Incanto Partenopeo: a Napoli musica, visite guidate e mostre gratuite a Palazzo Venezia

Ancora due concerti gratuiti da non perdere e una bella mostra tra le bellezze di Palazzo Venezia, nel centro storico di Napoli nella centralissima “Spaccanapoli”, per Incanto Partenopeo l’evento natalizio di Nomea che si svolge nell’ambito di Altri Natali il programma di Natale del Comune di Napoli

Dal 15 al 30 dicembre 2025 a Napoli nell’ambito di Altri Natali il programma natalizio del Comune di Napoli si terrà la bella rassegna Incanto Partenopeo a cura di NOMEA S.r.l. che vede la direzione artistica di Luciano Ruotolo.

L’evento prevede una serie di spettacoli ad ingresso gratuito che si terranno nel bellissimo Palazzo Venezia in Via Benedetto Croce, 19 a Napoli oltre ad una mostra fotografica e visita guidata.

Incanto Partenopeo si articola in diversi appuntamenti: dal concerto “Napoli in Folk” del trio Skinny Folk, ensemble napoletano che reinterpreta in chiave folk i canti tradizionali natalizi e le melodie popolari del territorio, a “Canto di Natale” del soprano Romina Casucci, accompagnata al pianoforte da Luciano Ruotolo, in un repertorio che intreccia brani natalizi e melodie napoletane di tradizione colta e popolare

Non mancherà lo spettacolo “Napoli in Jazz”, narrazione della storia di Palazzo Venezia e concerto con brani della tradizione napoletana rivisitata in chiave Jazz dal chitarrista Felice Chiaravalle, e “Vedute insolite di Napoli”, una mostra fotografica, risultato di un contest pubblico che coinvolge fotografi e appassionati.

Incanto Partenopeo – programma degli eventi

15 dicembre ore 17 – Vedute insolite di Napoli – Inaugurazione mostra fotografica. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 29/12/2025 (Dal Lunedì alla Domenica 9.00-13.00 e 15.30-20.00).

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: whatsapp +39 375 613 9180 Maggiori informazioni Nomea Eventi –

