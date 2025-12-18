Mercatini di Natale 2025 nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici

PH facebook Natale in Reggia

Anche quest’anno tra i bellissimi spazi del Galoppatoio Reale arrivano i Mercatini di Natale alla Reggia di Portici con circa 30 espositori che propongono idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche. Previsti anche tanti eventi tra concerti, presentazioni di libri e laboratori per bambini

Dal 17 al 21 Dicembre 2025 nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici ci saranno i Mercatini di Natale in Reggia che saranno ad Ingresso libero. Anche quest’anno una bella Mostra mercato con circa 30 espositori che propongono originali idee regalo, addobbi natalizi, prodotti tipici e specialità gastronomiche. Possibilità di parcheggio all’interno della Reggia.

Gli stand saranno distribuiti tra gli spazi del Galoppatoio Reale dando l’opportunità ai visitatori di conoscere e visitare aree inedite della Reggia di Portici.

Gli orari dei Mercatini di Natale saranno i seguenti:

17 e 18 Dicembre dalle ore 17:30 alle ore 22:00 mentre nei giorni

19, 20 e 21 Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 22:00.

Disponibile, fino alle 24 nell’Orto Botanico anche il Food Village attrezzata con stand, food truck, tavoli e sedie, con cibi tipici natalizi e tradizionali partenopei con disponibili varie specialità quali

Pizza di Vincenzo Capuano,

Pizza fritta di D’è Figliole,

Cuzzetiello di Shannara,

Panini e Pasta di Raffinato’s,

Padellino di Acqua e Farina,

Dolci di Poppella, Tizzano e 21 grammi

Birra Heineken

Nell’ambito dei mercatini anche un vasto programma di eventi

Nei giorni dei mercatini disponibile anche un vasto programma di eventi tra incontri con scrittori, concerti Spettacoli, laboratori per bambini e tante attività che vi accompagneranno lungo tutte le festività natalizie. Tra i tanti eventi vi segnaliamo:

Il 17 dicembre un ospite d'eccezione, Riccardo Scamarcio nella magica Sala Cinese, e venerdì 19 alle ore 19 ci sarà Maurizio De Giovanni

nella magica Sala Cinese, e venerdì 19 alle ore 19 ci sarà , Da non perdere Giovedì 18 Dicembre alle ore 20:00 nella Sala Cinese il concerto dell’Orchestra Scarlatti YOUNG sempre ad Ingresso gratuito .

. In tante giornate dalle 15:30 alle 20:00 e in alcuni giorni anche di mattina, ci sarà un divertimento assicurato per i più piccoli con Animazione, baby dance, truccabimbi, mascotte, manipolazione dei palloncini, casa di Babbo Natale ecc.

Da non perdere Sabato 20 Dicembre alle ore 11:30 lo spettacolo itinerante, Gran Parata Musicale Di Natale con musicisti, mascotte e majorette e sempre nella stessa giornata alle ore 12:30 nella Sala Cinese una conversazione con il pubblico degli attori e produttori di Un Posto al Sole in occasione dei festeggiamenti per i suoi 30 anni di trasmissioni che si terranno nel 2026.

Sempre Sabato 20 Dicembre dalle ore 18:30 alle 22:00 anche Natale con i Pianeti Giganti con unione Astrofili Napoletani e dalle ore 20:00-22:00 all'Esedra Osservazioni delle costellazioni invernali e di Giove, Saturno e Urano al telescopio con la guida di astrofili dell'UAN.

con unione Astrofili Napoletani e dalle ore 20:00-22:00 all’Esedra al telescopio con la guida di astrofili dell’UAN. Nella giornata di sabato alle 20 anche Napoli Guitar Orchestra Una Sinfonia di Giovani Talenti, molto più di una semplice orchestra giovanile.

E poi tanti altri eventi fini alla fine del giorno 21 dicembre 2025 che troverete tutti in dettaglio sul sito ufficiale. I Mercatini di Natale in Reggia e quasi tutti gli eventi sono ad Ingresso libero

Mercatini di Natale nel Galoppatoio Reale della Reggia di Portici – programma di dettaglio

