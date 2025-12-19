Festival delle Scale 2025: passeggiate narrate e trekking tra le pedamentine di Napoli

© Napoli da Vivere

Ritorna a Napoli la grande festa del Festival delle Scale con belle proposte di trekking urbano, passeggiate narrate, musica e incontri lungo le tantissime scale di Napoli

Fino al 6 gennaio 2026 ritorna la bella festa del Festival delle Scale di Napoli 2025, una XIV edizione del tour alla scoperta delle scale della città tra trekking urbano, passeggiate narrate, musica e incontri lungo le scale della città.

A Napoli esistono oltre duecento percorsi tra gradini, rampe, scale e gradonate che attraversano obliquamente la città segnando il territorio e le connessioni tra luogo, forma urbana, paesaggio e mobilità. Napoli è una città verticale aperta sul mare e sul golfo e questa sua conformazione ha caratterizzato l’evoluzione urbana del centro cittadino e della sua espansione verso l’alto.

Il Festival delle Scale di Napoli vuole far conoscere la bellezza di una città attraverso gesti, racconti, immagini, forme e suoni che prendono vita lungo questi percorsi verticali: uno straordinario viaggio di conoscenza basato sulla esplorazione dei luoghi per conoscerli e proporre una nuova visione della città e di questi straordinari luoghi.

Festival delle Scale di Napoli 2025 – gli incontri

20 dicembre, ore 10:00 – Incantesimo di viaggio. Da San Mandato al Cavone A ppuntamento: Stazione Metro L1 Salvator Rosa incrocio Via Girolamo Santacroce. Info: locusisteinfo@gmail.com 3472374210 (solo messaggi whatsapp) Contributo associativo. Prenotazione obbligatoria.

ppuntamento: Stazione Metro L1 Salvator Rosa incrocio Via Girolamo Santacroce. Info: locusisteinfo@gmail.com 3472374210 (solo messaggi whatsapp) Contributo associativo. Prenotazione obbligatoria. 2 0 dicembre, 10:15 – Le Scale della Luce…verso antiche contrade e piccole alture in extramoenia – Appuntamento: Via Foria angolo Via Michele Tenore. – Info: Marinella Di Martino – Whatspp 347 6355343 – di.martino@live.it Contributo associativo. Prenotazione obbligatoria.

– Appuntamento: Via Foria angolo Via Michele Tenore. – Info: Marinella Di Martino – Whatspp 347 6355343 – di.martino@live.it Contributo associativo. Prenotazione obbligatoria. 26 dicembre, 11:00 – “Come l’acqua che scorre …prosa fluida in Pedamentina” – Appuntamento: Piazzale San Martino. Info: whatsapp 3914143578 Contributo associativo Prenotazione obbligatoria.

Appuntamento: Piazzale San Martino. Info: whatsapp 3914143578 Contributo associativo Prenotazione obbligatoria. 27 dicembre,11:30 – Trekking diVino. Da via Foria al Belvedere del Moiariello con brindisi di Fine anno – Appuntamento: Via Foria ex Caserma Garibaldi – Info: Solo messaggi whatsapp 3494597997 – Contributo associativo – Prenotazione obbligatoria.

Appuntamento: Via Foria ex Caserma Garibaldi – Info: Solo messaggi whatsapp 3494597997 – Contributo associativo – Prenotazione obbligatoria. 3 gennaio, 10:15 – Storie di scale, di paesaggi e di architetture liberty dal Vomero a Chiaia – Appuntamento: Via Cimarosa, davanti ingresso Funicolare di Chiaia – Info: Gabriella Guida, whatsapp 3358236123, benicult@gmail.com – Contributo associativo – Prenotazione obbligatoria.

Appuntamento: Via Cimarosa, davanti ingresso Funicolare di Chiaia – Info: Gabriella Guida, whatsapp 3358236123, benicult@gmail.com – Contributo associativo – Prenotazione obbligatoria. 4 gennaio, 10:15 – Le Scale astronomiche..storie di astronomi, stelle e pianeti sotto il cielo partenopeo – Appuntamento: Via Foria ingresso ex Caserma Garibaldi. – Info: Marinella Di Martino – Wathsapp 347 6355343, di.martino@live.it Contributo associativo. Presentazione obbligatoria.

Appuntamento: Via Foria ingresso ex Caserma Garibaldi. – Info: Marinella Di Martino – Wathsapp 347 6355343, di.martino@live.it Contributo associativo. Presentazione obbligatoria. 6 gennaio, 10:30 – Napoli Biofilica: Epifania a Borgo Petraio tra storia, natura e sensi. Al largo Petraio Janare ed incantesimi. – Appuntamento: Largo San Martino. – Info: napoli@wwf.it – wathsapp 3473935499 – Contributo associativo. – Prenotazione obbligatoria.

Maggiori informazioni – Festival delle scale di Napoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.