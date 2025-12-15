Natali Mediterranei Napoli 2025: il programma completo degli eventi gratuiti per famiglie

10 spettacoli di diversi generi per bambini e tre laboratori di racconti e teatro-danza tutti orientati ai temi dell’accoglienza e della relazione con l’altro sull’idea del viaggio attraverso il mar Mediterraneo

Dal 9 dicembre 2025 all’8 gennaio 2026 teatri e piazze della zona di Fuorigrotta a Napoli ospiteranno la rassegna gratuita “Natali Mediterranei – Tra cultura e incontaminazione” promossa da Magazzini di Fine Millennio con la direzione artistica di Salvatore Cipoletta. Un bell’evento che si svolgerà nell’ambito di Altri Natali il programma natalizio del Comune di Napoli.

“Natali Mediterranei” propone quest’anno un mese di appuntamenti gratuiti tra musica, teatro, danza e laboratori, tutti orientati ai temi dell’accoglienza e della relazione con l’altro, interpretati come valori culturali e civici.

In programma dieci spettacoli molto diversi tra loro e tre laboratori teatrali e di teatro-danza dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni che accompagneranno i piccoli partecipanti in un viaggio simbolico attraverso il Mediterraneo.

Natali Mediterranei – Tra cultura e incontaminazione” – programma

Martedì 9 dicembre, ore 19 – Teatro Il Piccolo – TONINO IL TOPOLINO – da una fiaba di V. Imbriani – con Fioravante Rea e Ciro Formisano Produzione Magazzini di Fine Millennio – Una fiaba circolare che racconta l’ordine delle cose e il rapporto dell’uomo con la natura. Il racconto prende vita attraverso la sola parola narrata e musica dal vivo, in un linguaggio moderno che mescola italiano e napoletano. Età consigliata: da 7 anni.

da una fiaba di V. Imbriani – con Fioravante Rea e Ciro Formisano Produzione Magazzini di Fine Millennio – Una fiaba circolare che racconta l’ordine delle cose e il rapporto dell’uomo con la natura. Il racconto prende vita attraverso la sola parola narrata e musica dal vivo, in un linguaggio moderno che mescola italiano e napoletano. Età consigliata: da 7 anni. Martedì 16 dicembre, ore 19 – Teatro Il Piccolo – AVVENTURE STRAORDINARIE – con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari – Regia Marco Renzi – Proscenio Teatro – Due esploratori, un cantiere e un misterioso segnale dal sottosuolo: una scoperta inattesa prende forma e coinvolge direttamente il pubblico, parte integrante della storia. – Età consigliata: da 4 anni.

con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari – Regia Marco Renzi – Proscenio Teatro – Due esploratori, un cantiere e un misterioso segnale dal sottosuolo: una scoperta inattesa prende forma e coinvolge direttamente il pubblico, parte integrante della storia. – Età consigliata: da 4 anni. Domenica 21 dicembre, ore 11 – Piazza San Vitale – TRANUVOLE – Omaggio al Clown Bianco, a Fellini e alle Nuvole – Produzione Baracca dei Buffoni – Una parata poetica e itinerante: clown bianchi su trampoli, nuvole leggere e musica da carillon trasformano la piazza in un sogno in movimento. – Età consigliata: da 4 anni.

Produzione Baracca dei Buffoni – Una parata poetica e itinerante: clown bianchi su trampoli, nuvole leggere e musica da carillon trasformano la piazza in un sogno in movimento. – Età consigliata: da 4 anni. Lunedì 22 dicembre, ore 19 – Teatro Il Piccolo – IL PASTORE ALLA FONTANA (Chi ha paura delle storie) – ispirato a Gianni Rodari – Produzione Associazione Teatrabile -Un pastore solitario parte alla scoperta del mondo e incontra personaggi buffi, poetici e sorprendenti: un omaggio alla fantasia rodariana. – Età consigliata: da 4 anni.

ispirato a Gianni Rodari – Produzione Associazione Teatrabile -Un pastore solitario parte alla scoperta del mondo e incontra personaggi buffi, poetici e sorprendenti: un omaggio alla fantasia rodariana. – Età consigliata: da 4 anni. Venerdì 26 dicembre, ore 19 – Teatro Il Piccolo – LAST CHRISTMAS – Il nuovo musical del Natale – con sei performer – Produzione Magazzini di Fine Millennio e Mind the Gap – Un gruppo di ragazzi rimane bloccato a scuola la notte della vigilia: tra timori, sogni e canzoni natalizie nasce un inatteso legame. Una storia contemporanea che unisce musica e valori.Età consigliata: da 5 anni.

con sei performer – Produzione Magazzini di Fine Millennio e Mind the Gap – Un gruppo di ragazzi rimane bloccato a scuola la notte della vigilia: tra timori, sogni e canzoni natalizie nasce un inatteso legame. Una storia contemporanea che unisce musica e valori.Età consigliata: da 5 anni. Lunedì 29 dicembre, ore 19 – Teatro Il Piccolo – GIRO GIRO TONDO ACCETTA TUTTO IL MONDO – Produzione Magazzini di Fine Millennio Tre narratori-viaggiatori raccontano il mondo attraverso storie che parlano di gentilezza, rispetto e armonia. – Età consigliata: da 5 anni.

Produzione Magazzini di Fine Millennio Tre narratori-viaggiatori raccontano il mondo attraverso storie che parlano di gentilezza, rispetto e armonia. – Età consigliata: da 5 anni. Martedì 30 dicembre, ore 19 – Teatro Il Piccolo – ZEZA E PULCINELLA – Produzione Collettivo Teatrale Bertolt Brecht – Una storia di gelosie, nozze e intrighi familiari nel segno della tradizione napoletana e del teatro di strada, tra maschere, colori e comicità popolare.Età consigliata: da 6 anni.

Produzione Collettivo Teatrale Bertolt Brecht – Una storia di gelosie, nozze e intrighi familiari nel segno della tradizione napoletana e del teatro di strada, tra maschere, colori e comicità popolare.Età consigliata: da 6 anni. Venerdì 2 gennaio, ore 19 – Teatro Il Piccolo – UNA BALLATA PER Mr. SCROOGE

da Dickens – Produzione Compagnia Gli Sbuffi – Una versione con attori, pupazzi e canzoni del celebre Canto di Natale: Scrooge, la sua avarizia e i tre Spiriti che lo conducono alla trasformazione.- Età consigliata: da 6 anni.

da Dickens – Produzione Compagnia Gli Sbuffi – Una versione con attori, pupazzi e canzoni del celebre Canto di Natale: Scrooge, la sua avarizia e i tre Spiriti che lo conducono alla trasformazione.- Età consigliata: da 6 anni. Domenica 4 gennaio, ore 19 – Teatro Il Piccolo – LA BEFANA E LA STREGA GONDRANA – Produzione La Mansarda – Teatro dell’Orco – Un divertente racconto sulle origini della Befana e sul legame — spesso dimenticato — con il mondo delle streghe. Età consigliata: da 5 anni.

Produzione La Mansarda – Teatro dell’Orco – Un divertente racconto sulle origini della Befana e sul legame — spesso dimenticato — con il mondo delle streghe. Età consigliata: da 5 anni. Giovedì 8 gennaio, ore 19 – Teatro Il Piccolo – DIALOGHI COEN/TRABELSI FEAT NANDO CITARELLA – Voci, Suoni e Ritmi per un Cammino di Pace – Produzione La Paranza- Un incontro musicale tra tradizioni ebraiche, cristiane e musulmane: un intreccio di canti antichi e nuove contaminazioni che attraversa secoli e culture.Età consigliata: da 7 anni.

Laboratori – Teatro Il Piccolo

NOI CHE GUARDIAMO IL MARE

Laboratori di racconti e teatro-danza per bambine e bambini (5 – 10 anni) ideati e condotti da Alessandra Petitti e Giovanna Mayer. Numero di partecipanti: 25.

27 dicembre 2025 ore 9:30 – 12:30 – Mettiti nei miei panni

29 dicembre 2025 ore 9:30 – 12:30 – Come ti chiami

30 dicembre 2025 ore 9:30 – 12:30 – Da dove vieni

Tutti gli eventi sono ad Ingresso libero fino a esaurimento posti. – Prenotazione obbligatoria: info@magazzifinemill.com info – tel. 320 2166484 – 348 7793821

Maggiori informazioni – Comune di Napoli

© Napoli da Vivere 2025 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.