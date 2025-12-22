Il Pozzuoli Festival Winter Classic & Jazz 2025: 4 appuntamenti ad ingresso gratuito

Ph Facebook Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei

Concerti d’inverno nei luoghi suggestivi di Pozzuoli con quattro appuntamenti ad ingresso gratuito tra chiese storiche, siti archeologici, residenze d’epoca e spazi affacciati sul paesaggio flegreo

Dal 20 al 28 dicembre torna a Pozzuoli la 17ª edizione del Pozzuoli Festival Winter – Classic & Jazz, la versione invernale e gratuita del Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei.

Il festival è organizzato dall’Associazione Jazz and Conversation APS e proporrà quattro concerti gratuiti da non perdere tra la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Villa Avellino e Akademia.

Una bella versione “Winter” che propone concerti gratuiti nel periodo natalizio per valorizzare il patrimonio storico-artistico e l’identità locale della bellissima zona dei Campi Flegrei.

4 concerti ad ingresso libero in alcuni luoghi tra i più suggestivi di Pozzuoli

L’edizione Winter 2025 prevede quattro concerti ospitati in alcuni dei luoghi più suggestivi di Pozzuoli: la Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Villa Avellino e Akademia Cucina & More sul Lago Lucrino sempre ad ingresso libero e gratuito.

20 dicembre, ore 19.30 – Chiesa Santa Maria delle Grazie – Pozzuoli – Corso della Repubblica 140 – Nino D’Amico – Chitarrista e compositore napoletano classe 1997, Nino D’Amico, “Chitarra D’Oro 2021” come rivelazione dell’anno, è una delle espressioni più sensibili e apprezzate della chitarra classica.

– Chitarrista e compositore napoletano classe 1997, Nino D’Amico, “Chitarra D’Oro 2021” come rivelazione dell’anno, è una delle espressioni più sensibili e apprezzate della chitarra classica. 27 dicembre, ore 11.00 – Parco Archeologico dei Campi Flegrei – Rione Terra – Marco Sannini Trio -Trombettista, compositore e arrangiatore, Marco Sannini è tra i musicisti jazz italiani più apprezzati della sua generazione.

della sua generazione. 27 dicembre, ore 13.00 – Villa Avellino – Residenza Storica, Pozzuoli – Luigi Di Nunzio – Pietro Condorelli Duo – Il sassofonista Luigi Di Nunzio e il chitarrista Pietro Condorelli rappresentano due figure di riferimento del jazz italiano.

– – Il sassofonista Luigi Di Nunzio e il chitarrista Pietro Condorelli rappresentano due figure di riferimento del jazz italiano. 28 dicembre, ore 20.00 – Akademia Cucina & More – Lago Lucrino – Musica e conversazioni: Gegè Munari Quintet – Storico batterista del jazz italiano, Gegè Munari ha attraversato decenni di musica collaborando con autentiche leggende del jazz nazionale e internazionale.

Maggiori informazioni – Pozzuoli Festival Winter Classic & Jazz

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.