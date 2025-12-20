Atrani è Luce 2025: eventi di Natale, Presepe Vivente e concerto di Noa in Costiera Amalfitana

- Total0
Il borgo di Atrani in Costiera Amalfitana a Natale si trasforma in un coloratissimo e bellissimo presepe sul mare e propone un programma di eventi gratuiti tra cui il concerto di Noa, Gil Dor e Solis String Quartet, il Presepe Vivente, l’arrivo di Babbo Natale e della Befana e tanto altro
Fino al 6 gennaio 2026 ad Atrani, uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana, ci sarà un ricco programma di eventi natalizi dal titolo “Atrani è Luce” tra mostre, musica, spettacoli, momenti di fede e iniziative per grandi e piccoli.
Un bellissimo borgo sul mare che si trasformerà in un borgo-presepe, reso ancora più suggestivo dalle nuove luminarie ecosostenibili che fino all’11 gennaio 2026, regaleranno al borgo un’atmosfera incantata e un’emozione unica.
“Atrani è Luce”, il programma ufficiale delle festività natalizie 2025
In programma tanti appuntamenti da non perdere tra la mostra “Atrani ’E Na Vota”, l’Amalfi Coast UNESCO World Heritage – Le Luci del Mondo, il Presepe Vivente, alla seconda edizione, l’arrivo di Babbo Natale e della Befana per i più piccoli, i concerti del Gruppo Folk Atrani, custodi della tradizione musicale locale e poi, nella Collegiata di Santa Maria Maddalena, il grande concerto di Noà e Gil Dor Solis String Quartet un appuntamento musicale di respiro internazionale.
“Atrani è Luce” – programma degli eventi natalizi 2025
- 6 dicembre – mostra “Atrani ’E Na Vota” aperta fino al 6 gennaio
- 9 dicembre ore 19 – Amalfi Coast Unesco World Heritage – Le Luci del Mondo
- 12 dicembre ore 20 – premio Atrani giornalismo
- 21 dicembre ore 17 – Caccia al tesoro
- 23 dicembre ore 17 – Arriva Babbo Natale
- 24 dicembre ore 23,55 – La Calata della Stella – 145ª edizione
- 27 dicembre dalle 16 alle 20 – Il Presepe Vivente – II edizione
- 29 dicembre ore 19.00 – Concerto Noa – Gil Dor Solis String Quartet – Collegiata Santa Maria
- 30 dicembre ore 19 – Canti di Natale dei Bambini – chiesa San Salvatore
- 1 gennaio ore 19 – concerto del Gruppo Folk Atrani
- 3 gennaio dalle 16 alle 20 – Il Presepe Vivente – II edizione
- 5 gennaio ore 10 – L’arrivo della Befana
- 6 gennaio ore 19 – concerto del Gruppo Folk Atrani
Maggiori informazioni – Atrani è Luce – Comune di Atrani
© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.
