Natale 2025 a Bacoli: un mese di eventi con più di 40 appuntamenti

ph Facebook Josi Gerardo Della Ragione

Natale 2025 a Bacoli con tantissime iniziative tra concerti, mostre, spettacoli, mercatini e aperitivi per strada per un mese di eventi da non perdere

Dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 un Natale a Bacoli veramente speciale e pieno di eventi ed iniziative. Tutta Bacoli e il suo territorio sono già invase da splendide Luci d’Artista, splendide luminarie che seguono un tema, quello Disney in Villa Comunale, e quello marino al Parco Borbonico del Fusaro.

Ma tutto il bellissimo territorio del comune di Bacoli sarà “sommerso” da oltre 40 tra eventi e appuntamenti che spazieranno dai concerti alla musica, e poi danza, animazione e tanti spettacoli.

Ben 13 concerti tra musica classica e natalizi tra le sette chiese del territorio e tanti altri eventi all’aperto tra il centro storico, Piazza Rossini, la villa comunale, il porto di Baia, nel Parco Borbonico e nella Casina Vanvitelliana e in tanti altri splendidi luoghi del comprensorio senza dimenticare i mercatini di Natale fino al 6 gennaio 2026 in Piazza Rossini al Fusaro.

Da non perdere gli aperitivi delle vigilie, il 24 dicembre nel centro storico di Bacoli ed il 31 sul Porto di Baia, con tanta musica e dj set e i due straordinari concerti in piazza di venerdì 2 gennaio con Gianluca Capozzi e di sabato 3 gennaio con lo spettacolo “Nostalgia 90.

Di seguito il calendario degli eventi di Christmas in Bacoli 2025

8 Dicembre 2025, dalle 15:00 alle 18:00, Casa della Cultura: “It’s Christmas Time in Cappella”. Consegna letterine a Babbo Natale con gli elfi + foto;

8 Dicembre 2025, alle ore 19:30, Casa della Cultura: spettacolo “Tombolata Spiritosa”;

11 Dicembre 2025, alle ore 17:00, Sala Giuseppe Scotto di Luzio del palazzo dell’Ostrichina: “Note e luci di speranza” concerto musicale dell’I.C. Plinio il Vecchio-Gramsci;

13 Dicembre 2025, dalle ore 16:00, centro storico di Bacoli: “500 di luci e colori”, raduno di auto d’epoca 500;

13 Dicembre 2025, ore 18:00, Casa della Cultura: proiezione film di Natale in compagnia degli elfi;

13 Dicembre 2025, dalle ore 18:00, centro storico: “Christmas Drag Fest”

14 Dicembre 2025, ore 16:00 Casa della Cultura: laboratorio creativo con gli elfi “Creiamo insieme il nostro Natale”;

14 Dicembre 2025, ore 17:30, la Sala Giuseppe Scotto di Luzio del palazzo dell’Ostrichina: “Flash mob natalizio anni ’80”

15 Dicembre 2025, ore 16:30 Biblioteca di Villa Cerillo: letture natalizie per bambini e a seguire l’iniziativa “Libri al buio”;

17 Dicembre 2025, ore 18:30 Casa della Cultura: proiezione film di Natale in compagna degli elfi;

18 Dicembre 2025, ore 18:00, a Chiesa di Sant’Anna: “Cuma cristiana e bizantina”, presentazione degli ultimi scavi effettuati presso il Parco Archeologico di Cuma;

19 Dicembre 2025, ore 16:00 Casa della Cultura: karaoke, musica, balli e spettacolo di magia;

19 Dicembre 2025, ore 20:00 Casa della Cultura: concerto di musica classica “CarannantEnsamble” a cura del M° Giuseppe Carannante;

20 Dicembre 2025, dalle 11:00 Lago Miseno: “Babbo Natale in Sup”

20 Dicembre 2025, ore 16:00 Sala Giuseppe Scotto di Luzio del palazzo dell’Ostrichina: Spettacolo di danza “Xmas in the air”

20 Dicembre 2025, ore 19:00 Chiesa di San Filippo Neri a Lucrino: concerto di musica sinfonica

Ensamble sinfonico di Maddaloni (CE)

20 Dicembre 2025. ore 20:00 Casa della Cultura: Musical “S’è pers ù parruchiano”;

20 Dicembre 2025, ore 20:00 Chiesa di Sant’Anna: karaoke natalizio;

21 Dicembre 2025, dalle ore 17:00, dalla Chiesa di San Gioacchino e in corteo presso il centro storico fino in Villa Comunale: spettacolo di danza itinerante “Lo Schiaccianoci on the road”

22 Dicembre 2025, alle ore 17:00, Sala Giuseppe Scotto di Luzio del palazzo dell’Ostrichina: concerto musicale dell’I.C. “Paolo di Tarso”;

22 Dicembre 2025, alle ore 19:00 la Chiesa di San Sosso a Miseno: concerto musica classica in una composizione con il clarinettista di Bacoli che opera presso l’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, il M° Mariano Lucci, accompagnato da voce e pianoforte;

23 Dicembre 2025, alle ore 16:30 Sala Eduardo Scognamiglio di Villa Cerillo, “Nella neve” uno spettacolo teatrale per bambini basato sulle Storie di Natale, con interpreti vestiti a tema, incentrato su favole o testi letterari, a cura della compagnia teatrale “Il Teatro nel Baule”.

23 Dicembre, ore 19:00 Chiesa Santa Maria del Riposo – Baia: “Luci e penombre”, concerto a lume di candela a cura del Collegium Philarmonicum;

24 Dicembre 2025, a partire dalle ore 11:00 al centro storico: aperitivo della Vigilia di Natale con postazione dj set;

26 Dicembre 2025, ore 18:00: spettacolo “Tableau Vivant” presso la Chiesa di Sant’Anna;

26 Dicembre 2025, ore 20:00, presso la Chiesa Cristo Re di Via Bellavista: Concerto di Natale, a cura del complesso Collegium Philarmonicum, diretto dal M° Gennaro Cappabianca;

27 Dicembre 2025, dalle ore 10:00 Casa della Cultura: “Bambini all’Opera”, evento natalizio gratuito per bambini e famiglie. Un laboratorio culinario festoso guidati da educatori e chef, prepareranno dolci tradizionali, pizze e altre delizie da offrire a genitori e nonni, in un clima di condivisione intergenerazionale;

27 Dicembre 2025, ore 19:00 Chiesa di Sant’Anna: “Oltre la collina” in viaggio con Mia Martini;

28 Dicembre 2025, ore 19:00 Chiesa di San Gioacchino in Bacoli: concerto di musica classica proposta dalla Young Musiké Orchestra;

29 Dicembre 2025, ore 19:00 Chiesa di Sant’Antimo e Santa Filomena in località Torre di Cappella: canti di Natale della “Corale Flegrea”;

30 Dicembre 2025, ore 19:00 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Torregaveta: “Ensambe Auralis” concerto di musica classica, natalizia e tradizionale;

31 Dicembre 2025, a partire dalle ore 11:00, al Porto di Baia: aperitivo della Vigilia di Capodanno con postazione dj set;

1 Gennaio 2026, ore 11:30, presso la Chiesa di Sant’Anna: Concerto di Capodanno con musiche e canti gospel a cura del Collegium Philarmonicum;

1 Gennaio 2026, ore 20:00, presso la Sala Giuseppe Scotto di Luzio del Palazzo dell’Ostrichina: spettacolo “Tombolata Show” con e di Emilio Massa;

2 Gennaio 2026, ore 20:00: concerto di Gianluca Capozzi;

3 Gennaio 2026, a partire dalle ore 18:00: concerto “Italianissima LIVE”, con Mary Castaldo, Francesco Rosati e Dj Illiano. A seguire, concerto del complesso “Nostalgia 90”;

4 Gennaio 2026, alle ore 19:00, Sala Giuseppe Scotto di Luzio del palazzo dell’Ostrichina: concerto di musica classica, tributo a Ludovico Einaudi, con gli artisti del “Duo Parthenope”, il M° Angelo Barletta (pianoforte) e il M° Francesco Scalzo (violoncello).

6 Gennaio 2026, ore 10:00 Chiesa di Sant’Anna: rappresentazione teatrale “Il Pastore della meraviglia”;

6 Gennaio 2026, ore 19:00 Chiesa Santa Maria del Riposo di Baia: Concerto dell’Epifania della Banda “Città di Bacoli”.

Maggiori informazioni – Comune di Bacoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.