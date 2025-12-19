Napoli Città del Natale 2025: oltre 50 eventi gratuiti tra concerti, parate e spettacoli

Ph Facebook Cultura Comune di Napoli

Un fitto programma di concerti e tour nelle chiese e tanti appuntamenti per i bambini e per i turisti tra le strade di Napoli per Natale 2025 con parate, spettacoli, animazione e artisti che diffondono la festa. Il programma completo degli eventi di dicembre 2025

Dal 1°dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 tanti eventi natalizi gratuiti per “Napoli Città del Natale” il programma delle feste promosso dal Comune di Napoli per i napoletani e per i tanti turisti che sono in città. Con “Napoli Città del Natale” in tanti quartieri cittadini da Bagnoli e Cavalleggeri a Posillipo, Vomero, centro storico, Piazza Mercato, Rione Sanità, Piazza Municipio, Capodimonte, Poggioreale, Centro Direzionale, Capodichino, Marianella, Barra, Chiaiano, Miano, Secondigliano ci saranno più di 50 eventi gratuiti fino al 6 gennaio. Tanti concerti e tour nelle chiese e appuntamenti per tutti con parate, spettacoli, animazione e artisti che diffondono la festa tra le strade di Napoli. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Tra i tantissimi eventi alcuni da non perdere

Tra i tantissimi eventi da non perdere i due cori Gospel del 19 dicembre al Rione Berlingieri e del 20 a Barra e poi sempre il 20, a Pizzofalcone, il concerto “Rosa D’Argiento” con Marco Zurzolo. Anche Lina Sastri coinvolta in Napoli Città del Natale in un Minitour in tre chiese per “Natale napoletano” e poi, a gennaio, Sanità-tàtà, grande evento musicale e culturale alla Sanità e la fiera dell’Epifania per 3 giorni a Piazza Mercato con una Notte Bianca il 5 gennaio.

Napoli Città del Natale – Programma di dicembre 2025

17 dicembre 18:00 Concerto Orchestra dell’Istituto Foscolo-Oberdan Chiesa San Giorgio ai Mannesi

18 dicembre 19:00 Napulitanata Chiesa dell’Immacolata Piazza Capodichino

18 dicembre 18:00 Concerto Coro Liceo Musicale Margherita di Savoia Arciconfraternita SS. Trinità dei Pellegrini

18 dicembre 16:00 – 19:30 Teatro Burattini Cappella Cangiani Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli Via Semmola 15

19 dicembre 19:30 The Blue Gospel Singers Parrocchia di Cristo Re Rione Berlingieri

20 dicembre 19:30 – 22:30 Concerto Gospel Voice Chiesa del Caravaggio Barra

20 dicembre 12:00 Concerto Coro Liceo Musicale Margherita di Savoia Chiesa San Giorgio ai Mannesi

20 dicembre 10:30 – 13:00 Animazione Natalizia Viale Campi Flegrei

20 dicembre 11:00 – 13:00 Il Villaggio di Babbo Natale Piazza Giovanni Paolo II Scampia

20 dicembre 11:00 – 13:00 NATALENAZIONALE Spettacoli con animatori e aristi di strada Via Nazionale

20 dicembre 20:00 ROSA D’ARGIENTO. ROSA D’AMMORE Frammenti di un canto natalizio Santuario dell’Immacolata a Pizzofalcone Monte Echia con Marco Zurzolo.

Frammenti di un canto natalizio Santuario dell’Immacolata a Pizzofalcone Monte Echia con Dal 20 al 21 dicembre 17:30 – 23:30 Musica e animazione Chiesa San Nicola di Bari Chiaiano

21 dicembre 16:00 BUON NATALE MARIANELLA Villaggio Il Regno del Natale Parco dell’Abbondanza

21 dicembre 10:00 – 13:00 Animazione Natalizia Via Epomeo

22 dicembre 19:30 Concerto Damadaka “Quanno nascette Ninno” Chiesa SS. Cosma e Damiano

23 dicembre 19:00 BUON NATALE MARIANELLA Concerto Corale Polifonica San Gregorio Magno di Crispano Chiesa San Giovanni Chiesa Sant’Alfonso Maria dei Liguori

Dal 26 al 27 dicembre 17:30 – 22:30 Presepe Vivente Chiesa di Santo Strato

Dal 26 al 27 dicembre 20:30 – 22:30 Arthenope. Il Presepe Vivente Basilica di San Giovanni Maggiore

26 dicembre 18:00 NATALE NAPOLETANO di e con LINA SASTRI Chiesa di San Giorgio Maggiore

Chiesa di San Giorgio Maggiore 27 dicembre 20:00 NATALE NAPOLETANO di e con LINA SASTRI Basilica Santuario di Maria Santssima del Carmine Maggiore

Basilica Santuario di Maria Santssima del Carmine Maggiore 28 dicembre 10:00 – 13:00 Animazione Natalizia Via Epomeo

29 dicembre 18:00 NAPOLI CANTA LE ANTICHE LEGGENDE Viaggio musicale e teatrale nella memoria della città a cura del Maestro Carlo Morelli Chiesa Sant’Antonio a Posillipo

a cura del Maestro Carlo Morelli Chiesa Sant’Antonio a Posillipo 29 dicembre 20:00 NATALE NAPOLETANO di e con LINA SASTRI Chiesa di Santa Maria della Sanità

Chiesa di Santa Maria della Sanità Fino al 6 gennaio 9:00 – 19:00 Napoli è Presepe Chiesa di Sant’Angelo a Segno Chiuso: 24-25-31 dicembre e 1 gennaio

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

