cura, pazienza e rispetto delle ricette di una volta, per offrire un’esperienza fatta di sapori riconoscibili, rassicuranti e profondamente legati alla memoria.

Tradizione, creatività e dolci fatti in casa

La loro cucina è principalmente tradizionale, fedele alle ricette che rispettano le radici del territorio. Allo stesso tempo, però, amano sorprendere con piccoli tocchi di creatività. Ogni mese propongono i “Piatti del Mese”, in cui ingredienti tipici campani vengono rivisitati con un pizzico di innovazione, mantenendo sempre intatto il legame con la tradizione. Per quanto riguarda i dolci, alla Locanda del Monacone fanno tutto in casa. Le ricette sono spesso quelle tramandate dalle famiglie, preparate anche con l’aiuto della mamma di uno dei soci. Nei fine settimana lo chef si dedica a dessert tradizionali arricchiti da note originali, perfetti per chiudere il pasto in dolcezza.

Ingredienti locali e filiera corta

Alla base di ogni piatto c’è una scelta chiara: ingredienti di alta qualità. Credono che la qualità sia un elemento fondamentale per garantire una cucina sincera e riconoscibile. Per questo privilegiano fornitori locali e del territorio, molti dei quali si trovano proprio nel quartiere. La locanda utilizza esclusivamente prodotti campani: dal cibo al vino, fino agli amari. In questo modo sostengono le piccole attività locali e valorizzano le eccellenze della regione, facendo sì che il valore generato rimanga nel quartiere e contribuisca a rafforzarne il tessuto economico e sociale.

Un’atmosfera che sa di casa

Alla Locanda del Monacone l’obiettivo è semplice e potente: far sentire ogni ospite a casa, nella loro casa. L’ambiente è pervaso dai profumi della tradizione napoletana, dai sughi che cuociono lentamente, dai piatti che arrivano fumanti in tavola. È il luogo dove mani sapienti e ingredienti genuini danno vita a piatti tipici napoletani, tanto semplici quanto gustosi. Qui si entra come clienti e si esce spesso come amici, con la sensazione di aver vissuto un momento di autenticità.

Una clientela variegata e curiosa

La locanda accoglie una clientela diversificata e vivace. Durante la settimana, soprattutto a pranzo, sono i turisti a riempire la sala, grazie anche alla vicinanza e alla collaborazione con le cooperative che gestiscono i principali siti culturali del quartiere. Nel fine settimana, invece, si incontrano soprattutto napoletani, tra famiglie, coppie e gruppi di amici. La capienza del locale consente di ospitare anche cene aziendali e gruppi privati, mantenendo sempre un clima familiare e rilassato. Non organizzano eventi fissi o serate a tema, perché la loro priorità è curare ogni singolo servizio e offrire agli ospiti un’esperienza costante e di qualità.

Nel cuore del Rione Sanità

La Locanda del Monacone si trova in Via Sanità 32A, a Napoli, nel pieno del Rione Sanità, uno dei quartieri più autentici e ricchi di storia della città. Siamo nel centro storico, in una zona nota per le sue tradizioni popolari, le chiese, i mercati e per un fortissimo senso di comunità. Qui storia, religiosità e vita quotidiana si intrecciano tra vicoli, voci e colori. È un luogo che conserva l’anima più vera di Napoli, e che rende ogni visita alla locanda un’esperienza ancora più significativa.

Cosa vedere prima e dopo pranzo

Mangiare alla Locanda del Monacone può diventare parte di un percorso alla scoperta della Sanità. A pochi passi si trovano la Basilica di Santa Maria della Sanità, con la sua architettura affascinante e le opere d’arte, e le Catacombe di Napoli, un patrimonio storico di grande importanza che permette di fare un viaggio nel passato. Non lontano sorgono palazzi storici come il Palazzo San Felice e il Palazzo dello Spagnuolo, icone dell’architettura napoletana, e il Jago Museum, dedicato all’arte contemporanea. Tra i simboli più celebri c’è anche il Figlio Velato di Jago, una delle opere più suggestive legate alla città. Questi luoghi rendono l’esperienza nel quartiere ricca di storia, arte e cultura, trasformando una semplice uscita a pranzo o a cena in un ricordo indelebile.

Uno sguardo al futuro

Guardando al domani, la Locanda del Monacone punta soprattutto a rafforzare il proprio nome e la propria reputazione. L’obiettivo è aumentare l’occupazione, attirare sempre più persone alla Sanità e contribuire allo sviluppo del quartiere e della struttura. I soci della locanda fanno parte di cooperative che da anni lavorano per cambiare il destino della Sanità, e intendono continuare su questa strada. Non inseguono progetti roboanti, ma desiderano consolidare ciò che hanno costruito, restando un punto di riferimento per chi vuole conoscere il volto più autentico di Napoli.

Orari, contatti e prenotazioni

La Locanda del Monacone è aperta tutti i giorni a pranzo, dalle 12:00 alle 15:30, e a cena, dalle 19:00 alle 22:30. Il mercoledì è giorno di riposo; in alcuni periodi dell’anno il locale può essere aperto solo a cena.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattarli a:

Indirizzo: Via Sanità 32A – Napoli

Telefono: +39 08118197054

Email: info@lalocandadelmonacone.it

info@lalocandadelmonacone.it Facebook

Instagram

TikTok

www.lalocandadelmonacone.it

Accettano prenotazioni esclusivamente telefoniche e consigliano sempre di riservare un tavolo, soprattutto nel weekend, per assicurarsi un posto in questa locanda di quartiere che profuma di casa e di futuro.

