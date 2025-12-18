Presepe Vivente di Albori 2025–2026: date, orari e magia nel borgo della Costiera Amalfitana

Ph Facebook Presepe vivente Albori di Vietri sul Mare

Un bel Presepe vivente in Costiera Amalfitana che farà vivere al visitatore delle emozioni uniche grazie alle suggestive atmosfere richiamanti la Palestina all’epoca di Gesù. Un viaggio particolare tra tradizione, fede e bellezza, con scene viventi, atmosfera senza tempo e degustazioni di prodotti tipici locali

Anche quest’anno ritorna, solo per quattro giornate, il bel Presepe Vivente nel suggestivo Borgo di Albori a Vietri sul Mare, per la sua 46ª edizione.

Tutta la magia del Natale prenderà vita nel suggestivo borgo di Albori in Costiera Amalfitana già da domenica 21 dicembre 2025 con la 46ª edizione del Presepe Vivente di Albori. L’evento sulla divina costiera è organizzato dalla Parrocchia di Santa Margherita V. M. in Albori con il patrocinio del Comune di Vietri sul Mare e si terrà nei seguenti giorni:

21 e 28 dicembre 2025

2 e 6 gennaio 2026

Dalle ore 17:00 alle ore 21:00.

Il Presepe Vivente nel Borgo di Albori è un’esperienza autentica, tra tradizione, spiritualità e sapori del territorio ed è da anni un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli. I partecipanti, oltre a bellissime scene viventi e un’atmosfera senza tempo, troveranno degustazioni di prodotti tipici locali, anche senza glutine e senza lattosio, a cura di Igloo Salerno.

Per raggiungere il borgo di Albori sarà disponibile un servizio navetta gratuito dalle 17:00 alle 21:00 con partenze dal piazzale del cimitero a Benincasa e dal bivio di Raito.

Maggiori informazioni – Presepe Vivente nel Borgo di Albori a Vietri sul Mare

