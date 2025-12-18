DiVino Jazz Festival: festival gratuito con concerti ed eventi in 7 comuni del vesuviano

Tra Pompei, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase si terrà la 18° edizione del DiVino Jazz Festival. Previsti 8 concerti con grandi artisti internazionali, tra cui Danilo Rea, Peppe Servillo, Javier Girotto, Enrico Pieranunzi e tanti altri

Ritorna dal 18 al 30 dicembre 2025 il DiVino Jazz Festival, il festival del Jazz gratuito che anche per questa si terrà per la 18° edizione e sarà itinerante tra 7 comuni dell’area vesuviana.

A Pompei, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase saliranno sul palco itinerante del festival grandi artisti italiani e internazionali come Danilo Rea, Peppe Servillo con gli argentini Javier Girotto e Natalio Mangalavite, Enrico Pieranunzi con Gabriele Mirabassi e Luca Bulgarelli, gli statunitensi Eric Waddell & Abundant Life Singers, gli Aires Tango, Eleonora Strino trio con ospite Daniele Sepe, la cubana Ana Carla Maza, gli spagnoli Chicuelo e Marco Mezquida.

Un festival per la valorizzazione del territorio

Oltre ai concerti ad ingresso gratuito non mancheranno diverse attività come le visite alle aziende vinicole vesuviane (Sorrentino, Cantina del Vesuvio, Fuoco Muorto, Bosco de’ Medici), le degustazioni e i laboratori del gusto, e poi visite con la sezione Archeojazz agli scavi di Pompei e di Oplonti, all’Antiquarium e Villa Regina a Boscoreale, e i racconti Divini, le esposizioni di artigianato e prodotti tipici, performance artistiche e street art.

Il festival, che vede la direzione artistica di Gigi Di Luca, presenta per questa edizione 8 concerti, di cui 2 internazionali in esclusiva italiana, e poi tanti altri eventi sempre gratuiti. Tutti i concerti in programma sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Per gli eventi collaterali (itinerari, visite guidate, degustazioni) la partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Per il programma completo e per ulteriori informazioni: info@divinojazzfestival.it o www.divinojazzfestival.it

DiVino Jazz Festival 2025 – i concerti gratuiti

Giovedì 18 Dicembre 2025 – Torre del Greco – Ana Carla Maza – Caribe World Tour – Teatro Corallo | h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

| h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili V enerdì 19 Dicembre 2025 – Boscotrecase – Eleonora Strino Trio – Ospite: Daniele Sepe – Auditorium Scuola Irene De Risi h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili S abato 20 Dicembre 2025 – Torre Annunziata – Enrico Pieranunzi Trio – in “Nuovi Racconti Mediterranei” Basilica Madonna della Neve | h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

| h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili Domenica 21 Dicembre 2025 – Boscoreale – Danilo Rea – piano solo in a Tribute to Fabrizio De Andrè – Teatro Minerva | h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

| h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili V enerdì 26 Dicembre 2025 – Pompei – Chicuelo & Marco Mezquida – in “De Alma” – Teatro Di Costanzo Mattiello | h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili Sabato 27 Dicembre 2025 – Trecase – Javier Girotto & Aires Tango – Teatro Corelli | h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

| h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili Lunedì 29 Dicembre 2025 – Ercolano – Servillo, Girotto, Mangalavite – in “L’amico di Cordoba” Teatro MAV | h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

| h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili Martedì 30 Dicembre 2025 – Pompei – Eric Waddell & Abundant Life Singers – Coro Gospel Teatro Di Costanzo Mattiello | h 20.30 – Concerto ad Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili

DiVino Jazz Festival 2025 – gli eventi gratuiti

Venerdì 19 Dicembre 2025 – Boscotrecase

h 18.30 – Laboratorio del gusto e degustazioni – Azienda vinicola Sorrentino Partecipazione con prenotazione obbligatoria su inviando una mail a: EventBrite

Sabato 20 Dicembre 2025 – Torre Annunziata

h 10.30 – Archeojazz – Visita guidata agli scavi di Oplonti Partecipazione con prenotazione obbligatoria su inviando una mail a: EventBrite

Sabato 20 Dicembre 2025 – Trecase

h 13.00 – Laboratorio del gusto e degustazioni – Azienda Cantina del Vesuvio Partecipazione con prenotazione obbligatoria su inviando una mail a: EventBrite

Domenica 21 Dicembre 2025 – Boscoreale

h 10.30 – Archeojazz – Visita guidata all’Antiquarium e Villa Regina Partecipazione con prenotazione obbligatoria su inviando una mail a: EventBrite

h 19.00 – Piazza Pace – Laboratorio del gusto e degustazioni – Partecipazione con prenotazione obbligatoria su inviando una mail a: EventBrite

Domenica 28 Dicembre 2025 – Pompei

h 10.30 – Divino Jazz Street Art – Performance artistiche – Via Lepanto

Lunedì 29 Dicembre 2025 – Ercolano

h 18.30 – Laboratorio del gusto e degustazioni – Azienda Fuoco Muorto Partecipazione con prenotazione obbligatoria su inviando una mail a: EventBrite

Lunedì 29 Dicembre 2025 – Trecase

h 13.00 – Laboratorio del gusto e degustazioni – Azienda Cantina del Vesuvio Partecipazione con prenotazione obbligatoria su inviando una mail a: EventBrite

Martedì 30 Dicembre 2025 – Pompei

h 10.30 – Archeojazz – Visita guidata agli scavi archeologici di Pompei Partecipazione con prenotazione obbligatoria su inviando una mail a: EventBrite

h 18.30 – Laboratorio del gusto e degustazioni – Azienda vinicola Bosco de’ Medici Partecipazione con prenotazione obbligatoria su inviando una mail a: EventBrite

Martedì 30 Dicembre 2025 Torre Annunziata

h 18.30 – Degustazioni – Palazzo Criscuolo Partecipazione con prenotazione obbligatoria su inviando una mail a: EventBrite

Maggiori informazioni – DiVino Jazz Festival 2025

