Christmasland: il grande Villaggio di Natale ad Edenlandia

Ph Facebook Edenlandia Official

novità ad Edenlandia il grande parco dei divertimenti di Napoli. A dicembre, in alcune date, il parco dei divertimenti si trasforma per il periodo natalizio in Christmasland, un grande evento-festival natalizio a ingresso gratuito. Il parco di Edenlandia rimane comunque aperto tutti i giorni, anche in settimana, ma senza il festival

Per il periodo natalizio l’Edenlandia, il grande parco dei divertimenti di Napoli, si è trasformata in Christmasland, il grande evento natalizio a ingresso gratuito con tante decorazioni immense, luci ovunque e atmosfera da favola.

Ad Edenlandia i visitatori troveranno in alcuni giorni Christmasland un bel percorso natalizio di cinque tappe tematiche: la Tana dei Grinch, il Polar Express tra i ghiacci, il Christmas Castle, il Christmas Circus con i clown natalizi e la Casa di Babbo Natale. Non mancherà la grande pista di pattinaggio sulla ghiaccio e poi gli Elfi, Babbo Natale e tanti personaggi natalizi che animeranno il parco dalle 10:00 a mezzanotte.

Il Natale torna… più grande, più magico e più spettacolare che mai.

ChristmasLand è l’evento ufficiale che trasforma Edenlandia in un vero villaggio di Natale, con attrazioni tematizzate, spettacoli, mercatini, pista di pattinaggio e decine di personaggi pronti a far vivere la magia a grandi e piccoli.

ChristmasLand sarà ancora attivo nelle giornate del 13–14 dicembre · 20–21 dicembre · 22–23–24 dicembre mentre il parco Edenlandia rimane aperto tutti i giorni, anche in settimana, ma senza il festival.

Oltre a tutte le attrazioni di Edenlandia a Christmasland ci saranno anche le Attrazioni Natalizie Ufficiali con un percorso in 5 tappe che porterà dentro la storia di ChristmasLand:

Polar Express – Il viaggio verso il Polo Nord

Christmas Castle – Magia tra Halloween e Natale

Christmas Circus – Il circo folle dei clown natalizi

La Tana dei Grinch – I furti e i dispetti dei Villains

A Casa di Babbo Natale – Scrivi la letterina e consegnala davvero

Tutte attrazioni incluse in uno speciale ChristmasLand Passport.

La Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio – Magia pura nella piazza centrale, tra luci, musica e atmosfera da film- Ticket: 6€ per 30 minuti (pattini inclusi).

Magia pura nella piazza centrale, tra luci, musica e atmosfera da film- Ticket: 6€ per 30 minuti (pattini inclusi). I Mercatini di Natale – Artigianato, street food, regali, dolci, prodotti natalizi e un’atmosfera da villaggio europeo nel cuore di Napoli.

Artigianato, street food, regali, dolci, prodotti natalizi e un’atmosfera da villaggio europeo nel cuore di Napoli. Spettacoli vari ogni giorno – ogni giorno show gratuiti, performance, parate e attività per tutta la famiglia.

ogni giorno show gratuiti, performance, parate e attività per tutta la famiglia. Salotto Spettacolo ogni sera – ogni sera nel Salotto Spettacolo, si gioca, si brinda, si canta e… succede sempre qualcosa di inaspettato.

– ogni sera nel Salotto Spettacolo, si gioca, si brinda, si canta e… succede sempre qualcosa di inaspettato. Personaggi & Figuranti – Babbo Natale, Elfi, Schiaccianoci, Grinch, personaggi speciali a tema e tutta la famiglia ChristmasLand che anima il parco dall’apertura alla chiusura.

Come accedere a Christmasland ad Edenlandia

Il modo migliore per vivere ChristmasLand è il CHRISTMASLAND PASSPORT da 8€ che da accesso alle 5 attrazioni natalizie + percorso ufficiale con timbri + letterina finale a Babbo Natale. Il CHRISTMASLAND PASSPORT è disponibile solo online – massimo 2.000 passaporti al giorno e si acquista online

ChristmasLand sarà ancora attivo nelle giornate del 13–14 dicembre · 20–21 – 22–23–24 dicembre mentre il parco Edenlandia rimane aperto tutti i giorni, anche in settimana, ma senza il festival.

Gli orari del parco per il festival Christmasland sono i seguenti:

Apertura: 10:00 – 00:00

24/12: 10:00–18:00

25/12: 18:00–00:00

31/12: 10:00–18:00

Ingresso al parco: gratuito

Maggiori informazioni – Christmasland: il Villaggio di Natale ad Edenlandia

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.