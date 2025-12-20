La Cantata dei Pastori 2025–2026 a Napoli: Peppe Barra e Lalla Esposito al Trianon

Ritorna al Teatro Trianon Viviani di Forcella lo spettacolo natalizio per eccellenza a Napoli: La Cantata dei Pastori con Peppe Barra che avrà con lui la bravissima Lalla Esposito nel ruolo di Sarchiapone

Dal 19 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 al Trianon Viviani di Napoli il grande e vero “classico” del teatro napoletano natalizio “La Cantata dei Pastori” di Peppe Barra liberamente ispirata all’opera teatrale sacra di Andrea Perrucci. Un grande spettacolo e un vero e proprio rito che si ripete, con successo, da anni a Napoli. Da più di cinquant’anni non c’è Natale a Napoli senza la Cantata dei Pastori di Peppe Barra e, da qualche tempo, nel ruolo di Sarchiapone c’è la bravissima Lalla Esposito.

Un’opera che unisce commedia e arte sacra, portando in scena la storia di Giuseppe e Maria attraverso il folklore di Napoli. Con la straordinaria presenza di Lalla Esposito e la regia di Lamberto Lambertini, lo spettacolo è sempre un’esperienza culturale indimenticabile.

🎭 Biglietti La Cantata dei Pastori al Teatro Trianon Le date migliori si riempiono in fretta. Se hai già in mente quando andare a teatro, il momento giusto per prenotare è adesso. Con l’acquisto online puoi: scegliere subito posti e settore che preferisci;

evitare code e rischio di sold out sotto le feste;

sotto le feste; ricevere la conferma immediata del biglietto. Consiglio: le repliche vicine a Natale e Capodanno sono le prime a esaurirsi. Meglio bloccare i posti in anticipo. 🎟️ Acquista ora i biglietti ufficiali su VivaTicket



Link di affiliazione: acquistando da questo link sostieni il lavoro di Napoli da Vivere senza alcun costo aggiuntivo per te.



La Cantata dei Pastori: da oltre tre secoli lo spettacolo di Natale

La Cantata dei Pastori è un testo teatrale gesuitico scritto per contrastare la “diabolica” Commedia dell’Arte, tra lingua colta e dialetto, tra riti pagani e sentimento cattolico. La cantata ci racconta la movimentata e travagliata storia di Giuseppe e Maria per raggiungere Betlemme per il censimento e i tanti ostacoli da superare prima di trovare rifugio nella grotta della Natività. Nel tremendo viaggio vengono accompagnati da due figure popolari napoletane: Razzullo, lo scrivano assoldato per il censimento e Sarchiapone, il barbiere pazzo in fuga per omicidio.

La Cantata dei Pastori: gli attori e le musiche

Da tantissimi anni Peppe Barra porta a Natale la “cantata” sulle scene dei teatri napoletani. Lui interpreta Razzullo, lo scrivano, e, in questa nuovissima edizione della Cantata, c’è la regia di Lamberto Lambertini, che firma anche l’adattamento insieme a Peppe Barra. Lo spettacolo che è sempre un grande successo.

Sulle scene del Teatro Trianon di Napoli assieme a Peppe Barra da qualche anno c’è la bravissima Lalla Esposito, e poi tanti altri bravi artisti con le musiche eseguite dal vivo.

La Cantata dei Pastori: Un Classico Natalizio con Peppe Barra

Quando: 19 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

19 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 Dove: Teatro Trianon Viviani, Napoli

Teatro Trianon Viviani, Napoli Biglietti: Prezzi: Da 28 € a 33 € (+ prevendita). Disponibili su VivaTicket

Prezzi: Da 28 € a 33 € (+ prevendita). Disponibili su Maggiori informazioni: Teatro Trianon Napoli e prenota subito i tuoi biglietti per il teatro.

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.