Napoli Est Fest: spettacoli, concerti ed eventi gratuiti nella VI Municipalità di Napoli

Un bel concerto di Enzo Gragnaniello, un altro dei Popularia e poi uno spettacolo di Amedeo Colella e un altro di Lino D’Angiò per la quarta edizione di Napoli Est Fest assieme al presepe vivente di Barra, agli artisti di strada e a tanto altro per il Natale 2025

Dal 21 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 si terrà la quarta edizione di Napoli Est Fest, la rassegna gratuita che propone musica, teatro e spettacoli dal vivo durante le festività natalizie nella VI Municipalità di Napoli.Una bella festa che ritorna dopo i successi delle edizioni precedenti.

Al Teatro Pierrot in via Angelo Camillo de Meis, 58, si terranno alcuni appuntamenti da non perdere come il concerto dei Popularia, lo spettacolo di Amedeo Colella, “Nisciuno nasce ’mparato”, lo spettacolo di Lino D’Angiò, che porterà in scena “Piacere D’Angiò” e il concerto di Enzo Gragnaniello un evento intenso e coinvolgente dal titolo “Veleno, Mare e Ammore” un bellissimo viaggio nelle sonorità mediterranee. Agli spettacoli presso il Teatro Pierrot si aggiungeranno una serie di eventi, sempre gratuiti che si svolgeranno sul territorio.

Napoli Est Fest 2025 – Programma

domenica 21 dicembre alle ore 11 – Teatro Pierrot – i Popularia in concerto : un gruppo che propone un sound che unisce strumenti tradizionali come mandolini e mandole alle sonorità dei Paesi del Mediterraneo, dell’Africa e delle Americhe e che dal 1992 fanno parte dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

– i : un gruppo che propone un sound che unisce strumenti tradizionali come mandolini e mandole alle sonorità dei Paesi del Mediterraneo, dell’Africa e delle Americhe e che dal 1992 fanno parte dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. domenica 21 dicembre – a seguire – Teatro Pierrot – spettacolo di Amedeo Colella, “Nisciuno nasce ’mparato” , una vera e propria “lezione teatrale” che alterna racconto, comicità, musica dal vivo e momenti di interazione con il pubblico. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

, una vera e propria “lezione teatrale” che alterna racconto, comicità, musica dal vivo e momenti di interazione con il pubblico. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Martedì 23 dicembre – Barra (ore 16:00 – 18:00) – Nel cuore di Barra, in Piazza Bisignano, si esibiranno artisti di strada accompagnati da una banda musicale itinerante che attraverserà le principali strade e piazze del quartiere: Corso Bruno Buozzi, Piazza De Franchis, Piazza Bisignano, Corso Sirena, Via Figurelle, Rione Villa, Piazza Capri, Via Abbeveratoio, Via Volpicella, Via De Meis

(ore 16:00 – 18:00) – Nel cuore di Barra, in Piazza Bisignano, si esibiranno artisti di strada accompagnati da una banda musicale itinerante che attraverserà le principali strade e piazze del quartiere: Corso Bruno Buozzi, Piazza De Franchis, Piazza Bisignano, Corso Sirena, Via Figurelle, Rione Villa, Piazza Capri, Via Abbeveratoio, Via Volpicella, Via De Meis Mercoledì 24 dicembre – Ponticelli (ore 11:00 – 13:00) – La Vigilia di Natale si apre con spettacoli di artisti di strada nella piazzetta tra Via Elliot e Via Napolitano. A seguire, la banda musicale itinerante porterà musica e allegria lungo Via Napoli, Viale Margherita, Corso A. Cozzolino, Corso Ponticelli, Via Crisconio, Via Provinciale Botteghelle, Via Madonnelle, Via Fratelli Grimm e Viale Hemingway

(ore 11:00 – 13:00) – La Vigilia di Natale si apre con spettacoli di artisti di strada nella piazzetta tra Via Elliot e Via Napolitano. A seguire, la banda musicale itinerante porterà musica e allegria lungo Via Napoli, Viale Margherita, Corso A. Cozzolino, Corso Ponticelli, Via Crisconio, Via Provinciale Botteghelle, Via Madonnelle, Via Fratelli Grimm e Viale Hemingway Sabato 27 dicembre – San Giovanni a Teduccio (ore 11:00 – 13:00) – Appuntamento con gli artisti di strada nella piazzetta di Via Atripaldi. La banda musicale itinerante percorrerà Corso San Giovanni, Piazza San Giovanni Battista, Piazza Pacichelli, Corso Protopisani. Le esibizioni artistiche sono a cura della Compagnia Elefanti e della Santoro street band.

(ore 11:00 – 13:00) – Appuntamento con gli artisti di strada nella piazzetta di Via Atripaldi. La banda musicale itinerante percorrerà Corso San Giovanni, Piazza San Giovanni Battista, Piazza Pacichelli, Corso Protopisani. Le esibizioni artistiche sono a cura della Compagnia Elefanti e della Santoro street band. Domenica 28 dicembre – Natale Sociale Alle 17:00, nelle sale del Centro socioeducativo “L’Oasi” dell’Associazione Figli in Famiglia, si terrà il Natale Sociale con le esibizioni di artisti di strada e la distribuzione di regali ai bambini.

Alle 17:00, nelle sale del Centro socioeducativo “L’Oasi” dell’Associazione Figli in Famiglia, si terrà il Natale Sociale con le esibizioni di artisti di strada e la distribuzione di regali ai bambini. martedì 30 dicembre alle ore 20 – Teatro Pierrot – spettacolo di Lino D’Angiò , che porterà in scena “Piacere D’Angiò”, uno show che raccoglie il suo storico repertorio fatto di personaggi iconici e sketch che raccontano con ironia e intelligenza l’anima del popolo napoletano.

– spettacolo di , che porterà in scena uno show che raccoglie il suo storico repertorio fatto di personaggi iconici e sketch che raccontano con ironia e intelligenza l’anima del popolo napoletano. martedì 30 dicembre a seguire – Teatro Pierrot – concerto di Enzo Gragnaniello che proporrà al pubblico il live “Veleno, Mare e Ammore”: un concerto intenso e coinvolgente, un viaggio nelle sonorità mediterranee. Sul palco anche Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e basso e Marco Caligiuri alle percussioni. A condurre entrambi gli eventi sarà Sara Lotta, speaker di Kiss Kiss Italia. Ingresso gratuito con biglietto ritirabile presso il teatro o la municipalità

– concerto pubblico il live un concerto intenso e coinvolgente, un viaggio nelle sonorità mediterranee. Sul palco anche Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e basso e Marco Caligiuri alle percussioni. A condurre entrambi gli eventi sarà Sara Lotta, speaker di Kiss Kiss Italia. giorni 2, 3 e 4 gennaio – Presepe Vivente – A Barra, nella Villa Roomer, dalle 17:00 alle 23:30, sarà possibile visitare il presepe vivente “’A Pace int’ ’a Guerra”, un percorso suggestivo tra tradizione, spiritualità e riflessione. L’ingresso è a gruppi ed è gratuito.

Per info e prenotazioni: 081 7951844 / 66 – Napoli Est Fest è promosso con il patrocinio del Comune di Napoli – Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive e della Municipalità 6

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.