Atrani è Luce 2025: eventi di Natale, Presepe Vivente e concerto di Noa in Costiera Amalfitana

PH Facebook Comune di Atrani

Il borgo di Atrani in Costiera Amalfitana a Natale si trasforma in un coloratissimo e bellissimo presepe sul mare e propone un programma di eventi gratuiti tra cui il concerto di Noa, Gil Dor e Solis String Quartet, il Presepe Vivente, l’arrivo di Babbo Natale e della Befana e tanto altro

Fino al 6 gennaio 2026 ad Atrani, uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana, ci sarà un ricco programma di eventi natalizi dal titolo “Atrani è Luce” tra mostre, musica, spettacoli, momenti di fede e iniziative per grandi e piccoli.

Un bellissimo borgo sul mare che si trasformerà in un borgo-presepe, reso ancora più suggestivo dalle nuove luminarie ecosostenibili che fino all’11 gennaio 2026, regaleranno al borgo un’atmosfera incantata e un’emozione unica.

“Atrani è Luce”, il programma ufficiale delle festività natalizie 2025

In programma tanti appuntamenti da non perdere tra la mostra “Atrani ’E Na Vota”, l’Amalfi Coast UNESCO World Heritage – Le Luci del Mondo, il Presepe Vivente, alla seconda edizione, l’arrivo di Babbo Natale e della Befana per i più piccoli, i concerti del Gruppo Folk Atrani, custodi della tradizione musicale locale e poi, nella Collegiata di Santa Maria Maddalena, il grande concerto di Noà e Gil Dor Solis String Quartet un appuntamento musicale di respiro internazionale.

“Atrani è Luce” – programma degli eventi natalizi 2025

6 dicembre – mostra “Atrani ’E Na Vota” aperta fino al 6 gennaio

9 dicembre ore 19 – Amalfi Coast Unesco World Heritage – Le Luci del Mondo

12 dicembre ore 20 – premio Atrani giornalismo

21 dicembre ore 17 – Caccia al tesoro

23 dicembre ore 17 – Arriva Babbo Natale

24 dicembre ore 23,55 – La Calata della Stella – 145ª edizione

27 dicembre dalle 16 alle 20 – Il Presepe Vivente – II edizione

29 dicembre ore 19.00 – Concerto Noa – Gil Dor Solis String Quartet – Collegiata Santa Maria

30 dicembre ore 19 – Canti di Natale dei Bambini – chiesa San Salvatore

1 gennaio ore 19 – concerto del Gruppo Folk Atrani

3 gennaio dalle 16 alle 20 – Il Presepe Vivente – II edizione

5 gennaio ore 10 – L’arrivo della Befana

6 gennaio ore 19 – concerto del Gruppo Folk Atrani

Maggiori informazioni – Atrani è Luce – Comune di Atrani

