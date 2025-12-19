Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 18 al 21 dicembre 2025

Tanti eventi e cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana: spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, buon cibo e tanto altro

Anche nel weekend dal 18 al 21 dicembre 2025 si terranno sempre tanti eventi interessanti e da non perdere Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e particolari, Eventi del gusto in città e alla fine le Mostre a Napoli.

La sintesi degli eventi in questo weekend

Spettacoli teatrali e musicali nel weekend

Visite guidate ed eventi nei luoghi più belli e insoliti

Sagre, feste, mercatini natalizi e altri eventi nel weekend

Le ultime mostre in città da vedere nel weekend

Dove trovare il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze

Le nostre rassegne del weekend con tanti eventi selezionati

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

Vincenzo Salemme con “Ogni promessa è debito” all’Auditorium Rai di Napoli

Dal 12 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 cinque spettacoli speciali di Vincenzo Salemme, all’Auditorium Rai di Napoli, con il suo nuovo imperdibile spettacolo “Ogni promessa è debito”.”. Un evento veramente speciale con spettacoli alla Rai di via Marconi di cui uno, quello del 5 gennaio 2026, sarà mandato in onda in diretta. Vincenzo all’Auditorium Rai

Tra Cielo e Terra: musica e visite guidate nel Complesso di S. Maria La Nova

Domenica 20 dicembre 2025 con ingresso in due turni alle 18 o alle 20, NOMEA è lieta di presentare un appuntamento culturale di spicco internazionale dal titolo “Tra Cielo e Terra” che si terrà nel Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli. Tra Cielo e Terra:

Il Concerto di Natale 2025 del Coro del Teatro di San Carlo a Napoli

Mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 19, si terrà il VIII Concerto di Natale del Coro del Teatro di San Carlo a Napoli con tanti brani della tradizione natalizia. Sul palco del Massimo napoletano il Coro del Teatro di San Carlo, Concerto di Natale

Massimiliano Gallo al Teatro Acacia di Napoli con “Malinconico”

Sarà a Napoli al Teatro Acacia del Vomero dal 18 al 21 dicembre 2025 lo straordinario spettacolo che vedrà protagonista il bravo Massimiliano Gallo con “Malinconico – Moderamente felice“ di Diego De Silva e Massimiliano Gallo per la regia dello stesso Massimiliano Gallo e le musiche di Joe Barbieri. Massimiliano Gallo al Teatro Acacia

“Sacro Sud”, il festival gratuito nelle chiese di Napoli con Enzo Avitabile

Dal 13 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026 a Napoli si terrà Sacro Sud il grande festival dedicato alle tradizioni e alle musiche popolari, sacre e devozionali, intese come espressione antica e contemporanea di spiritualità. Una grande festival ideato e diretto da Enzo Avitabile che si svolgerà nelle chiese di Santa Maria Donnaregina Nuova, San Pietro ad Aram, Sant’Anna dei Lombardi e San Giovanni Battista a San Giovanni a Teduccio.“Sacro Sud”

“Sinfonia di luce e di stelle”: serata tra musiche e stelle di Natale all’Osservatorio

Il 18 dicembre ore 20:30 a Napoli si terrà una serata speciale tra musiche e stelle di Natale all’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte dal titolo “ Sinfonia di luce e di stelle”.In programma il Concerto di Natale, l’inaugurazione di una mostra e osservazioni delle stelle.

“Natali Mediterranei”: a Napoli tanti spettacoli, musica e laboratori ad ingresso gratuito

Fino all’8 gennaio 2026 teatri e piazze della zona di Fuorigrotta ospiteranno 10 spettacoli di diversi generi per bambini e tre laboratori per la rassegna gratuita “Natali Mediterranei – Tra cultura e incontaminazione”. Un mese di appuntamenti gratuiti tra musica, teatro, danza e laboratori, tutti orientati ai temi dell’accoglienza e della relazione con l’altro Natali Mediterranei

‘700 Apoteosi di Napoli Capitale della Musica: 5 concerti gratuiti nelle chiese di Napoli

Dal 16 al 30 dicembre 2025 si terrà a Napoli una bella rassegna musicale gratuita dedicata al ‘700 , il secolo che ha reso Napoli una capitale assoluta della musica. I concerti in tre chiese: la Chiesa del Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, nella Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini e nella Chiesa Rinascimentale di Donnalbina. concerti gratuiti a Napoli

DiVino Jazz Festival: festival gratuito con concerti ed eventi in 7 comuni del vesuviano

Dal 18 al 30 dicembre il DiVino Jazz Festival, il festival del Jazz gratuito che anche per questa si terrà per la 18° ed. sarà itinerante tra 7 comuni dell’area vesuviana con grandi artisti italiani e internazionali come Danilo Rea, Peppe Servillo Enrico Pieranunzi e tanti altri.

Singing Christmas a Napoli: concerti natalizi ad ingresso libero

Dal 12 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 a Napoli si terrà Singing Christmas una rassegna musicale che propone tre concerti natalizi gratuiti in tre chiese storiche della città. I concerti saranno a cura dell’Ensemble Strumentale Gradus ad Parnassum, affiancato dalle voci straordinarie di Michela Montalto e Arturo Caccavale diretti da Filomena Piccolo. A ospitare la rassegna tre storiche chiese della città tra suggestioni sonore e memorie, immagini e frammenti di un Natale vissuto e ritrovato. Singing Christmas a Napoli:

A Napoli il Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano

Dal 3 al 30 dicembre a Napoli la XXV edizione del Festival Internazionale del ‘700 Musicale Napoletano a cura dell’Associazione Domenico Scarlatti. I concerti si svolgeranno in prestigiosi sedi storico-monumentali di Napoli, tra cui la Chiesa Monumentale di Santa Maria la Nova, la Chiesa Rinascimentale di Donnalbina, la Cappella del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli e l’Auditorium Alessandro Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella. Festival del ‘700 Musicale Napoletano

Natale a Cosmolandia: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini nel centro di Napoli

A Napoli dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 si terrà l’evento per bambini e famiglie “Natale a Cosmolandia” a cura di Fondazione Cultura e Innovazione ETS Spettacoli e della Municipalità 1 e 2. Un bel progetto a partecipazione gratuita, con prenotazione, pensato nell’ottica di un Natale che possa essere un tempo di apertura, dialogo e condivisione autentica, Gli spettacoli e i laboratori si terranno in 2 teatri in città. Natale a Cosmolandia

Stelle di Natale: le Star della musica a Napoli con concerti ad ingresso libero

Un bell’evento gratuito a Napoli dal 6 al 21 dicembre dell’Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti. Stelle di Natale: musica per tutti, artisti celebri e fusioni creative tra classico, etno e pop è una bella rassegna musicale ad ingresso gratuito che si terrà per il Natale a Napoli nella programmazione degli eventi del Comune di Napoli di “Altri Natali”. Stelle di Natale

“Area Nord in Festival 2025 – Arena Circus”: nuova rassegna in teatro e sotto il tendone

Al Teatro Area Nord di Napoli fino al 21 dicembre 2025 si terrà “Area Nord in Festival 2025 – Arena Circus” una nuova rassegna di Teatro, Musica, Danza e laboratori. Spettacoli nel teatro e anche in un tendone da circo nel parcheggio. Prezzi 12/15 euro. “Area Nord in Festival 2025 – Arena Circus”: nuova rassegna in teatro

Jazz & Cinema: proiezioni e incontri gratuiti a Napoli alla Chiesa di San Potito

Nella Chiesa di San Potito a Napoli tutte le domeniche dal 16 novembre al 21 dicembre 2025, ore 10:30, si terrà la rassegna gratuita “Jazz & Cinema – Improvvisazioni tra suono e visione” Un evento a ingresso libero fino a esaurimento posti con Prenotazione obbligatoria. Previsti sei appuntamenti domenicali, dal 16 novembre al 21 dicembre, alle ore 10:30 per esplorare il profondo legame tra musica e immagine. Jazz & Cinema

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, 4et, Max Ionata & Rosario Giuliani, Giuseppe Venezia 5et ft. Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e Ronald Baker & Tony Match Trio. Jazz & Baccalà

Convivio Armonico a Napoli: i concerti gratuiti al Museo Filangieri la domenica mattina

Dal 5 Ottobre al 28 Dicembre 2025, ogni Domenica alle 11.30, ci saranno nove appuntamenti con la Napoli Barocca, per la rassegna Convivio Armonico. In programma nove bellissimi concerti con strumenti d’epoca e tutti gratuiti, ovvero inclusi nel biglietto di ingresso al Museo con audioguida. Convivio Armonico al Museo Filangieri

Tour De Gregori 2025: celebra i 50 anni di “Rimmel” con tappe a Napoli e Caserta

Tour speciale per un anniversario speciale per la musica italiana: Francesco De Gregori girerà l’Italia per festeggiare i 50 anni di “Rimmel”, il capolavoro del 1975. Gli appuntamenti in Campania: il 18 novembre al Teatro Augusteo di Napoli e alla Casa della Musica di Napoli il 5 febbraio 2026. Tour De Gregori

Al Teatro Trianon Viviani di Napoli la rassegna di danza contemporanea “TrianonDanza”

Spettacoli a 5 euro dal 22 ottobre al 17 dicembre per la rassegna di danza dal titolo “TrianonDanza. Nuovi linguaggi del corpo e della danza contemporanea”. Ben 14 appuntamenti in 12 giorni di programmazione alle 20, con le maggiori compagnie professionali campane che lavorano in questo settore da anni. “ “TrianonDanza” a 5€

Visite guidate ed eventi nei luoghi più belli e insoliti

A Napoli il “Villaggio di Babbo Natale” gratuito a Piazza del Plebiscito: programma

Dall’8 al 21 dicembre 2025 Piazza del Plebiscito a Napoli si trasformerà in un grande “Villaggio di Babbo Natale”; realizzato dalla Camera di Commercio nell’ambito dell’iniziativa “Illuminiamo Napoli”. L’ingresso al Villaggio sarà gratuito previa prenotazione obbligatoria. il “Villaggio di Babbo Natale”

Christmasland: il grande Villaggio di Natale ad Edenlandia

Per il periodo natalizio l’Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, si è trasformata in Christmasland, il grande evento natalizio a ingresso gratuito con tante decorazioni immense, luci ovunque e atmosfera da favola.Ad Edenlandia i visitatori troveranno in alcuni giorni Christmasland un bel percorso natalizio di cinque tappe tematiche: la Tana dei Grinch, il Polar Express tra i ghiacci, il Christmas Castle, il Christmas Circus con i clown natalizi e la Casa di Babbo Natale. Non mancherà la grande pista di pattinaggio sulla ghiaccio e poi gli Elfi, Babbo Natale e tanti personaggi natalizi che animeranno il parco dalle 10:00 a mezzanotte. Christmasland ad Edenlandia

Christmas in Bacoli: un mese di eventi con più di 40 appuntamenti

Dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 un Natale a Bacoli veramente speciale e pieno di eventi ed iniziative. Tutta Bacoli e il suo territorio sono già invase da splendide Luci d’Artista, e poi ci saranno oltre 40 tra eventi e appuntamenti che spazieranno dai concerti alla musica, e poi danza, animazione e tanti spettacoli. Christmas in Bacoli

Mercatini di Natale 2025 nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici

Dal 17 al 21 Dicembre 2025 nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici ci saranno i Mercatini di Natale in Reggia che saranno ad Ingresso libero. Anche quest’anno una bella Mostra mercato con circa 30 espositori che propongono originali idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche. Gli stand saranno distribuiti tra gli spazi del Galoppatoio Reale dando l’opportunità ai visitatori di conoscere e visitare aree inedite della Reggia di Portici. Disponibile, fino alle 24 nell’Orto Botanico anche il Food Village attrezzata con stand, food truck, tavoli e sedie, con cibi tipici natalizi e tradizionali partenopei con disponibili varie specialità. Previsti anche tanti eventi gratuiti. Mercatini di Natale nella Reggia di Portici

Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa a Napoli

Ritornano anche quest’anno dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 i “Mercatini di Natale” al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Una VII edizione dei Mercatini di Natale con tante tipiche casette di legno decorate e illuminate a festa come da tradizione, con tanti artigiani che proporranno ai visitatori oggetti e opere adatte a tutte le età.. Mercatini di Natale a Pietrarsa

“N’atu Natale” a Napoli, al Parco San Laise di Bagnoli, nell’Ex Base Nato

Dal 6 al al 31 dicembre 2025 al “Parco San Laise” di Bagnoli, nell’EX base Nato a Napoli si accenderanno le luci d’artista e il parco si trasformerà in un villaggio natalizio pieno di luci, colori, profumi e musica per l’evento “N’atu Natale”. Nel “Parco San Laise” ci saranno le luci d’artista e tante casette in legno di “N’atu Natale” con ottimo artigianato locale che incontrerà le atmosfere più autentiche del periodo natalizio. E tra questi stand di legno natalizi non mancheranno aree dedicate al food. “N’atu Natale” a Napoli,

Babbo Natale al Parco a Casalnuovo di Napoli ad ingresso gratuito

Dal 6 al 21 dicembre 2025 nel Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli si terrà la terza edizione di “Babbo Natale al Parco”, un’iniziativa ideata e presentata da Giovanni Nappi, dedicata alle famiglie, scuole e bambini del territorio.Babbo Natale al Parco prevede anche per il 2025 l’ingresso gratuito ed un programma ricco di attività, attrazioni e momenti dedicati alla condivisione dello spirito natalizio. Prima di accogliere i visitatori all’interno del Parco, Babbo Natale sfilerà con la sua slitta attraversando le principali strade della città, in due appuntamenti speciali Babbo Natale al Parco a Casalnuovo

39° Mostra di Arte Presepiale a Napoli: Sul Decumano Maggiore gli straordinari presepi

Ingresso gratuito dal 26 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 si terrà anche quest’anno a Napoli la 39° edizione della Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepe, sede di Napoli. La bellissima esposizione si sposta quest’anno in pieno centro storico di Napoli, nel Decumano Maggiore nella storica Chiesa di Sant’Angelo a Segno in via dei Tribunali al civico 45.In mostra gli straordinari presepi del ‘700 napoletano. 39° Mostra di Arte Presepiale

Gli eventi natalizi a Sorrento, per «Surriento Gentile»: il programma

Dal 5 al 30 dicembre 2025 si terrà a Sorrento la grande manifestazione “Surriento Gentile” che animerà la bella cittadina costiera con tanti eventi per il Natale 2025. Previsto un ricco programma di eventi natalizi tra musica, poesia, teatro e tanto altro con tanti ospiti italiani e stranieri, come Noa, il coro gospel “The Voices of Victory”, Tullio De Piscopo, Raiz, Lorenzo Hengeller, Marco Zurzolo con la sua Street Jazz Band, Giovanni Block, I 30 Posteggiatori, Fiorenza Calogero, Antonella Stefanucci, Rosaria De Cicco, Annamaria Colasanto e Francesca Colapietro e tanti altri artisti. Gli eventi natalizi a Sorrento

Laboratori per bambini e famiglie al Presepe Favoloso della Sanità

Fino al 3 gennaio ‘26 a Napoli, nelle straordinaria Basilica di Santa Maria della Sanità, si terranno otto incontri per bambini da non perdere che prevedono il laboratorio didattico “Un presepe Favoloso” e una visita guidata al Presepe Favoloso dei fratelli Scuotto che si trova nella bella Basilica.Laboratorio Presepe Favoloso della Sanità

Christmas dreams al Vulcano Buono: Mercatini di Natale, Pista di Pattinaggio, Ruota panoramica

Da domenica 15 novembre fino al 6 gennaio il Vulcano Buono, il grande centro commerciale progettato da Renzo Piano, si trasformerà in un grande villaggio natalizio ed ospiterà la terza edizione di Christmas Dreams al Vulcano buono con la pista sul ghiaccio, la ruota panoramica, la fabbrica segreta dei giocattoli e tanti spettacoli gratuiti. Tanti eventi si svolgeranno nell’Arena centrale che sarà il cuore pulsante delle festività dove ci sarà la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà aperta fino al 15 febbraio, le giostre e le casette dei giochi tipici, e poi non mancherà un maestoso albero di Natale di 15 metri e la slitta con le renne, che saranno tra le attrazioni più amate e fotografate del periodo. mentre all’interno della struttura non mancherà anche la “Babbo Natale Experience”, un percorso immersivo che riproduce la fabbrica segreta dei giocattoli. Christmas dreams Vulcano Buono

I Misteri di Napoli: 32 visite gratuite alla scoperta dei misteri legati alla sacralità di Napoli

Dal 7 novembre al 28 dicembre 2025 a Napoli si terrà l’evento gratuito organizzato dal Comune di Napoli dal titolo I Misteri di Napoli Previsti otto tour, con 32 visite guidate alla scoperta dei misteri legati alla sacralità di Napoli. Visite guidate gratuite

Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo

A Napoli l’arte presepiale napoletana si ammira nel suo centro storico, lungo i vicoli di San Gregorio Armeno ma in città esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere assolutamente. Vi diciamo come visitarli. Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo

Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli

Otto grandi statue sulla facciata di Palazzo Reale a Napoli che rappresentano i capostipiti delle dinastie che hanno regnato in città. La grande storia a Napoli all’ingresso di Palazzo Reale. Le statue dei Re di Napoli

“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato

Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. “Incontri di Archeologia”

Le Meraviglie Segrete del Palazzo Reale di Napoli: visite esclusive ai depositi

Sabato 18 ottobre 2025 e poi anche sabato 15 Novembre e sabato 20 Dicembre si terrà Il sabato dei depositi. per conoscere le opere d’arte e gli arredi di pregio conservate nei depositi del Palazzo Reale. Opere d’arte non esposte che si potranno ammirare con visite guidate speciali. Le visite continueranno ogni terzo sabato del mese “Il sabato dei depositi.

Villa Lucia al Vomero: straordinarie terrazze sul mare nel bosco accanto la Floridiana

Sulla collina del Vomero esiste una straordinaria villa immersa nel verde e con terrazze che regalano uno straordinario panorama sul golfo di Napoli. Villa Lucia era una dimora reale, di Re Ferdinando IV di Borbone e si trova al Vomero nel grande parco attiguo a quello di Villa Floridiana. Villa Lucia al Vomero

A Napoli visite guidate Gratuite nei Conventi e nei Monasteri per il Giubileo,

Continua a Napoli fino al 21 dicembre, l’evento gratuito “Donne di fede, carità e speranza” che prevede, da febbraio al 21 dicembre ben 8 itinerari, 77 visite guidate, 18 incontri musicali e tanto altro, nei conventi e nei monasteri di Napoli. visite guidate Gratuite nei Conventi

A Napoli la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli

A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli

Visite, incontri e reading gratuiti a Palazzo Filomarino

Dal 10 maggio al 20 dicembre presso Palazzo Filomarino, edificio storico oggi sede dell’Istituto italiano per gli studi storici si terrà la rassegna gratuita “con incontri e percorsi guidati di visita nello storico palazzo di via Benedetto Croce, 12 già casa di Benedetto Croce. Visite a Palazzo Filomarino

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

Sagre, feste e altri eventi da non perdere a Napoli in questo Weekend

Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Mappatella Gym: sul lungomare di Napoli palestra sulla spiaggia gratis per tutti

Sul lungomare di Napoli è stata inaugurata «Mappatella Gym» la prima palestra pubblica gratuita sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Una bella e moderna infrastruttura sportiva, che consentirà a chiunque di allenarsi gratuitamente sul lungomare più bello del mondo. palestra sulla spiaggia gratis

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

Completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Le mostre da non perdere e i luoghi da visitare a Napoli

Cammini di Grazia a Napoli: Luca Giordano dialoga con Botero e Max Coppeta

Fino al 13 gennaio 2026 nell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli, ci sarà la Mostra Cammini di Grazia Napoli: Luca Giordano con Botero e Coppeta ai Pellegrini. Un’esposizione rara nel cuore di Napoli: quattro icone cristiane, tre artisti, un cammino interiore che parla al presente. Una mostra ideata come un itinerario: martirio, cura, penitenza/studio, missione. Quattro “stazioni” ispirate a figure della tradizione cristiana (San Sebastiano, San Bartolomeo, San Girolamo, San Pietro) che diventano tappe emotive: il corpo ferito, la comunità che cura, il cambiamento interiore, la responsabilità verso gli altri. “Cammini di Grazia”

Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Dal 29 novembre 2025 al 1° marzo 2026 la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra che sarà in contemporanea, ma fino al 13 gennaio 2026, anche alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi e ideata per far dialogare identità museali profondamente diverse e costruire una riflessione condivisa sulla tradizione e sul modo di ripensarla con lo sguardo contemporaneo. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 gratuitamente e ci offre l’occasione di ammirare alcuni degli spazi del Real Albergo dei Poveri, attualmente in ristrutturazione, in anteprima. “Ancora qui. Prologo”

Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte

Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”

Dal 20 novembre 2025 al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento

“Totò e la sua Napoli” una mostra a Palazzo Reale di Napoli

Fino al 25 gennaio 2026 la mostra “Totò e la sua Napoli” sarà ospitata presso la Sala Belvedere di Palazzo Reale. Una mostra inedita che rende omaggio al legame profondo che esisteva tra Totò, e la città che lo ha visto nascere, crescere e diventare simbolo universale di napoletanità. “Totò e la sua Napoli”

Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani

Fino al 28 febbraio 2026 al Museo Archeologico Nazionale di Napoli sarà possibile ammirare due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,

A Napoli, al Maschio Angioino, la mostra di Jim Dine dal titolo “Elysian Fields”

Dal 10 ottobre al 10 febbraio 2026 a Castel Nuovo la mostra site-specific “Elysian Fields” allestita dall’artista statunitense Jim Dine. “Elysian Fields” celebra la filosofia di Jim Dine fondata sull’interrogazione emotiva del passato e sul fascino per la classicità, sulla soglia tra antico e contemporaneo. Una mostra particolare in cui le opere di Jim Dine sono poste in dialogo con alcuni reperti antichi e con le sculture rinascimentali di collezioni di Castel Nuovo. Jim Dine “Elysian Fields”

Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli Guida Completa

Tante mostre a Napoli in questo periodo con un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Da non perdere. Le mostre d’arte a Napoli in questo periodo

Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori ritornati

18 opere di Caravaggio, Tiziano, Artemisia Gentileschi, El Greco ed altri grandi artisti in mostra tutte assieme: un’esposizione stupenda. In sala anche Vesuvio di Andy Warhol. Capolavori a Capodimonte

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro

Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria mostra con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Dopo 40 anni riapre la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum

Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro

E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz” che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn è l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli

Luniq – Temporary Bar & Dinner a Napoli fino al 6 gennaio

Luniq – Temporary Bar & Dinner è il nuovo speakeasy di Natale a Napoli nascosto tra le luci del Grand Hotel Oriente in Via Armando Diaz 44. Si parte con una opening night speciale il 21 novembre, e dal 22 novembre al 6 gennaio la hall dell’hotel si trasforma ogni giorno, dalle 17:00 all’1:00, in un salotto urbano dove atmosfera, musica e drink d’autore fanno squadra. Luniq – Temporary Bar & Dinner

Riapre il nuovo Salotto Carnarius a Cercola

La famiglia Renella in collaborazione con Gianfranco Russo guidano Salotto Carnarius, portando a Cercola un progetto che unisce filiera, brace e ospitalità contemporanea. Nel loro racconto si legge un filo rosso di passione: la storia nasce ad Acerra con la Braceria Hamburgeria Renella, frutto di tre generazioni dedicate all’arte della macelleria. Il Nuovo Salotto Carnarius a Cercola

N’ATA COSA Il gusto autentico della tradizione napoletana nel cuore di Mergellina

A Napoli nel cuore di Mergellina, tra il profumo del mare e la magia del Vesuvio, N’ATA COSA accoglie i suoi ospiti in un viaggio sensoriale tra tradizione, gusto e autenticità napoletana, dove ogni piatto racconta una storia fatta di passione, territorio e sapori indimenticabili. Affacciato direttamente sul lungomare di Napoli, N’ATA COSA regala ai suoi ospiti una vista mozzafiato sulla baia, dove il Vesuvio si staglia maestoso e l’isola di Capri si intravede all’orizzonte, avvolta dalla luce dorata del tramonto. N’ATA COSA a Napoli,

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista

Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità

Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regione nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania

