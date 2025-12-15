Concerto di Natale del Coro del Teatro di San Carlo a Napoli: data, programma e biglietti

Al San Carlo di Napoli ritorna per l’ottava volta il bellissimo Concerto di Natale del Coro del Teatro con tanti brani della tradizione natalizia. Sul palco il Coro del Teatro di San Carlo, il Direttore e un pianista per ripercorrere la bellezza e l’atmosfera del Natale attraverso musica

Mercoledì 17 dicembre 2025, alle ore 19, si terrà il VIII Concerto di Natale del Coro del Teatro di San Carlo a Napoli con tanti brani della tradizione natalizia.

Un bellissimo evento che si ripete da anni sempre con un grande successo di pubblico e che viene presentato anche quest’anno, per la Stagione 25/26 del San Carlo.

Sul palco del Massimo napoletano il Coro del Teatro di San Carlo, il Direttore Fabrizio Cassi e al Pianoforte il maestro Vincenzo Caruso che faranno ripercorrere la bellezza e l’atmosfera del Natale attraverso la grande musica.

🎟️ Biglietti ufficiali online Concerto di Natale del Coro del Teatro di San Carlo Mer 17 dicembre 2025 • ore 19:00 • durata 90’ • prezzi da 17€ Consiglio rapido: questo concerto tende a riempirsi in fretta, soprattutto nelle fasce più convenienti.

Se vuoi scegliere bene (e sederti vicino a chi viene con te), conviene bloccare i posti adesso.

Acquista i biglietti su Vivaticket

›

Suggerimento: seleziona prima settore e prezzo, poi conferma i posti.

Vai alla pagina biglietti

Programma della serata: concerto del Coro del San Carlo

Amilcare Ponchielli, La Gioconda, Feste e pane

Giuseppe Verdi, I due Foscari, Barcarola

Charles Gounod, Romeo et Juliette, L’heure s’envole

Gaetano Donizetti, Don Pasquale, Che interminabile andirivieni

Giuseppe Verdi, La traviata, Zingarelle e matador

Tante schiere d’Angeli

Mary Mc Donald, O holy Child

Franz X. Gruber, Astro del ciel

John Rutter, Christmas lullaby

Tom Fettke, Emmanuel

Benjamin Britten, There is no Rose – Deo Gracias

Johan Sebastian Bach, Jesus bleibet

Peter J. Wilhousky , Carol of the bells

Nobody knows the trouble (Spiritual)

White Christmas (canto tradizionale)

Il concerto dura 1 ora e 30 minuti circa senza intervallo

Prezzi da 17 a 50 euro – Palco reale 150

Concerto di Natale del Coro del Teatro di San Carlo

