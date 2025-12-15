Mostra Cammini di Grazia a Napoli: Luca Giordano dialoga con Botero e Max Coppeta

Un’esposizione rara nel cuore di Napoli: quattro icone cristiane, tre artisti, un cammino interiore che parla al presente

contenuto sponsorizzato #adv

Dal 13 dicembre al 13 gennaio 2026 nell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli, ci sarà la Mostra Cammini di Grazia Napoli: Luca Giordano con Botero e Coppeta ai Pellegrini

La mostra è pensata come un itinerario: martirio, cura, penitenza/studio, missione. Quattro “stazioni” ispirate a figure della tradizione cristiana (San Sebastiano, San Bartolomeo, San Girolamo, San Pietro) che diventano tappe emotive: il corpo ferito, la comunità che cura, il cambiamento interiore, la responsabilità verso gli altri.

L’apertura è sabato 13 dicembre 2025 con un incontro dedicato al dialogo tra le opere, una Lectura e una Lectio del curatore. “Cammini di Grazia” è anche uno dei primi capitoli di SudArs, piattaforma digitale nata per connettere luoghi e patrimoni culturali del Mezzogiorno in una rete condivisa.

Cammini di Grazia a Napoli: maggiori informazioni

Quando: dal 13 dicembre 2025 all’ 8 gennaio 2026

dal all’ Orari: Inaugurazione sabato 13 dicembre ore 17:30 (Sala del Mandato, via Portamedina 41 – ingresso dal cortile dell’Ospedale Pellegrini). dal lunedì al giovedì: dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 venerdì: dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 sabato: dalle 10:00 alle 19:00 domenica: dalle 10:00 alle 13:00

sabato 13 dicembre ore (Sala del Mandato, via Portamedina 41 – ingresso dal cortile dell’Ospedale Pellegrini). Dove: Museo del Complesso dell’ Arciconfraternita dei Pellegrini , Chiesa di Santa Maria Mater Domini (Piazzetta Fabrizio Pignatelli, alle spalle dell’Ospedale Pellegrini – Napoli)

Museo del Complesso dell’ , Chiesa di (Piazzetta Fabrizio Pignatelli, alle spalle dell’Ospedale Pellegrini – Napoli) Maggiori informazioni – sito ufficiale

contenuto sponsorizzato #adv