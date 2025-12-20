Guida ai migliori mercatini ed eventi natalizi 2025 nelle varie province della Campania

Una grande atmosfera natalizia a Napoli e in tutta la regione con tanti mercati ed eventi natalizi e presepi viventi. Di seguito una guida per provincia ai migliori mercatini ed eventi natalizi da non perdere in Campania

Con il Natale 2025 alle porte in tutta la Campania vengono organizzati mercatini che illuminano e colorano la nostra terra contribuendo a creare l’atmosfera natalizia che piace a grandi e piccoli. Le tante proposte artigianali e di regali che troveremo in questi luoghi, tra colori e luci scintillanti e accompagnate da musiche tipiche, ci faranno sognare. Di seguito vi riportiamo i migliori mercatini sparsi su tutto il territorio campano ma organizzati per provincia in modo che potrete scegliere quelli più vicini a voi.

Di seguito l’elenco delle manifestazioni divise per Napoli città e per ogni provincia:

Mercatini e eventi natalizi a Napoli città

Napoli Città del Natale: 50 eventi gratuiti a Napoli. Programma di dicembre 2025

Fino al 6 gennaio tanti eventi natalizi gratuiti per “Napoli Città del Natale” del Comune di Napoli per i napoletani e per i tanti turisti che sono in città. Con “Napoli Città del Natale” in tanti quartieri cittadini da Bagnoli e Cavalleggeri a Posillipo, Vomero, Centro storico, Rione Sanità e fino al Centro Direzionale, Barra e Secondigliano ci saranno più di 50 eventi gratuiti fino al 6 gennaio. Tanti concerti e tour nelle chiese e appuntamenti per tutti con parate, spettacoli, animazione e artisti che diffondono la festa tra le strade di Napoli. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Napoli Città del Natale

A Napoli il “Villaggio di Babbo Natale” gratuito a Piazza del Plebiscito: programma

Dall’8 al 21 dicembre 2025 Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande “Villaggio di Babbo Natale”; realizzato dalla Camera di Commercio nell’ambito dell’iniziativa “Illuminiamo Napoli”. L’ingresso al Villaggio sarà gratuito previa prenotazione obbligatoria. il “Villaggio di Babbo Natale”

Christmasland: il grande Villaggio di Natale ad Edenlandia

Per il periodo natalizio l’Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, si è trasformata in Christmasland, il grande evento natalizio a ingresso gratuito con tante decorazioni immense, luci ovunque e atmosfera da favola.Ad Edenlandia i visitatori troveranno in alcuni giorni Christmasland un bel percorso natalizio di cinque tappe tematiche: la Tana dei Grinch, il Polar Express tra i ghiacci, il Christmas Castle, il Christmas Circus con i clown natalizi e la Casa di Babbo Natale. Non mancherà la grande pista di pattinaggio sulla ghiaccio e poi gli Elfi, Babbo Natale e tanti personaggi natalizi che animeranno il parco dalle 10:00 a mezzanotte. Christmasland ad Edenlandia

Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa a Napoli

Ritornano anche quest’anno dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 i “Mercatini di Natale” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Una VII edizione dei Mercatini di Natale con tante tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa come da tradizione, con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere adatte a tutte le età.. Mercatini di Natale a Pietrarsa

“N’atu Natale” a Napoli, al Parco San Laise di Bagnoli, nell’Ex Base Nato

Dal 6 al al 31 dicembre 2025 al “Parco San Laise” di Bagnoli, nell’EX base Nato a Napoli si accenderanno le luci d’artista e il parco si trasformerà in un villaggio natalizio pieno di luci, colori, profumi e musica per l’evento “N’atu Natale”. Nel “Parco San Laise” ci saranno le luci d’artista e tante casette in legno di “N’atu Natale” con ottimo artigianato locale che incontrerà le atmosfere più autentiche del periodo natalizio. E tra questi stand di legno natalizi non mancheranno aree dedicate al food. “N’atu Natale” a Napoli,

Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo

A Napoli l’arte presepiale napoletana si ammira nel suo centro storico, lungo i vicoli di San Gregorio Armeno ma in città esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere assolutamente. Vi diciamo come visitarli. Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo

Laboratori per bambini e famiglie al Presepe Favoloso della Sanità

Fino al 3 gennaio ‘26 a Napoli, nelle straordinaria Basilica di Santa Maria della Sanità, si terranno otto incontri per bambini da non perdere che prevedono il laboratorio didattico “Un presepe Favoloso” e una visita guidata al Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto che si trova nella bella Basilica.Laboratorio Presepe Favoloso della Sanità

39° Mostra di Arte Presepiale a Napoli: Sul Decumano Maggiore gli straordinari presepi

Ingresso gratuito dal 26 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 si terrà anche quest’anno a Napoli la 39° edizione della Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe, sede di Napoli. La bellissima esposizione si sposta quest’anno in pieno centro storico di Napoli, nel Decumano Maggiore nella storica Chiesa di Sant’Angelo a Segno in via dei Tribunali al civico 45.In mostra gli straordinari presepi del ‘700 napoletano. 39° Mostra di Arte Presepiale

Natale a Cosmolandia: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini nel centro di Napoli

A Napoli dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 si terrà l’evento per bambini e famiglie “Natale a Cosmolandia” a cura di Fondazione Cultura e Innovazione ETS Spettacoli e della Municipalità 1 e 2. Un bel progetto a partecipazione gratuita, con prenotazione, pensato nell’ottica di un Natale che possa essere un tempo di apertura, dialogo e condivisione autentica, Gli spettacoli e i laboratori si terranno in 2 teatri in città. Natale a Cosmolandia

“Natali Mediterranei”: a Napoli tanti spettacoli, musica e laboratori ad ingresso gratuito

Fino all’8 gennaio 2026 teatri e piazze della zona di Fuorigrotta ospiteranno 10 spettacoli di diversi generi per bambini e tre laboratori per la rassegna gratuita “Natali Mediterranei – Tra cultura e incontaminazione”. Un mese di appuntamenti gratuiti tra musica, teatro, danza e laboratori, tutti orientati ai temi dell’accoglienza e della relazione con l’altro

Stelle di Natale: le Star della musica a Napoli con concerti ad ingresso libero

Un bell’evento gratuito a Napoli dal 6 al 21 dicembre dell’Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti. Stelle di Natale: musica per tutti, artisti celebri e fusioni creative tra classico, etno e pop è una bella rassegna musicale ad ingresso gratuito che si terrà per il Natale a Napoli nella programmazione degli eventi del Comune di Napoli di “Altri Natali”. Stelle di Natale

Singing Christmas a Napoli: concerti natalizi ad ingresso libero

Dal 12 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 a Napoli si terrà Singing Christmas una rassegna musicale che propone tre concerti natalizi gratuiti in tre chiese storiche della città. I concerti saranno a cura dell’Ensemble Strumentale Gradus ad Parnassum, affiancato dalle voci straordinarie di Michela Montalto e Arturo Caccavale diretti da Filomena Piccolo. A ospitare la rassegna tre storiche chiese della città tra suggestioni sonore e memorie, immagini e frammenti di un Natale vissuto e ritrovato. Singing Christmas a Napoli:

Mercatini e eventi natalizi in Provincia di Napoli

Christmas in Bacoli: un mese di eventi con più di 40 appuntamenti

Dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 un Natale a Bacoli veramente speciale e pieno di eventi ed iniziative. Tutta Bacoli e il suo territorio sono già invase da splendide Luci d’Artista, e poi ci saranno oltre 40 tra eventi e appuntamenti che spazieranno dai concerti alla musica, e poi danza, animazione e tanti spettacoli. Christmas in Bacoli

Mercatini di Natale al Castello di Lettere 2025

Da sabato 15 novembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026 ci saranno i Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere, nel cuore dei Monti Lattari. Nello splendido castello ci sarà un grande mercatino natalizio, con prodotti di artigianato artistico, che sarà ospitato nelle tipiche casette in legno con decine di espositori di prodotti tipici ed artigianato locale, pronti a rendere magica l’esperienza: Naturalmente ci saranno tanti spazi dedicati allo street food con i sapori tipici dei Monti Lattari e tante bontà locali del periodo Il Castello sarà aperto fino a 4 gennaio, due giorni prima dell’Epifania nei weekend e in altre date che troverete sul post. Mercatini di Natale al Castello di Lettere

Valle del Natale: villaggio natalizio, mercatini e spettacoli a Valle dell’Orso a Torre del Greco

Dal 29 novembre al 26 dicembre 2025 torna, nel grande complesso turistico della Valle dell’Orso a Torre del Greco, la Valle del Natale, un grande villaggio natalizio giunto alla sua 8a edizione. La Valle del Natale è un parco a Tema premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, e ci presenta anche quest’anno grandi novità.Un parco di Natale che si rinnova ogni anno e aggiunge un tassello di racconti e di emozioni alla fantastica storia del Natale. La Valle del Natale è un viaggio tra luci, profumi, sorprese e meraviglie, nel cuore del parco Valle dell’Orso a Torre del Greco, Via Giovanni XXIII n.54. A Valle del Natale quest’anno il Natale guarda verso nord: tra silenzi innevati, leggende della Finlandia e la magia di Korvatunturi, per vivere ogni momento con stupore e meraviglia. Tra attività tematiche, ambientazioni da fiaba e spettacoli per grandi e piccini, sarà una bella occasione per riscoprire la gioia del Natale, insieme.La Valle del Natale a Torre del Greco

Mercatini di Natale 2025 nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici

Dal 17 al 21 Dicembre 2025 nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici ci saranno i Mercatini di Natale in Reggia che saranno ad Ingresso libero. Anche quest’anno una bella Mostra mercato con circa 30 espositori che propongono originali idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche. Gli stand saranno distribuiti tra gli spazi del Galoppatoio Reale dando l’opportunità ai visitatori di conoscere e visitare aree inedite della Reggia di Portici. Disponibile, fino alle 24 nell’Orto Botanico anche il Food Village attrezzata con stand, food truck, tavoli e sedie, con cibi tipici natalizi e tradizionali partenopei con disponibili varie specialità. Previsti anche tanti eventi gratuiti. Mercatini di Natale nella Reggia di Portici

Christmas dreams al Vulcano Buono: Mercatini, Pattinaggio, Ruota panoramica

Da domenica 15 novembre fino al 6 gennaio il Vulcano Buono, il grande centro commerciale progettato da Renzo Piano, si trasformerà in un grande villaggio natalizio ed ospiterà la terza edizione di Christmas Dreams al Vulcano buono con la pista sul ghiaccio, la ruota panoramica, la fabbrica segreta dei giocattoli e tanti spettacoli gratuiti. Tanti eventi si svolgeranno nell’Arena centrale che sarà il cuore pulsante delle festività dove ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà aperta fino al 15 febbraio, le giostre e le casette dei giochi tipici, e poi non mancherà un maestoso albero di Natale di 15 metri e la slitta con le renne, che saranno tra le attrazioni più amate e fotografate del periodo. mentre all’interno della struttura non mancherà anche la “Babbo Natale Experience”, un percorso immersivo che riproduce la fabbrica segreta dei giocattoli. Christmas dreams Vulcano Buono

Luci d’Artista nella Villa Comunale di Bacoli affacciata sul lago di Miseno

Anche quest’anno sono state accese delle spettacolari Luci d’Artista nella Villa Comunale di Bacoli affacciata sul lago di Miseno. Un Natale a tema Disney con bellissime strutture illuminate che propongono a colori vivaci gli eroi dei fumetti come Topolino, Pluto, e poi i temi natalizi classici come Babbo Natale, le slitte, i folletti, le renne, un albero gigante e i trenini luminosi, tutto nella villa comunale sul lago Miseno. Anche quest’anno, come da 10 anni a questa parte, i giardini pubblici di Bacoli, nel centro della cittadina flegrea potranno essere vissuti anche in inverno per le belle luci d’artista e tante sorprese con tantissimi eventi gratuiti, aperti a tutti. Natale a Bacoli: le Luci d’Artista

Gli eventi natalizi a Sorrento, per «Surriento Gentile»: il programma

Dal 5 al 30 dicembre 2025 si terrà a Sorrento la grande manifestazione “Surriento Gentile” che animerà la bella cittadina costiera con tanti eventi per il Natale 2025. Previsto un ricco programma di eventi natalizi tra musica, poesia, teatro e tanto altro con tanti ospiti italiani e stranieri, come Noa, il coro gospel “The Voices of Victory”, Tullio De Piscopo, Raiz, Lorenzo Hengeller, Marco Zurzolo con la sua Street Jazz Band, Giovanni Block, I 30 Posteggiatori, Fiorenza Calogero, Antonella Stefanucci, Rosaria De Cicco, Annamaria Colasanto e Francesca Colapietro e tanti altri artisti. Gli eventi natalizi a Sorrento

Babbo Natale al Parco a Casalnuovo di Napoli ad ingresso gratuito

Dal 6 al 21 dicembre 2025 nel Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli si terrà la terza edizione di “Babbo Natale al Parco”, un’iniziativa ideata e presentata da Giovanni Nappi, dedicata alle famiglie, scuole e bambini del territorio.Babbo Natale al Parco prevede anche per il 2025 l’ingresso gratuito ed un programma ricco di attività, attrazioni e momenti dedicati alla condivisione dello spirito natalizio. Prima di accogliere i visitatori all’interno del Parco, Babbo Natale sfilerà con la sua slitta attraversando le principali strade della città, in due appuntamenti speciali Babbo Natale al Parco a Casalnuovo

Mercatini e eventi natalizi in Provincia di Avellino

Avellino Christmas Village, nel centro città tra mercatini, giochi,concerti e degustazioni

Dal 6 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 nel centro di Avellino, in Piazza della Libertà, ci sarà la grande festa dell’Avellino Christmas Village tra mercatini, giochi e degustazioni. Una seconda edizione piena di mercatini natalizi, artigianato, bontà ed eccellenze da degustare, dove non mancheranno spettacoli, artisti di strada e concerti e degustazioni.Avellino Christmas Village, organizzato dall’Associazione Italia Eventi, è un grande villaggio nel centro città, in Piazza della Libertà, che resterà fino all’11 gennaio e sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, nei fine settimana e nei giorni festivi dalle ore 10 a mezzanotte.Nel mercatino natalizio di Avellino Christmas Village troveremo artigiani e piccoli produttori provenienti da diverse zone d’Italia. Nel mercato sarà possibile acquistare e degustare prodotti tipici ed eccellenze locali Avellino Christmas Village

It’s Christmas 2025: a Lapio in Irpinia, il borgo si trasforma in fiaba

Anche quest’anno c’è un paese, nel cuore dell’Irpinia, che si trasformerà completamente per il Natale: è Lapio un piccolo borgo sulle colline del Calore che dal 30 novembre al 24 dicembre 2025 accoglierà l’ottava edizione di “It’s Christmas 2025 – Sogno a Palazzo Filangieri”.Durante il periodo natalizio a il Palazzo Filangieri di Lapio, antica residenza settecentesca, cambierà volto per un mese intero. E poi una volta che si esce da Palazzo Filangieri si potrà scoprire l’incanto del borgo con luci, melodie natalizie e decorazioni artigianali e stand gastronomici con i sapori autentici dell’Irpinia. It’s Christmas 2025: a Lapio

The Magic of Christmas: mercatini di Natale a Gesualdo, uno dei Borghi più belli d’Italia

Lo splendido Castello di Gesualdo ospiterà, dal 22 novembre al 21 dicembre 2025, ogni sabato e domenica e apertura anche l’8 dicembre, “The Magic of Christmas” trasformandosi in un incantevole villaggio natalizio con mercatini, mostre, spettacoli, food, artigianato ed intrattenimento. Un evento che renderà magica e suggestiva la visita al Castello e al centro storico di Gesualdo, che è stato riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia. Per più di un mese nel castello spettacoli e animazioni, area food con prodotti tipici, mostre e scenografie nel castello, visite guidate nel borgo con Voci dal Borgo e poi gli incantevoli mercatini natalizi dove troveremo prodotti tipici, giocattoli, articoli da regalo, addobbi natalizi e molto altro. Tutte le date e i prezzi The Magic of Christmas a Gesualdo

Mercatini e eventi natalizi in Provincia di Benevento

“Come d’incanto”: il Natale al Castello di Ceppaloni nel beneventano

Dall’8 novembre e fino al 21 dicembre 2025 in tutti i weekend e all’Immacolata si terrà il grande evento di “Come d’incanto” che ci farà vivere la magica atmosfera del Natale nel Castello di Ceppaloni nel beneventano. Nelle date previste, dalle 10.30 e fino alle 21,30 si potranno vivere le grandi sale del castello addobbate con una bella atmosfera natalizia con la possibilità di poter entrare e uscire a piacimento.Il grande e maestoso Castello di Ceppaloni quest’anno ospiterà tutta la magia delle Feste Natalizie con l’evento “Come d’incanto” che ha trasformato il secolare maniero in una corona di luci scintillanti che domina la valle. Il Magico Castello di Ceppaloni

Sotto una Buona Stella: mercatini di Natale e street food nel borgo antico di Sant’Agata De’ Goti

Dal 29 novembre al 21 dicembre 2025 ogni sabato e domenica, l’incantevole borgo di Sant’Agata De’ Goti si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, con luci scintillanti che illumineranno i vicoli e le casette in legno che accoglieranno i visitatori con tante bontà locali e buon artigianato tradizionale. L’intero borgo antico di Sant’Agata De’ Goti sarà avvolto, in ogni angolo, in un’atmosfera fiabesca facendoci passeggiare tra i mercatini natalizi, dove troveremo regali unici, decorazioni artigianali e dove si potranno anche assaporare i sapori tipici della terra beneventana. Un’esperienza che farà vivere il Natale come in un sogno. Sotto una Buona Stella: a Sant’Agata De’ Goti

Mercatini di Natale nel Castello dell’Ettore nel Borgo fantasma di Apice Vecchia

Ritornano anche quest’anno, nell’incantevole Castello di Apice Vecchia in provincia di Benevento, i Mercatini di Natale nello splendido Castello dell’Ettore, a novembre e dicembre fino al giorno 21. Ad Apice un bell’evento natalizio che anche quest’anno, per la VII edizione, presenterà tante novità sempre all’interno della splendida dimora del Castello dell’Ettore, il maestoso maniero recentemente restaurato. I visitatori saranno affascinati dai Mercatini con una ricca selezione di stand che offrono prodotti artigianali e gastronomici di alta qualità, del territorio. L’Area Food, curata dalla Proloco di Apice, ci sorprenderà con una varietà irresistibile di stand enogastronomici. Dagli espositori alle degustazioni di prodotti tipici, fino alle botteghe degli artigiani, ci sarà sempre qualcosa di speciale per tutti i gusti. I giorni di apertura e i costi. Castello dell’Ettore

Natale al Parco del Grassano: Luminarie, Mercatini, Casa di Babbo Natale e spettacoli

Anche quest’anno nello splendido Parco del Grassano a San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento dal 29 novembre al 28 dicembre 2025 ci saranno i Mercatini di Natale. Il Grande parco è un bellissimo polmone verde dove grandi e piccoli possono rilassarsi e divertirsi in tutta tranquillità tra grandi prati, zone alberate e un bel percorso fluviale anche navigabile in estate. Nel parco si può fare un giro in bicicletta o una partita a pallone e tante attività all’aria aperta e in questo periodo ci saranno i Mercatini di Natale ma anche spettacoli magici, la Casa di Babbo Natale e la postazione per scrivere le letterine. I giorni di apertura 2025 sul post Natale al Parco del Grassano

Cadeaux al Castello: i fantastici i mercatini nel Castello di Limatola

EVENTO CONCLUSO Nei weekend di Novembre, dal 7 al 9, dal 14 al 16, dal 21 al 23 novembre e poi ininterrottamente dal 28 Novembre al 14 Dicembre 2025 ritornano i mercatini natalizi e le visite nello straordinario Castello di Limatola con la 16 edizione “Cadeaux al Castello” 2025. Una bella festa “Cadeaux al Castello” che non propone un semplice mercatino ma un grande evento natalizio con visite guidate, spettacoli itineranti e tanto altro all’interno del Castello medioevale di Limatola, in provincia di Benevento ma vicinissimo al Volturno e alla provincia di Caserta. Cadeaux al Castello 2025

Mercatini e eventi natalizi in Provincia di Caserta

Natale Village 2025: il villaggio di Babbo Natale a Caserta

Si terrà al Polo Fieristico A1Expò la quarta edizione di Natale Village, in programma nei weekend del 5, 6, 7, 8 – 12, 13, 14 – 19, 20, 21 dicembre 2025 in Viale delle Industrie 10 a San Marco Evangelista a Caserta Sud. Il Natale Village, il grande villaggio di Babbo Natale è un luogo magico per grandi e per bambini con tanti giochi e attrazioni a tema natalizio. Una edizione più ricca rispetto alle precedenti con tante nuove scenografie, spettacoli, luminarie, artisti di strada, circo speciale e una sezione food. Natale Village 2025

Natale a Carditello: nella reggia Borbonica il villaggio delle tradizioni natalizie

Nella reggia Borbonica di Carditello dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 si terrà la VI edizione di “Natale a Carditello” una grande festa che prevede tanti eventi gratuiti e aperti ai visitatori, tra rievocazioni storiche con auto e cavalli e con tanto ottimi prodotti enogastronomici a km zero. Una bella iniziativa a cura della Fondazione Real Sito di Carditello in partnership con Coldiretti Caserta che prevede numerose attività e il Villaggio delle Tradizioni locali che vuole promuovere le eccellenze agroalimentari del territorio, e poi un ricco programma di Natale. Natale a Carditello

Mercatini e eventi natalizi in Provincia di Sa l erno

Le Luci d’Artista a Salerno: 20^ edizione 2025-26. La mappa con tutte le 36 opere

Anche quest’anno fino al 1 febbraio 2026 la città di Salerno sarà illuminata a festa con le favolose Luci d’Artista che trasformeranno, le strade e le piazze di Salerno, con bellissime installazioni luminose ispirate a miti e favole e natura ed astri. Quest’anno edizione importante, la 20^ per una grande festa che ha trasformato il Natale salernitano negli anni rendendo la città una delle mete italiane più visitate ed apprezzate nel periodo natalizio. Le Luci d’Artista a Salerno

Il Presepe Vivente nel suggestivo Borgo di Albori a Vietri sul Mare

Anche quest’anno ritorna, solo per quattro giornate, il bel Presepe Vivente nel suggestivo Borgo di Albori a Vietri sul Mare, per la sua 46ª edizione.Tutta la magia del Natale prenderà vita nel suggestivo borgo di Albori in Costiera Amalfitana già da domenica 21 dicembre 2025 con la 46ª edizione del Presepe Vivente di Albori. L’evento sulla divina costiera è organizzato dalla Parrocchia di Santa Margherita V. M. in Albori con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare e si terrà nei seguenti giorni: 21 e 28 dicembre 2025 – 2 e 6 gennaio 2026. Dalle ore 17:00 alle ore 21:00. Il Presepe Vivente di Albori in Costiera Amalfitana

Atrani è luce: Il programma degli eventi natalizi con concerto gratuito di Noà

Fino al 6 gennaio 2026 ad Atrani, uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana ci sarà un ricco programma di eventi natalizi dal titolo “Atrani è Luce” tra mostre, musica, spettacoli, momenti di fede e iniziative per grandi e piccoli. Un bellissimo borgo sul mare che si trasformerà in un borgo-presepe, reso ancora più suggestivo dalle nuove luminarie ecosostenibili che fino all’11 gennaio 2026, regalando al borgo un’atmosfera incantata e un’emozione unica. In programma tanti appuntamenti gratuiti da non perdere tra la mostra “Atrani ’E Na Vota”, l’Amalfi Coast UNESCO World Heritage – Le Luci del Mondo, il Presepe Vivente, l’arrivo di Babbo Natale e della Befana per i più piccoli, i concerti del Gruppo Folk Atrani, custodi della tradizione musicale locale e nella Collegiata di Santa Maria Maddalena il grande concerto di Noà e Gil Dor Solis String Quartet un appuntamento musicale di respiro internazionale. Atrani è Luce

Mercatini di Natale nel Borgo Medievale di Castellabate, uno tra i più belli d’Italia

Anche quest’anno dal 6 al 8 dicembre, dal 12 al 14 dicembre e dal 19 al 21 dicembre 2025, il borgo di Castellabate nel Cilento si trasformerà a in un villaggio natalizio tra mercatini, luci e sapori autentici della zona per la nuova edizione dei Mercatini di Natale. Un evento che si ripete da anni con successo e che si svolgerà tra le strette stradine del Borgo Medioevale di Castellabate, uno tra i Borghi più belli d’Italia. Anche quest’anno l’evento è organizzato e curato per la terza volta direttamente dal Comune della bella cittadina cilentana che ha fatto rientrare la manifestazione nel programma degli eventi natalizi. E, dopo il successo della scorsa edizione, inoltre, si rinnova anche il countdown in Piazza Lucia per una notte di Capodanno da vivere tutti insieme. Mercatini di Natale nel Borgo Medievale di Castellabate

