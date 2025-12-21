Wine Spot | Bollicine d’Italia a Napoli: degustazione sul rooftop panoramico del Grand Hotel Oriente il 27 e 28 dicembre

Contenuto sponsorizzato #adv

C’è chi a dicembre cerca il solito aperitivo. E poi c’è chi vuole fare le cose per bene: calice in mano, skyline di Napoli davanti, e un percorso di bollicine italiane da esplorare senza stress.

Il 27 e 28 dicembre al Grand Hotel Oriente arriva Wine Spot | Bollicine d’Italia, un evento firmato Drop Eventi in collaborazione con Vitigno Italia: due giorni dedicati alle migliori bollicine, con degustazione libera e food corner.

Si brinda sul rooftop panoramico del Grand Hotel Oriente

Il punto forte è la location. L’esperienza si svolge negli ambienti dell’hotel con focus sul rooftop bar panoramico (la terrazza all’ultimo piano), perfetto per un brindisi “da cartolina” nel cuore della città.

È una degustazione libera: entri, inizi il percorso e ti muovi tra le etichette presenti (lista in aggiornamento), passando da territori e stili diversi. L’impostazione è semplice: assaggi, confronti, scopri—senza la rigidità della degustazione “ingessata”.

E mentre il calice gira, puoi contare su:

Food corner disponibile

disponibile atmosfera elegante (Grand Hotel Oriente)

panoramica sul centro, soprattutto dal rooftop

Le cantine: primi nomi in lista (in aggiornamento)

La line-up cresce nei giorni prima dell’evento. Intanto, tra le presenze segnalate trovi etichette da varie regioni: Friuli Venezia Giulia (Cabert), Trentino-Alto Adige (Cantina d’Isera), Lombardia (Cantina Ricchi, Avanzi Franciacorta), Piemonte (Coppo – Alta Langa DOCG), Toscana (Il Borro – Pinino) e diverse proposte campane (tra cui Di Marzo, Fontanavecchia, La Fortezza, Tenuta Augustea, Vitis Aurunca).

Dove si svolge e come arrivare

Siamo al Grand Hotel Oriente, Via Armando Diaz 44, Napoli, pieno centro: posizione comoda anche a piedi dopo una passeggiata tra Toledo, Municipio e centro storico. Inoltre, l’hotel è vicino alla metro Toledo e alla Funicolare Centrale.

ROOFTOP PANORAMICO • 27–28 DICEMBRE Wine Spot | Bollicine d’Italia Degustazione libera tra bollicine italiane + food corner, con vista sul centro di Napoli dal rooftop del Grand Hotel Oriente. Sab 27: 18:00 – 01:00

18:00 – 01:00 Dom 28: 12:30 – 18:00

12:30 – 18:00 Dom 28: 18:30 – 01:00 35€

a persona • degustazione libera Posti limitati Scegli il turno e blocca il tuo ingresso in anticipo. 🎟️ Acquista i biglietti su Eventbrite Link esterno verso la biglietteria Eventbrite. Prezzi/turni secondo disponibilità. Dove: Grand Hotel Oriente, Via Armando Diaz 44 (Napoli)

Info in breve

Dove: Grand Hotel Oriente (rooftop panoramico), Via Armando Diaz 44 – Napoli

Quando: sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025

Orari: 27/12 18:00–1:00 • 28/12 12:30–18:00 • 28/12 18:30–1:00

Prezzo: 35€ (degustazione libera)

Organizzazione: Drop Eventi + collaborazione Vitigno Italia

Biglietti: Eventbrite