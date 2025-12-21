Presepe Vivente all’Eremo dei Camaldoli 2025: date, orari e programma dell’evento spirituale

Il Presepe Vivente della Pace nel Mondo si terrà quest’anno per sei giorni all’Eremo dei Camaldoli a Napoli, uno dei luoghi più suggestivi della città, in collaborazione con le suore Brigidine

Per il Natale 2025 nei giorni 20-21-27-28 dicembre 2025 e poi ancora il 4 e 6 gennaio 2026, dalle ore 18, si terrà all’Eremo dei Camaldoli Il Presepe Vivente della Pace nel Mondo a cura dell’associazione culturale Babulia.

L’Eremo dei Camaldoli ha ospitato per circa 400 anni i monaci camaldolesi e da qualche anno il monastero è seguito dalle suore Brigidine ed è diventato la casa di Santa Brigida.

Per sei giorni, con la collaborazione delle suore Brigidine, i volontari dell’associazione Babulia organizzeranno un Presepe Vivente dedicato alla tradizione e alla spiritualità, vestendo i panni dei personaggi in un appuntamento che ci consentirà di scoprire l’atmosfera natalizia di un posto unico e senza tempo della città, qual è l’Eremo dei Camaldoli.

Un cammino di fede e speranza per la pace nel mondo in un evento particolare, gratuito e aperto a tutti.

